Синан и его творения

Узнать историю творений великого архитектора на автоэкскурсии по знаменитым достопримечательностям

3.7
3 отзыва
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Знаменитый придворный архитектор эпохи Сулеймана Великолепного, Селима II и Мурада III стал основоположником целой школы. Его ученики построили Голубую мечеть или Тадж-Махал. А его собственные произведения оставили заметный след и в истории, и в культуре Турции. Предлагаю узнать историю творений великого Синана и историю его времени.
Синан и его творения
Синан и его творения
Синан и его творения
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Описание

Программа

Экскурсия начнется в районе Султанахмет у знаменитой мечети Мехмеда Соколлу, пройдет через Касымпаша и его шестикупольную мечеть. На Золотом Роге мы посетим мечеть друга архитектора Айваза Паши и мечеть убийцы принца Мустафы, куда 50 лет не ходили молиться. Затем на пароме мы переправимся в район Уськудар. В районе Топхане посетим пиратскую мечеть Али Кылыч, в районе Бишекташ увидим мавзолей пирата Барбароссы и мечеть великого визиря Синана.
Потом отправимся в район Уськудар, чтобы увидеть комплекс мечети Нурбану, построенную Синаном по заказу жены наследника Сулеймана Великолепного — Селима. А также мечеть единственной дочери Хюррем и Сулеймана Михримах и мечеть Шемси паша.
Чтобы понять, насколько разнообразной была деятельность архитектора, проедем до начала дороги акведуков. Эти сооружения вызывают настоящий восторг.

Пообедаем и обсудим все увиденное на берегу Босфора в рыбном или мясном ресторане с прекрасным видом на город.

Не забудьте, что женщины в мечети должны покрывать голову платком. Надо также учесть расходы на бублики для чаек на городском пароме при переправе через Босфор.

Организационные детали

Мы будем пользоваться паромом, тоннелем и другими видами переправы в зависимости от трафика. Поэтому помимо билетов в музеи (около 60 лир на человека), стоит предусмотреть расход на несколько стоянок, переправу и обед где-нибудь на берегу Босфора — примерно 450-500 лир на человека, в зависимости от цен ресторана.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
1
И
10 июля 2017
Что сказать? Ни о Синане, ни об его архитектуре мы не узнали ничего… Я не заказывала экскурсии через интернет в течение пяти лет и после этой "экскурсии" делать этого не намерена. Кроме безграмотности, неумения преподносить любую информацию, мы столкнулись с бестактностью. В довершении всего, выяснилось, что оплата через сайт не учитывается при расчетах с экскурсоводом.
Жанна
Жанна
Ответ организатора:
Инна, очень жаль, что вам не понравилась экскурсия. Я старалась выполнить все ваши пожелания в самый жаркий день столетия. Дождалась вас с обеда. Мы с вами увидели медресе Джафера ага, медресе Рустема паши, мечеть Сулеймания с её мавзолеями, салоном султана, видовыми кафе, захоронением архитектора Синана. По вашей просьбе я изменила маршрут и добавила возможности автомобиля, что не могло не повлиять на стоимость. Впрочем, мы заранее это обсудили письменно. Включили в маршрут церковь Богородицы во Влахернах, парк Улус с его великолепным кафе и смотровой площадкой, вид на второй мост через Босфор. Мы с вами переехали в Азию, посмотрели императорский охотничий домик Кучуксу касры, крепость Анадолу хисары. По вашей просьбе я отвела вас в чудный рыбный ресторан на берегу реки Гексу, впадающей в Босфор. После этого проводила до тоннеля Мармарай и оплатила поездку. Мне жаль, что у вас не было денег ни на церковь, ни на билеты в музей и мне пришлось платить везде. Вероятно, я должна была более детально ознакомить вас с маршрутом. Надеюсь, что в дальнейшем вам повезёт больше.
О
13 июля 2015
У каждого города (и даже страны) есть свой главный Архитектор. Питер - это Растрелли и Росси, Барселона - Гауди, Москва - Баженов и Казаков. Список можно продолжить до бесконечности. Когда мы с подругой поехали в Стамбул, то знали, что Синан - это лицо города, без него невозможно представить архитектуру старой столицы османской империи. Прочитав все отзывы о таких экскурсиях, которых, к сожалению, было мало, мы остановились на Жанне. Сказать, что мы были в восторге, значит ничего не сказать! Жанна, придя на встречу с нами, тут же показала нам мечеть, которая была у нас просто под носом, рассказав такую массу увлекательной информации, что всю экскурсию, которая длилась 8! часов мы просто боялись пропустить каждое слово. Знание истории города, чёткая ориентация в пространстве, умение гибко менять маршрут, организация экскурсии таким образом, чтобы, зайдя в музей, можно было передохнуть от жары, получив очередную порцию истории Турции, умение увлечь своим рассказом потрясло нас. Знания Жанны просто энциклопедические! Мы готовились к этой поездке, читали кое-что, так что были немного подготовлены к этой экскурсии, но Жанна рассказывает такие интересные вещи о Синане и его работе над строительством архитектурных сооружений, которые не прочитаешь ни в каком Интернете. В результате я купила спустя несколько дней альбом со всеми работами архитектора в Турции, чтобы, рассматривая фотографии мечетей и хамамов, вспоминать, как мы там были и что нам рассказывала Жанна. В свой следующий приезд в Стамбул мы обязательно встретимся ещё раз и с огромным удовольствием выслушаем Ваши волшебные рассказы о Вашем любимом городе.
Р
24 ноя 2014
Восхитительная, яркая, очень познавательная и крайне впечатляющая экскурсия!
Выбранный нами день оказался не очень удачным для экскурсий на авто, поскольку полгорода было перекрыто для проведения эстафеты, но наш гид Жанна смогла заменить намеченные для посещения места другими, что нисколько не испортило экскурсию, если не наоборот – такие великолепные виды могут лицезреть лишь, наверное, местные жители. Кстати, в местах, куда мы попали, мы не видели ни одного туриста, т. е. смею предположить, что мы увидели гораздо больше, чем те, кому довелось познакомиться со Стамбулом по хоженым туристами тропам посредством путеводителя.
Жанна очень приятный, открытый и внимательный человек. Были на экскурсии со своей полуторагодовалой дочкой, что нисколько не помешало, поскольку Жанна расположила к себе и ее. Мы смогли даже оставить ребенка на какое-то время с ней (что казалось совершенно невозможным), чтобы досконально осмотреть интересующие нас достопримечательности.
Мы легко получали ответы на все задаваемые вопросы, боялись пропустить каждое слово, т. к. очевидно, Жанна знает и любит Стамбул и его историю и готова делиться своей любовью.
Пожалели лишь об одном – день пролетел слишком быстро…
Спасибо, Жанна! Обязательно встретимся с Вами снова и будем рекомендовать всем желающим познакомиться со Стамбулом и тем, кто считает, что все уже видел и знает его.)))

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