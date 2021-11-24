Стамбул можно исследовать бесконечно: он хранит огромное количество тайн, легенд и удивительных историй. Я помогу вам погрузиться в прошлое и настоящее этого великого города с момента его основания. Проведу по его главным улочкам. Покажу как главные достопримечательности, так и тайные уголки. Обещаю, будет интересно!

А еще раскроете, как архитектор Синан добился того, что в 16 веке весь мир вращался вокруг Стамбула.

Увидим старый кафтан самого грозного султана, он уже 500 лет лежит на его гробу.