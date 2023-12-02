Прогуляться по европейской и азиатской частям города и насладиться видом на романтичный Босфор
Прогуляемся по улочкам европейской части, увидим главные достопримечательности и переправимся на азиатскую сторону, где найдём любимый деятелями искусства район с цветными домиками.
Вы наверняка видели его в турецких сериалах! В нашем путешествии будет много Босфора, ведь мы сможем полюбоваться проливом не только на водной прогулке, но и прямо из отеля.
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Описание
Организационные детали
Тур в Стамбул возможно соединить с 5-дневной программой в Каппадокии. Стоимость составит со скидкой 1630 долларов за человека.
Программа тура по дням
С видом на Босфор
Встретимся в аэропорту и отправимся заселяться в отель, из окон которого открывается вид на Босфор. Вечером нас ждёт довольно романтичная панорама, а пока пойдём знакомиться с колоритным Стамбулом, сочетающим в себе Восток и Запад.
Пешком прогуляемся по оживлённым улочкам города, рассмотрим архитектуру и погрузимся в вековую историю. Вы увидите главные достопримечательности крупнейшего города Турции, который не является её столицей сейчас, но был ей в четырёх империях. Достоянием и гордостью Стамбула являются многочисленные мечети с уникальным декором — обязательно рассмотрим несколько и зайдём внутрь.
Азиатская часть Стамбула
После завтрака переправимся на другой континент — на азиатскую часть города. Она ещё пока не столь популярна, как европейская, но зато таит много неразведанных и не менее очаровательных улочек и видовых точек. Прогуляемся по району с разноцветными домиками, где любят снимать турецкие сериалы, по набережной и ни раз восхитимся панорамами Босфора. Рассмотрим башню и главные достопримечательности и проводим закат на смотровой площадке.
Ближе к вечеру вернёмся в отель.
Отъезд
В первой половине дня проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Стамбула, по договорённостиЗавершение: Аэропорт Стамбула, в первую половину дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.