По парадным улицам и нетуристическим переулкам

На экскурсии мы обойдем два центральных района города. Проникнемся атмосферой Стамбула: услышим уличных музыкантов, дребезжание истроического фуникулера и запахи турецкого стрит-фуда. Я расскажу историю этих мест и поведаю секреты местных о местах, которые стоит посетить в Стамбуле.

Фотогеничный Стамбул

Вы побываете в самых фотогеничных местах Стамбула. Например, заберетесь на Галатскую башню, прогуляетесь по двухэтажному Галатскому мосту, который облюбовали местные рыбаки. Не забудьте хорошенько зарядить телефон, чтобы запечатлеть все виды!

Важно знать: