  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Семь чудес Стамбула за один день

Данышман А.
Данышман А. – Гид из Стамбула
Семь чудес Стамбула за один день
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €170 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Семь чудес Стамбула за один день
Семь чудес Стамбула за один день

Что вы увидите

  • голубая мечеть
  • собор Св. Софии
  • дворец топкапы
  • гарем
  • Ипподром константинопольский
  • гранд базар
  • хамам Хюрем султана
  • мечеть Сулеймание
  • цистерна Базилика
Эта экскурсия ⛳ интересна тем, что включает в себя сразу две программы: «По следам Великолепного века» и «Шедевры Византийской Империи».

Мы посетим:

    *Дворец Топкапы
    *Собор Св. Софии
    *Голубая Мечеть
    *Цистерна Базилика
    *Ипподром
    *Гранд Базар
    • Мечеть Сулеймание

    Преимущество:

    • 2 программы в 1 «по следам великолепного века Османской Империи», и Шедевры Византийкой Империи
    • ни каких очередей
    • все главные (must see) Стамбула за 1 день
    • лучшие виды для фото
    • культурно — исторический шок
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные рассходы и входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 в вашем отеле
    Семь чудес Стамбула за один день
    Семь чудес Стамбула за один день
    Семь чудес Стамбула за один день
    Семь чудес Стамбула за один день
    Семь чудес Стамбула за один день
    Семь чудес Стамбула за один день

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Данышман А.
    Данышман А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

    Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
    25
    3 часа
    Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
    356 отзывов
    Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
    Турция без паранджи: ешь, молись, люби
    скидка20%
    125
    100
    3 часа
    Турция без паранджи: ешь, молись, люби
    259 отзывов
    Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
    Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
    100
    3 часа
    Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
    162 отзыва
    Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
    Живописная красота трущоб Стамбула
    119
    3 часа
    Живописная красота трущоб Стамбула
    147 отзывов
    Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
    Сокровища Босфора
    119
    3.5 часа
    Сокровища Босфора
    130 отзывов
    Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
    Секреты Стамбула
    20
    4.5 часов
    Секреты Стамбула
    125 отзывов
    Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты