215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Большинство путешественников даже не догадываются, что лучший способ познакомиться с настоящей культурой, традициями и историей — сбежать из исторической и переполненной туристами части Стамбула и потеряться среди мощенных улочек Пера, Каракёй, Джихангир и Кадыкёй, так горячо и сердечно любимых местными. За день мы побываем на двух континентах, в Европе и Азии, — в тех местах, куда сами вы точно не попадете: это неизвестные улицы и переулки, районы, мостовые и здания со своей историей и атмосферой, которые составляют удивительное закулисье Стамбула.

Я расскажу вам о настоящем Стамбуле, без завесы, мифов, легенд и религиозных сказок, поделюсь историческими фактами, о которых иногда деликатно умалчивают, и малоизвестными историями о великолепных османских памятниках Стамбула. Вы узнаете о жизни города, о культуре и традициях Стамбула, об архитектурной эклектике спальных районов, о жизни, образовании, медицине, работе, свадьбах и кухне горожан, о разнице между жителями европейской и азиатской частей.