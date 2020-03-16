215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам

Рита
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Рита – ваш гид
Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать Стамбул, не следуя стандартным туристическим программам, для тех, кто хочет получить собственный необычный опыт исследования города в непринужденной атмосфере.

Пешая обзорная прогулка покажет вам, как весело и продуктивно можно потеряться среди невероятных видов, историй, традиций и вкусов города, раскинувшегося по обе стороны Босфора.
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии215 отзывов
4.97
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе

Что вас ожидает

Большинство путешественников даже не догадываются, что лучший способ познакомиться с настоящей культурой, традициями и историей — сбежать из исторической и переполненной туристами части Стамбула и потеряться среди мощенных улочек Пера, Каракёй, Джихангир и Кадыкёй, так горячо и сердечно любимых местными. За день мы побываем на двух континентах, в Европе и Азии, — в тех местах, куда сами вы точно не попадете: это неизвестные улицы и переулки, районы, мостовые и здания со своей историей и атмосферой, которые составляют удивительное закулисье Стамбула.

Я расскажу вам о настоящем Стамбуле, без завесы, мифов, легенд и религиозных сказок, поделюсь историческими фактами, о которых иногда деликатно умалчивают, и малоизвестными историями о великолепных османских памятниках Стамбула. Вы узнаете о жизни города, о культуре и традициях Стамбула, об архитектурной эклектике спальных районов, о жизни, образовании, медицине, работе, свадьбах и кухне горожан, о разнице между жителями европейской и азиатской частей.

  • Мы окунемся в повседневную жизнь стамбульчан, понаблюдаем за местными отдыхающими в маленьких уютных кофейнях и заберемся на крышу старейшего особняка, где выпьем турецкий кофе, насладимся невероятным видом города и услышим его сердцебиение.
  • Изучим лабиринты улочек, построенных османами и итальянцами, пробежим по переулкам, все еще хранящим истории русской эмиграции.
  • Совершим переезд на легендарном стамбульском пароме с континента на континент через Босфорский пролив, щедрый на виды города — величественные Босфорские мосты, невероятные дворцы, одинокая Девичья башня и башни минаретов, то тут, то там.  Кадыкей, лежащий по другую сторону Босфора, будет приветствовать вас необыкновенной атмосферой района и воздухом, наполненным свежестью моря, запахом специй и кофе. Вы узнаете здесь совершенно другой культурный мир, окунетесь в одно из самых богемных европейских мест со своим ритмом, со своей архитектурой и свободолюбивой энергией.
  • Мы прогуляемся среди немногих церквей, доживших до наших дней (в одной из них проходил четвертый Вселенский собор) . Если вы утомитесь, мы передохнем в тени крон столетних платанов чайного сада с видом на Мраморное море.
  • Попадем в царство лавок и магазинчиков с историей почти в несколько поколений и сориентируемся на благоухающем восточном базаре, где вы освоитесь среди запредельного количества традиционных лакомств и прочих гастрономических радостей.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на пароме (4 лиры).

Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Рита
Рита
Hoş geldiniz! Добро пожаловать, дорогие друзья! Меня зовут Рита, мне 32 года. Живу в Стамбуле 4 года. До переезда в этот сказочный город, 7 лет была профессиональным гидом в Юго-Восточной Азии. Очень люблю свое дело, люблю делиться с гостями Стамбула особенностями современного быта и уклада жизни этого города. Быть гидом — для меня образ жизни, поэтому я постоянно изучаю Стамбул, восхищаясь его контрастной культурой, традициями и историей.
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215 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Рита - это лучшее, что может случиться с вами и вашим желанием узнать побольше про Стамбул!
Уровень экскурсовода определяется тем, насколько он может заинтересовать вас своим материалом. Видно, что Рита живет этим городом, так как мы узнали и про историю, и про культуру, и интересные факты про быт жителей Стамбула.
Отдельное спасибо за огромный список интересных мест и заведений, которые нам посоветовали посетить в другие дни.
Также Рита не бросает своих в этом огромном и интересном городе - каждый день она интересовалась как наши успехи и подбрасывала еще новые места и идеи.
В общем, strongly recommended - интересно, насыщенно и душевно!
9 марта 2020
Спасибо огромное Рите за прекрасно проведённую экскурсию! Очень информативно, интересно. Рекомендации получили на следующий день для посещения мест! Рекомендую! Спасибо!
28 февраля 2020
Очень благодарны Рите за прогулку по Стамбулу. Рита приятная девушка и интересный собеседник. Всегда познавательно увидеть город глазами местного жителя. История , местные нравы и современная жизнь знаменитого города – всё это нас сопровождало во время прогулки. Прошли по нетуристическим местам, увидели город с высоты (но не с башни Галата), добрались на пароме до азиатской части города. Рита нас угощала чаем, вкусной уличной едой и провела дегустацию еды у торговцев на колоритном рынке. Было много улыбок и неожиданных встреч. Всем рекомендую, не пожалеете!
28 февраля 2020
Все прошло отлично!
Рита - супер гид!
Спасибо!
21 февраля 2020
Огромное спасибо Рите за чудно проведенный день!!! Для тех, кто в Стамбуле впервые, это отличный вариант знакомства с городом. Самые популярные достопримечательности самим найти несложно, а оказаться в местах в стороне от туристических маршрутов всегда интереснее. С Ритой это возможно! Мы очень правильно поступили, что встретились с ней в первый день нашего мини-путешествия по Стамбулу. Она дала нам рекомендации на оставшиеся дни и посоветовала много классных мест. Спасибо!!!
15 февраля 2020
Спасибо Рите за экскурсию! Столько чудесных впечатлений и информации, мы остались в восторге. Интересная программа, удобный маршрут, куча полезных наводок и маршрутов. Буду с удовольствием советовать всем друзьям 🌷
8 февраля 2020
Рита-нереально классный гид!!! Мы до сих пор пищим от восторга! Более отзывчивой, интересной, веселой девушки Вам точно не встретить в Стамбуле! Она рассказала и показала нам интереснейшие места, о жизни местных жителей, посоветовала магазины и кафе! Очень благодарны и если приедем сюда ещё раз, то только Рита!!!
30 января 2020
Отличная экскурсия. По такому маршруту без Риты никогда не прошли. Было интересно, уютно, познавательно. 4 часа пролетели незаметно.
27 января 2020
Спасибо за интересную экскурсию. Все очень понравилось. С удвольствием мысленно возвращаюсь в те места, которые посетили.
Наталья
20 января 2020
Рита прекрасная девушка! За четыре часа мы влюбились в Стамбул и в неё )) впечатлений масса , гастрономический экстаз , дождь с Ритой не помеха для впечатлений!! Добро пожаловать в Стамбул ))
Ещё 205 отзывов

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