Майя А. – Гид из Стамбула

Обзорная прогулка 👣 по древнему Стамбулу, из которой вы узнаете о султанах и Османской империи, временах Византии и современной Турции.



С опытным гидом вы побываете в самых сокровенных уголках города и на шумных площадях.



Во время прогулки вы увидите весь исторический центр: собор Святой Софии и Голубую мечеть, мечеть Сулеймание, подземный дворец и музей 🖼 ковров.



Вас ждёт интересный рассказ о жизни Стамбула в разные времена.