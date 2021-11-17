Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города

Приглашаю вас на экскурсию по Стамбулу и его историческому центру, где хранятся следы четырех...

Приглашаю вас на экскурсию по Стамбулу и его историческому центру, где хранятся следы четырех великих империй.

Вы увидите главные его достопримечательности: Айя-Софию, Голубую мечеть, Сулейманийе и цистерну Феодосия.

Познакомившись с историей города, вы отправитесь на традиционный восточный базар.
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города
Символы Стамбула: обзорная экскурсия по визитным карточкам города

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Султанахмед
  • Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет)
  • Айя-София
  • Цистерна Феодосия (Шерефие)
  • Площадь Беязит, колонна Константина
  • Мечеть Сулеймание
  • Египетский базар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Стамбул - это калейдоскоп цветов, вкусов, запахов, который Вы в полной мере ощутите на экскурсии по самому центру древнего Стамбула. Вы увидите визитные карточки Стамбула: святыню 2-х религий Айю-Софию, самую Голубую мечеть, мечеть Сулеймание и площадь Беязит. Посетите цистерну Феодосия, которая даст представление о масштабности построек древней Византии. Узнаете историю города, который был столицей 4 империй. И конечно побываете на колоритном восточном базаре.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида.
Что не входит?
  • Входные билеты в Цистерну Шерефие (световое шоу включено в стоимость билета) – 100 турецких лир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Султанахмет
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Ср, Пт, Вс в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн, Ср, Пт, Вс в 10:00

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