Бывший главный католический храм при крестоносцах в XIII в.
Мечеть принцев
Центр Стамбула
Район Вефа
Акведук Валента
Женская колонна
Мечеть Фатиха и его гробница
Мечеть султана Селима I
Район Балат
Золотой Рог
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Стамбул можно исследовать бесконечно: он хранит огромное количество тайн, легенд и удивительных историй. Я помогу вам погрузиться в прошлое и настоящее этого великого города с момента его основания. Проведу по его главным улочкам. Покажу как главные достопримечательности, так и тайные уголки. Обещаю, будет интересно!
А еще раскроете, как архитектор Синан добился того, что в 16 веке весь мир вращался вокруг Стамбула.
Увидим старый кафтан самого грозного султана, он уже 500 лет лежит на его гробу.
Ответы на вопросы
Что входит?
Чай от гида с турецкими пирожками в одном из кафе на маршруте следования.
Увлекательные истории из жизни в Турции.
Ответы на любые ваши вопросы.
Что не входит?
Ничего не надо оплачивать. Везде вход бесплатно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Султанахмета.
Завершение: Район Лалели.
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели,кроме субботы-воскресения. В 9:00-13:00 начало. Одна!
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любой день недели,кроме субботы-воскресения. В 9:00-13:00 начало. Одна!
Владимир В.
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