ежедневно, с 09:00 до 01:00

У Рима есть Тибр, у Каира — Нил, у Лондона — Темза, а у Стамбула — Босфор.
Побывать в Стамбуле и не прокатиться по Босфору — все равно, что не попробовать в Италии мороженое или не спуститься в лондонское метро — словом, это противоестественно.
Босфор один из самых красивых и романтичных водных путей в мире. В Турции говорим: «Если на сердце грусть, езжай к Босфору».
На его берегах восточная и западная культуры переплетаются в архитектуре домов. Самые увидительные здания — это ялы, деревянные особняки XVIII-XIX в. в.
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