На экскурсии 🧭 вы увидите полностью исторический центр Стамбула, с его огромным количеством памятников и узнаете интересные малоизвестные факты о каждом из них. Научитесь ориентироваться в городе, получите массу положительных эмоций от увиденного, потому что наша экскурсия ⛳ действительно уникальна!
Какие места вы увидите:
Древняя площадь Ипподром. Обзор Храма Святой Софии и Голубой мечети (без посещения)
Цистерна
Образчик восточного колорита Гранд Базар (в воскресенье не работает!)
Кальянный сад медресе Али-Паши - приятнейшее место с очень аутентичной атмосферой, известный также как чайный дом с 300-летней историей
Мечеть Сулеймание - здесь находятся усыпальницы султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем
Подземный дворец и музей 🖼 ковров - две жемчужинки Стамбула, скрытые от глаз массового туризма
Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в Стамбуле, в мини группах. Наш профессионализм и глубочайшие познания в истории 📖 Византийской империи помогут вам погрузиться в мир великолепных султанов и великих императоров.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед (по желанию) – 25 лир с человека
Кальян (по желанию) – 35 лир с человека
Чай, кофе (по желанию) – 2, 5 лиры с человека
Начало
🚩 Alemdar, Divanyolu Caddesi No:6, 34400
Место завершения
🏁 Эминёню
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.