Посмотрите великолепное 1-часовое представление Мевлеви Сема в культурном центре HodjaPasha в центре Стамбула. Станьте свидетелем чуда кружащихся в танце дервишей.

Эта церемония зародилась 800 лет назад и подчинена удивительной идее того, что все во вселенной, от атома до солнечной системы и бегущей по жилам крови, вращается.

Сема – это духовный путь, который проходит душа для встречи с богом, когда становится зрелой и цельной. После завершения пути она возвращается к жизни и вновь служит человечеству. Эта захватывающая программа начинается с концерта классической турецкой музыки. Далее следует церемония Сема, которая состоит из 7 частей.

Посмотрите, как кружащиеся дервиши и шейх занимают свои места и славят пророка Мухаммеда. После песнопений застучит барабан, и проявятся все 7 частей. Церемония достигнет кульминации, когда необычайные кружащиеся дервиши начнут вращаться, символизируя рождение человечества.

Сема заканчивается чтением Фатихи за души всех пророков, мучеников и верующих, а также молитвой за спасение страны.

В 2010 году это фантастическое представление избрано федерацией туристических гидов Турции лучшим аутентичным местным событием. Оно проходит в сказочном культурном центре HodjaPasha — отреставрированном здании старых турецких бань времен Оттоманской империи (550 лет) в Голубой мечети.