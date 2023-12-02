Слияние Востока и Запада в Стамбуле

Прогуляться по европейской и азиатской частям города и насладиться видом на романтичный Босфор

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Покажу вам мой уже родной Стамбул — один из самых значимых городов мира, который являлся столицей четырёх империй, хранит бесценные памятники архитектуры и влюбляет с первого взгляда в свой колорит и атмосферу.

Прогуляемся по улочкам европейской части, увидим главные достопримечательности и переправимся на азиатскую сторону, где найдём любимый деятелями искусства район с цветными домиками.

Вы наверняка видели его в турецких сериалах! В нашем путешествии будет много Босфора, ведь мы сможем полюбоваться проливом не только на водной прогулке, но и прямо из отеля.
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Слияние Востока и Запада в Стамбуле
Ближайшие даты:
2
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур в Стамбул возможно соединить с 5-дневной программой в Каппадокии. Стоимость составит со скидкой 1630 долларов за человека.

Программа тура по дням

1 день

С видом на Босфор

Встретимся в аэропорту и отправимся заселяться в отель, из окон которого открывается вид на Босфор. Вечером нас ждёт довольно романтичная панорама, а пока пойдём знакомиться с колоритным Стамбулом, сочетающим в себе Восток и Запад.

Пешком прогуляемся по оживлённым улочкам города, рассмотрим архитектуру и погрузимся в вековую историю. Вы увидите главные достопримечательности крупнейшего города Турции, который не является её столицей сейчас, но был ей в четырёх империях. Достоянием и гордостью Стамбула являются многочисленные мечети с уникальным декором — обязательно рассмотрим несколько и зайдём внутрь.

С видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на БосфорС видом на Босфор
2 день

Азиатская часть Стамбула

После завтрака переправимся на другой континент — на азиатскую часть города. Она ещё пока не столь популярна, как европейская, но зато таит много неразведанных и не менее очаровательных улочек и видовых точек. Прогуляемся по району с разноцветными домиками, где любят снимать турецкие сериалы, по набережной и ни раз восхитимся панорамами Босфора. Рассмотрим башню и главные достопримечательности и проводим закат на смотровой площадке.

Ближе к вечеру вернёмся в отель.

Азиатская часть СтамбулаАзиатская часть СтамбулаАзиатская часть СтамбулаАзиатская часть СтамбулаАзиатская часть СтамбулаАзиатская часть СтамбулаАзиатская часть Стамбула
3 день

Отъезд

В первой половине дня проводим вас в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, по договорённости
Завершение: Аэропорт Стамбула, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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