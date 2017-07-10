Узнать историю творений великого архитектора на автоэкскурсии по знаменитым достопримечательностям
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даты
Описание
Программа
Экскурсия начнется в районе Султанахмет у знаменитой мечети Мехмеда Соколлу, пройдет через Касымпаша и его шестикупольную мечеть. На Золотом Роге мы посетим мечеть друга архитектора Айваза Паши и мечеть убийцы принца Мустафы, куда 50 лет не ходили молиться. Затем на пароме мы переправимся в район Уськудар. В районе Топхане посетим пиратскую мечеть Али Кылыч, в районе Бишекташ увидим мавзолей пирата Барбароссы и мечеть великого визиря Синана.
Потом отправимся в район Уськудар, чтобы увидеть комплекс мечети Нурбану, построенную Синаном по заказу жены наследника Сулеймана Великолепного — Селима. А также мечеть единственной дочери Хюррем и Сулеймана Михримах и мечеть Шемси паша.
Чтобы понять, насколько разнообразной была деятельность архитектора, проедем до начала дороги акведуков. Эти сооружения вызывают настоящий восторг.
Пообедаем и обсудим все увиденное на берегу Босфора в рыбном или мясном ресторане с прекрасным видом на город.
Не забудьте, что женщины в мечети должны покрывать голову платком. Надо также учесть расходы на бублики для чаек на городском пароме при переправе через Босфор.
Организационные детали
Мы будем пользоваться паромом, тоннелем и другими видами переправы в зависимости от трафика. Поэтому помимо билетов в музеи (около 60 лир на человека), стоит предусмотреть расход на несколько стоянок, переправу и обед где-нибудь на берегу Босфора — примерно 450-500 лир на человека, в зависимости от цен ресторана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Выбранный нами день оказался не очень удачным для экскурсий на авто, поскольку полгорода было перекрыто для проведения эстафеты, но наш гид Жанна смогла заменить намеченные для посещения места другими, что нисколько не испортило экскурсию, если не наоборот – такие великолепные виды могут лицезреть лишь, наверное, местные жители. Кстати, в местах, куда мы попали, мы не видели ни одного туриста, т. е. смею предположить, что мы увидели гораздо больше, чем те, кому довелось познакомиться со Стамбулом по хоженым туристами тропам посредством путеводителя.
Жанна очень приятный, открытый и внимательный человек. Были на экскурсии со своей полуторагодовалой дочкой, что нисколько не помешало, поскольку Жанна расположила к себе и ее. Мы смогли даже оставить ребенка на какое-то время с ней (что казалось совершенно невозможным), чтобы досконально осмотреть интересующие нас достопримечательности.
Мы легко получали ответы на все задаваемые вопросы, боялись пропустить каждое слово, т. к. очевидно, Жанна знает и любит Стамбул и его историю и готова делиться своей любовью.
Пожалели лишь об одном – день пролетел слишком быстро…
Спасибо, Жанна! Обязательно встретимся с Вами снова и будем рекомендовать всем желающим познакомиться со Стамбулом и тем, кто считает, что все уже видел и знает его.)))