Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом

Предлагаем вам совершить круиз по проливу, соединяющему Черное и Мраморное моря и разделяющему два...

Предлагаем вам совершить круиз по проливу, соединяющему Черное и Мраморное моря и разделяющему два континента.

Вас ждет романтическая прогулка по живописному Босфору на белоснежной яхте.

За это время вы полюбуетесь окружающими пейзажами и набережными Стамбула с воды, узнаете волнующие истории и городские легенды, весело и интересно проведете время со своими близкими.
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
Сказочная прогулка по Босфору на яхте с гидом
У Рима есть Тибр, у Каира — Нил, у Лондона — Темза, а у Стамбула — Босфор.
Побывать в Стамбуле и не прокатиться по Босфору — все равно, что не попробовать в Италии мороженое или не спуститься в лондонское метро — словом, это противоестественно.
Босфор один из самых красивых и романтичных водных путей в мире. В Турции говорим: «Если на сердце грусть, езжай к Босфору».
На его берегах восточная и западная культуры переплетаются в архитектуре домов. Самые увидительные здания — это ялы, деревянные особняки XVIII-XIX в. в.
Важно знать
В путешествие можно брать свои напитки.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
€75

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, с 09:00 до 01:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно, с 09:00 до 01:00

Эргюн К.
Эргюн К.
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