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«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия

5
10 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Обзорная прогулка 👣 по древнему Стамбулу, из которой вы узнаете о султанах и Османской империи, временах Византии и современной Турции.

С опытным гидом вы побываете в самых сокровенных уголках города и на шумных площадях.

Во время прогулки вы увидите весь исторический центр: собор Святой Софии и Голубую мечеть, мечеть Сулеймание, подземный дворец и музей 🖼 ковров.

Вас ждёт интересный рассказ о жизни Стамбула в разные времена.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €85 за экскурсию

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«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Площадь Ипподром
  • Айя София (без посещения)
  • Голубая мечеть (без посещения)
  • Цистерна
  • Гранд Базар (не работает в ВС)
  • Кальянный сад медресе Али-Паши
  • Мечеть Сулеймание
  • Подземный дворец
  • Музей ковров
Экскурсия по Стамбулу
На экскурсии 🧭 вы увидите полностью исторический центр Стамбула, с его огромным количеством памятников и узнаете интересные малоизвестные факты о каждом из них. Научитесь ориентироваться в городе, получите массу положительных эмоций от увиденного, потому что наша экскурсия ⛳ действительно уникальна!

Какие места вы увидите:

  • Древняя площадь Ипподром. Обзор Храма Святой Софии и Голубой мечети (без посещения)
  • Цистерна
  • Образчик восточного колорита Гранд Базар (в воскресенье не работает!)
  • Кальянный сад медресе Али-Паши - приятнейшее место с очень аутентичной атмосферой, известный также как чайный дом с 300-летней историей
  • Мечеть Сулеймание - здесь находятся усыпальницы султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем
  • Подземный дворец и музей 🖼 ковров - две жемчужинки Стамбула, скрытые от глаз массового туризма
  • Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в Стамбуле, в мини группах. Наш профессионализм и глубочайшие познания в истории 📖 Византийской империи помогут вам погрузиться в мир великолепных султанов и великих императоров.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед (по желанию) – 25 лир с человека
  • Кальян (по желанию) – 35 лир с человека
  • Чай, кофе (по желанию) – 2, 5 лиры с человека
Начало
🚩 Alemdar, Divanyolu Caddesi No:6, 34400
Место завершения
🏁 Эминёню
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Майя А.
Майя А.
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10 отзывов оставили туристы

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