Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия

Стамбул атмосферный

Отправляйтесь изучать Стамбул с местным жителем! Вы осмотрите его центральные улицы и побываете в нетуристических переулках.

А еще —заберетесь на Галатскую башню, звезду инстаграма, сделайте яркие фотографии и узнаете, какие функции в разное время она исполняла.
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Таксим Бейоглу
  • Улица Истикляль
  • Церкви
  • Галатская башня
  • Двухэтажный Галатский мост
По парадным улицам и нетуристическим переулкам
На экскурсии мы обойдем два центральных района города. Проникнемся атмосферой Стамбула: услышим уличных музыкантов, дребезжание истроического фуникулера и запахи турецкого стрит-фуда. Я расскажу историю этих мест и поведаю секреты местных о местах, которые стоит посетить в Стамбуле.
Фотогеничный Стамбул
Вы побываете в самых фотогеничных местах Стамбула. Например, заберетесь на Галатскую башню, прогуляетесь по двухэтажному Галатскому мосту, который облюбовали местные рыбаки. Не забудьте хорошенько зарядить телефон, чтобы запечатлеть все виды!

Важно знать:

  • Входной билет на Галатскую башню входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
🚩 Начало: Начало экскурсии от вашего отеля
🏁 Место завершения: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
 Что входит
  • Входной билет на Галатскую башню входит в стоимость
Время проведения: по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Anar D.
Anar D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Стамбул за 5 часов — индивидуальная обзорная экскурсия
Цена за всё – до 7 чел.
149
за 1-7 чел.
Стамбул за 5 часов — индивидуальная обзорная экскурсия
12 отзывов
по договоренности
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
Цена за всё – до 5 чел.
140
за 1-5 чел.
«Секреты Стамбула» — индивидуальная обзорная экскурсия
14 отзывов
по договоренности в любое время
Обзорная экскурсия по Стамбулу
40
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Пн. , Чт. 08.30 – 13.30
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
20
за 1 чел.
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
178 отзывов
пн, вт, ср, сб вс - в 10.00 пт. - в 11.00
Необычные мечети Стамбула
Цена за всё – до 10 чел.
120
за 1-10 чел.
Необычные мечети Стамбула
3 отзыва
Погружение в историю и религиозные традиции города на экскурсии по уникальным мечетям
Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто
Цена за всё – до 5 чел.
Можно и 10 чел., но чуть дороже
от 350
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто
13 отзывов
Ежедневно по договоренности
Ночная обзорная экскурсия по Стамбулу
40
за 1 чел.
Ночная обзорная экскурсия по Стамбулу
Вт. , Ср. , Птн. , Сб. , 20.00 – 23.30
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе (с аудиогидом)
от 51
за 1 чел.
24ч
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе (с аудиогидом)
2 отзыва
Ежедневно: 9:10 - 18:00
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Цена за всё – до 10 чел.
250
за 1-10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
14 отзывов
По договоренности
Стамбул в вашем ритме: обзорная экскурсия по городу
Цена за всё – до 4 чел.
125
за 1-4 чел.
Стамбул в вашем ритме: обзорная экскурсия по городу
Ежедневно с 10:00
Необычный Стамбул
Цена за всё – до 4 чел.
150
128
за 1-4 чел.
Необычный Стамбул
4 отзыва
Погулять по колоритным азиатским районам и раскрыть город с новой стороны
Стамбул на стыке ислама и христианства
Цена за всё – до 3 чел.
225
за 1-3 чел.
Стамбул на стыке ислама и христианства
40 отзывов
Культура двух империй в обзорной экскурсии по Старому городу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷