По парадным улицам и нетуристическим переулкам
На экскурсии мы обойдем два центральных района города. Проникнемся атмосферой Стамбула: услышим уличных музыкантов, дребезжание истроического фуникулера и запахи турецкого стрит-фуда. Я расскажу историю этих мест и поведаю секреты местных о местах, которые стоит посетить в Стамбуле.
Фотогеничный Стамбул
Вы побываете в самых фотогеничных местах Стамбула. Например, заберетесь на Галатскую башню, прогуляетесь по двухэтажному Галатскому мосту, который облюбовали местные рыбаки. Не забудьте хорошенько зарядить телефон, чтобы запечатлеть все виды!
Важно знать:
- Входной билет на Галатскую башню входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды