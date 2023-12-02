Встретимся в аэропорту и отправимся заселяться в отель, из окон которого открывается вид на Босфор. Вечером нас ждёт довольно романтичная панорама, а пока пойдём знакомиться с колоритным Стамбулом, сочетающим в себе Восток и Запад.

Пешком прогуляемся по оживлённым улочкам города, рассмотрим архитектуру и погрузимся в вековую историю. Вы увидите главные достопримечательности крупнейшего города Турции, который не является её столицей сейчас, но был ей в четырёх империях. Достоянием и гордостью Стамбула являются многочисленные мечети с уникальным декором — обязательно рассмотрим несколько и зайдём внутрь.