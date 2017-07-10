Знаменитый придворный архитектор эпохи Сулеймана Великолепного, Селима II и Мурада III стал основоположником целой школы. Его ученики построили Голубую мечеть или Тадж-Махал. А его собственные произведения оставили заметный след и в истории, и в культуре Турции. Предлагаю узнать историю творений великого Синана и историю его времени.

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Описание

Программа

Экскурсия начнется в районе Султанахмет у знаменитой мечети Мехмеда Соколлу, пройдет через Касымпаша и его шестикупольную мечеть. На Золотом Роге мы посетим мечеть друга архитектора Айваза Паши и мечеть убийцы принца Мустафы, куда 50 лет не ходили молиться. Затем на пароме мы переправимся в район Уськудар. В районе Топхане посетим пиратскую мечеть Али Кылыч, в районе Бишекташ увидим мавзолей пирата Барбароссы и мечеть великого визиря Синана.

Потом отправимся в район Уськудар, чтобы увидеть комплекс мечети Нурбану, построенную Синаном по заказу жены наследника Сулеймана Великолепного — Селима. А также мечеть единственной дочери Хюррем и Сулеймана Михримах и мечеть Шемси паша.

Чтобы понять, насколько разнообразной была деятельность архитектора, проедем до начала дороги акведуков. Эти сооружения вызывают настоящий восторг.

Пообедаем и обсудим все увиденное на берегу Босфора в рыбном или мясном ресторане с прекрасным видом на город.

Не забудьте, что женщины в мечети должны покрывать голову платком. Надо также учесть расходы на бублики для чаек на городском пароме при переправе через Босфор.

Организационные детали

Мы будем пользоваться паромом, тоннелем и другими видами переправы в зависимости от трафика. Поэтому помимо билетов в музеи (около 60 лир на человека), стоит предусмотреть расход на несколько стоянок, переправу и обед где-нибудь на берегу Босфора — примерно 450-500 лир на человека, в зависимости от цен ресторана.