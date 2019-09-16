Эта экскурсия создана для поклонников творческого формата! Вас ждёт погружение в городской скетчинг — прогулка по одному из колоритных стамбульских кварталов, во время которой вы нарисуете несколько архитектурных объектов, разглядите детали города и откроете его интересные исторические и современные сюжеты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Впечатления о городе в рисунках

Первые это впечатления о городе или вы уже хорошо знакомы со Стамбулом, — мы предлагаем нарисовать ваши эмоции! Вы не просто погуляете по колоритным улицам, но выберете знаковые и интересные для изображения архитектурные объекты и нарисуете их. Мы расскажем об особенностях городского скетчинга, объясним принципы перспективы, масштаба и пропорций. А вы по-новому взглянете на Стамбул (а, возможно, и на мир), фиксируя на бумаге детали мегаполиса!

Нескучные истории

Вы почувствуете себя настоящими следопытами, гуляя по карте тысячелетней истории Стамбула. А сопровождать вас будут не сухие даты и факты, а наши наблюдения, заметки о самых интересных постройках и «инсайдерские» рассказы о жизни в городе двух континентов.

Колоритные районы

Мы подготовили несколько необычных маршрутов по разным районам Стамбула. Вот варианты скетчинг-туров, один из которых ждёт вас:

Галата — Истикляль — Топхане : в компании стамбульских котов вы нарисуете Галатскую башню, под крики босфорских чаек — фонтан Топхане, а на шумной Истикляль — ретро-трамвайчик. Кроме того, в этом районе можно найти православные церкви, стильные кофейни и современные граффити.

: в компании стамбульских котов вы нарисуете Галатскую башню, под крики босфорских чаек — фонтан Топхане, а на шумной Истикляль — ретро-трамвайчик. Кроме того, в этом районе можно найти православные церкви, стильные кофейни и современные граффити. Балат : район, чьи памятники хранят тайны византийского времени. Здесь можно нарисовать одну из многочисленных церквей или антикварных мастерских. А также живописную набережную залива Золотой Рог.

: район, чьи памятники хранят тайны византийского времени. Здесь можно нарисовать одну из многочисленных церквей или антикварных мастерских. А также живописную набережную залива Золотой Рог. Арнавуткёй — здесь вас ждёт совсем другой Стамбул, размеренный, спокойный, без пробок и толп. Вы нарисуете белые деревянные домики в османском стиле, которые тянутся вдоль бирюзового босфора, или рыбаков на набережной.

— здесь вас ждёт совсем другой Стамбул, размеренный, спокойный, без пробок и толп. Вы нарисуете белые деревянные домики в османском стиле, которые тянутся вдоль бирюзового босфора, или рыбаков на набережной. Кузгунджук: оказавшись словно в 19 веке, вы встретите яркие домики, аутентичные лавки, традиционные чайные дома и поймёте, как соседство разных религий и этносов сформировало лицо и характер азиатской части Стамбула.

Кому подойдёт экскурсия

Скетчинг-тур понравится и взрослым, и детям. Уровень вашего художественного мастерства не важен — прогулка будет интересна и профессионалам, и любителям, и тем, кто никогда раньше не рисовал. Поверьте — чудесные скетчи получаются у всех!

В описании экскурсии использованы авторские фотографии гидов.

Организационные детали

Важно: локации скетчинг-тура в конкретную дату уточняйте у гида