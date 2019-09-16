Почувствовать дух города и нарисовать свои впечатления
5
12 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта экскурсия создана для поклонников творческого формата! Вас ждёт погружение в городской скетчинг — прогулка по одному из колоритных стамбульских кварталов, во время которой вы нарисуете несколько архитектурных объектов, разглядите детали города и откроете его интересные исторические и современные сюжеты.
Ближайшие даты:
9 ноя
10 ноя
11 ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Впечатления о городе в рисунках
Первые это впечатления о городе или вы уже хорошо знакомы со Стамбулом, — мы предлагаем нарисовать ваши эмоции! Вы не просто погуляете по колоритным улицам, но выберете знаковые и интересные для изображения архитектурные объекты и нарисуете их. Мы расскажем об особенностях городского скетчинга, объясним принципы перспективы, масштаба и пропорций. А вы по-новому взглянете на Стамбул (а, возможно, и на мир), фиксируя на бумаге детали мегаполиса!
Нескучные истории
Вы почувствуете себя настоящими следопытами, гуляя по карте тысячелетней истории Стамбула. А сопровождать вас будут не сухие даты и факты, а наши наблюдения, заметки о самых интересных постройках и «инсайдерские» рассказы о жизни в городе двух континентов.
Колоритные районы
Мы подготовили несколько необычных маршрутов по разным районам Стамбула. Вот варианты скетчинг-туров, один из которых ждёт вас:
Галата — Истикляль — Топхане: в компании стамбульских котов вы нарисуете Галатскую башню, под крики босфорских чаек — фонтан Топхане, а на шумной Истикляль — ретро-трамвайчик. Кроме того, в этом районе можно найти православные церкви, стильные кофейни и современные граффити.
Балат: район, чьи памятники хранят тайны византийского времени. Здесь можно нарисовать одну из многочисленных церквей или антикварных мастерских. А также живописную набережную залива Золотой Рог.
Арнавуткёй — здесь вас ждёт совсем другой Стамбул, размеренный, спокойный, без пробок и толп. Вы нарисуете белые деревянные домики в османском стиле, которые тянутся вдоль бирюзового босфора, или рыбаков на набережной.
Кузгунджук: оказавшись словно в 19 веке, вы встретите яркие домики, аутентичные лавки, традиционные чайные дома и поймёте, как соседство разных религий и этносов сформировало лицо и характер азиатской части Стамбула.
Кому подойдёт экскурсия
Скетчинг-тур понравится и взрослым, и детям. Уровень вашего художественного мастерства не важен — прогулка будет интересна и профессионалам, и любителям, и тем, кто никогда раньше не рисовал. Поверьте — чудесные скетчи получаются у всех!
В описании экскурсии использованы авторские фотографии гидов.
Организационные детали
Важно: локации скетчинг-тура в конкретную дату уточняйте у гида
Дети до 8 лет включительно участвуют бесплатно
Все художественные материалы (скетчбуки, маркеры, карандаши) предоставляются организатором скетч-тура.
Дополнительно оплачиваются обед и билеты на общественный транспорт
Рекомендуем надеть удобную обувь, солнцезащитные очки и свитер (погода в Стамбуле часто очень непредсказуема)
Если в календаре нет возможности выбрать удобную для вас дату, напишите мне, я постараюсь освободить для вас время
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 20 туристов
Лера — художник, иллюстратор, основатель креативного агенства и арт-школы. 17 лет опыта в области изобразительного искусства, на счету более 20 выставок по всему миру. Работы в частных коллекциях Мексики, США, Германии, Израиля, России, Украины, Македонии.
Лера три года живёт в Стамбуле, знает все тайные тропы и вкусные места, аутентичные улочки и арт-площадки. Точно знает, как влюбить вас в многогранный и незабываемый Стамбул!
Миссия — сделать мир ярче и людей счастливее, поделится знаниями о городе и об искусстве.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
16 сен 2019
Во, первых Лера очень много сочетает в себе важных качеств, во-первых, она профессиональна, очень гибко подходит к своей работе и персонифицировано, например, попросил забрать меня из гостиницы, не вопрос, попросил просочетать и скрестить "ужа и ежа", пожалуйста, соединить пешее паломничество по святым местам, с рисованием и осмотром милых и малоизвестных туристам мест, пожалуйста, места для мастер классов и оригинальные аутентичнын площадки для них, да не вопрос!? А когда времени на все не хватило добавила и отвела на то место, где нужно было прийти без опозданий, пожалуйста. . СУХОЙ ОСТАТОК, Лера, благодарю и ценю, твои опыт и знания, умения и навыки, благодарю тебя за желание и умение показать мне все что смогу везти с собой в сердце, солнце, краски, запахи и тени Стамбула в Россию!
И
Ирина
10 июня 2019
Так получилось, что группа состояла из меня одной, так что по факту экскурсия стала индивидуальной))),что сделало ее еще более приятной. Мы с Лерой изменили время начала, как было удобнее нам обеим, и увидели Стамбул не только при свете дня, но и на закате, в сумерках и при вечернем освещении. Причем, благодаря Лере, увидели глазами художника))) Именно то, чего я хотела, оказавшись на день в одном из прекраснейших городов - не заорганизованного похода по достопримечательностям, а теплого, живого, неформального общения с городом и очаровательным человеком, который этот город любит, знает и видит по-своему. Заражает своей любовью и видением… и даже обучает началам рисунка практически не рисующего человека)))) Лерочка, спасибо большое. Счастья и удачи, исполнения всех наполеновских планов)))
Надеюсь, еще увидимся)))
Ж
Жанна
4 июня 2019
Очень понравилась концепция экскурсии и гид Лера.
Яна
25 мая 2019
Большое спасибо Лере за помощь с подготовкой к нашей поездке в Стамбул - быстро вышла на контакт, много ценной информации скинула по ватсап и в комментариях к заказу. В день экскурсии мы с сыном были вдвоём, так что получилась индивидуальная прогулка. Спасибо за адаптацию маршрута с учётом ребёнка. Пытаюсь делать зарисовки родного города, основываясь на полученную во время экскурсии информацию. Следующий раз хотелось бы иметь возможность несколько раз за экскурсию остановиться для набросков.
Юлия
16 мая 2019
Какая же необычная Девушка Лера с красивыми голубыми глазами. . за которой следуешь и слушаешь с удовольствием. Прекрасные знания языков, а также города, красивых мест! Эту экскурсию Всем советую. . С Лерой вы проведёте время с удовольствием!!! зарядитесь положительными эмоциями и захотите вновь и вновь возвращаться В СТАМБУЛ. с уважением, ЮЛИЯ С
Ю
Юлия
20 мар 2019
Отличная прогулка в непринужденной атмосфере. Отличное, легкое преподнесение информации, интересный маршрут! Если даже раньше не рисовали - теперь будете рисовать! Спасибо!
Ю
Юлия
13 фев 2019
При выборе экскурсий по Стамбулу взгляд сразу упал на "Скетчинг-прогулка по Стамбулу"… Привлекла своей необычностью и нестандартностью))) Погода в этот день нас подвела… но эмоции все компенсировали!!! Я увидела неприкрытый, не отполированный до блеска Стамбул, с его тихими улочками и жизнью. Успели много посмотреть, куда бы сами не добрались и вряд ли смогли попасть) Спасибо Вере огромное за эту частичку, которой она с нами поделилась)) Однозначно, рекомендую!!!! Вы в любом случае получите большой заряд эмоций, впечатлений и радости!!! А общение с Верой обогатит не только в творческом, но и в духовном плане))) Я в восторге!!!
Н
Надежда
5 янв 2019
Долго искала необычный тур по Стамбулу и нашла такой тур с Лерой. Лера нам показала необычные для туристов места, я бы даже сказала, она поделилась с нами "своим" Стамбулом. И мы снова открыли его для себя, с другой стороны, и ещё больше в него влюбились. С Лерой хочется, чтобы время не заканчивалось! Мы не только увидели много интересного, мы встретили нового друга. Лера, спасибо Вам огромное за вдохновение, за теплоту, за радость, которые Вы нам подарили! Очень надеемся на новые встречи! С уважением, Надежда и Валентина.
И
Ирина
4 дек 2018
Экскурсия была приятной, познавательной, с прекрасными эмоциями. Этот день был лучшим в поездке, запомнится на всю жизнь! Спасибо за новые впечатления!
М
Мария
13 сен 2018
Мне не хватит слов, чтобы описать все эмоции полученные от прогулки с Лерой, это был самый яркий и насыщенный эмоциями день! Лера показала именно тот Стамбул, что был мне интересен: живой, динамичный, молодежный и аутентичный одновременно. Однозначно, рекомендую прогулку с Лерой, ведь она не просто локал, но и сама интересная, творческая личность.
Ирина
13 сен 2018
Хотелось бы выразить огромную благодарность за экскурсию! Самое крутое в этой экскурсии - интересная импровизация. Успели много чего посмотреть, побывать даже в тех местах, где не планировали и всё успеть. Весь маршрут сопровождался как интересными историческими фактами, так и рассказами о жизни в Стамбуле. Для тех кто волнуется, что никогда не рисовал и ничего не получится - всё получится, это гораздо проще, чем может показаться. Сама взяла кисточку впервые, но очень понравилось. В общем, ставлю большой лайк и буду рекомендовать друзьям. Спасибо!
О
Оксана
6 сен 2018
Если ты впервые в каком-то месте, найди человека, который любит это место всей душой, всем сердцем. А если к этому добавить легкого общения, нестандартного маршрута, глубины общения и непредсказуемости путешествия, Вера лучшая кандидатура. День, проведённый в Стамбуле под ее руководством - маленькая, но очень насыщенная и интересная жизнь.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула