Эта экскурсия ⛳ интересна тем, что включает в себя сразу две программы: «По следам Великолепного века» и «Шедевры Византийской Империи».

Мы посетим:

*Дворец Топкапы

*Собор Св. Софии

*Голубая Мечеть

*Цистерна Базилика

*Ипподром

*Гранд Базар

Мечеть Сулеймание

Преимущество: