Что вы увидите
- голубая мечеть
- собор Св. Софии
- дворец топкапы
- гарем
- Ипподром константинопольский
- гранд базар
- хамам Хюрем султана
- мечеть Сулеймание
- цистерна Базилика
Эта экскурсия ⛳ интересна тем, что включает в себя сразу две программы: «По следам Великолепного века» и «Шедевры Византийской Империи».
Мы посетим:
*Дворец Топкапы
*Собор Св. Софии
*Голубая Мечеть
*Цистерна Базилика
*Ипподром
*Гранд Базар
Преимущество:
- 2 программы в 1 «по следам великолепного века Османской Империи», и Шедевры Византийкой Империи
- ни каких очередей
- все главные (must see) Стамбула за 1 день
- лучшие виды для фото
- культурно — исторический шок
Что не входит
- личные рассходы и входные билеты
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Данышман А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле
Сокровища Босфора
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты