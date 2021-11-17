Стамбул - это калейдоскоп цветов, вкусов, запахов, который Вы в полной мере ощутите на экскурсии по самому центру древнего Стамбула. Вы увидите визитные карточки Стамбула: святыню 2-х религий Айю-Софию, самую Голубую мечеть, мечеть Сулеймание и площадь Беязит. Посетите цистерну Феодосия, которая даст представление о масштабности построек древней Византии. Узнаете историю города, который был столицей 4 империй. И конечно побываете на колоритном восточном базаре.