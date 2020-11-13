Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha

Посмотрите церемонию Мевлевей Сема в Стамбуле

4.3
1020 отзывов
Входной билет
Посмотрите церемонию Мевлевей Сема в Стамбуле.

Насладитесь кружащимися дервишами, танцами и сложным музыкальным репертуаром «айин».

Совершите мистическое путешествие, символизирующее духовное восхождение человека к совершенству через разум и любовь.
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha
Шоу вращающихся дервишей в культурном центре HodjaPasha

Что вы увидите 🤩

  • Ходжапаша
  • Сиркеджи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите необычное танцевальное выступление с 800-летней традицией
  2. Посетите центр культуры HodjaPasha в отреставрированных турецких банях 550-летней давности времен Оттоманской империи
  3. Узнайте о духовном пути Мевлеви Сема
  4. Насладитесь фантастическим музыкальным репертуаром
  5. Посмотрите на чудесных кружащихся дервишей
Посмотрите великолепное 1-часовое представление Мевлеви Сема в культурном центре HodjaPasha в центре Стамбула. Станьте свидетелем чуда кружащихся в танце дервишей.
Эта церемония зародилась 800 лет назад и подчинена удивительной идее того, что все во вселенной, от атома до солнечной системы и бегущей по жилам крови, вращается.
Сема – это духовный путь, который проходит душа для встречи с богом, когда становится зрелой и цельной. После завершения пути она возвращается к жизни и вновь служит человечеству. Эта захватывающая программа начинается с концерта классической турецкой музыки. Далее следует церемония Сема, которая состоит из 7 частей.
Посмотрите, как кружащиеся дервиши и шейх занимают свои места и славят пророка Мухаммеда. После песнопений застучит барабан, и проявятся все 7 частей. Церемония достигнет кульминации, когда необычайные кружащиеся дервиши начнут вращаться, символизируя рождение человечества.
Сема заканчивается чтением Фатихи за души всех пророков, мучеников и верующих, а также молитвой за спасение страны.
В 2010 году это фантастическое представление избрано федерацией туристических гидов Турции лучшим аутентичным местным событием. Оно проходит в сказочном культурном центре HodjaPasha — отреставрированном здании старых турецких бань времен Оттоманской империи (550 лет) в Голубой мечети.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на церемонию
  • Брошюра с программой
  • Дополнительные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Дети до 7 лет не допускаются
  • Место не приспособлено для людей в инвалидных колясках
  • Обратите внимание, что любое препятствие церемонии недопустимо запрещено фотографировать, разговаривать и аплодировать во время церемонии
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 6 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

И
13 ноя 2020
Рекомендую это мероприятие к посещению, как минимум по одной причине. Это уникальное представление. И в Стамбуле именно в Hodjapasha. За день до него мы видели танец во время ужина на корабле. Это абсолютно разные впечатления. Здесь особое место, особая музыка. Было приятно прийти, ожидание как в театре. И само действо возможно сначала кажется затянуто, много шагов, движений до. Но потом, конечно, все погружаются в атмосферу. Организация отличная. Соотношение цена-впечатление, по-моему, вполне разумное. Разобраться полностью вряд ли возможно без долгого предварительного изучения, но это не мешает абсолютно. Возрастных ограничений нет.
A
21 фев 2020
Интересное уникальное шоу. Соответствующая атмосфера без аплодисментов, завораживающая музыка плюс история захватывает внимание и погружает в своеобразный транс. Через сервис getyourguide цены получилось взять дешевле всех остальных площадок, кроме кассы при личном посещении. С другой стороны бронировал сильно заранее и достались очень хорошие билеты в первом ряду практически напротив сцены. Сам культурный центр очень аутентичный, кресла удобные, локация удобная.
М
8 янв 2020
Очень приятное шоу, все хорошо организовано и культурно. Не все сразу найдут вход, но местные подскажут, все не так сложно. Место достойно называться культурным центром: внутри чисто и современно. Помимо самой церемонии представлены выставочные материалы и стенды с информацией. Рекомендую прийти заранее (пускают уже за час до) и всё подробно рассмотреть за чашечкой бесплатного напитка. Очень довольна организацией и зрелищем!
Ещё 1017 отзывов

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