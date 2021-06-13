Стамбул: частный тур с гидом на день

Стамбул - это прекрасный город, застроенный мечетями, старыми стадионами и огромными базарами

4.5
243 отзыва
В группе
до 15 чел.
Стамбул - это прекрасный город, застроенный мечетями, старыми стадионами и огромными базарами.

Сегодня вы можете все это увидеть собственными глазами на экскурсионном туре в сопровождении гида!
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день
Стамбул: частный тур с гидом на день

Что вы увидите 🤩

  • Собор Святой Софии
  • Фатих
  • Площадь Султанахмет
  • Гранд-базар
  • Район Султанахмет
  • Мечеть Султанахмет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изумитесь красотой Голубой мечети
  2. Ощутите трепет перед Святой Софией
  3. Поторгуйтесь на славу с продавцами на Большом базаре
Стамбул соединяет Восток и Запад, наполняет вас эмоциями и расширяет восприятие окружающего мира. Эта экскурсия на целый день покажет вам некоторые из невероятных достопримечательностей города и даст вам более глубокое понимание этой богатой и удивительной земли.
Начните свой день со знакомства с одним из величайших архитектурных шедевров Стамбула – с базилики Святой Софии. Базилика 6 века поразит вас своими высокими минаретами и потрясающей мозаикой ручной кладки. Её не даром называют «восьмым чудом света», и вы вскоре убедитесь в этом.
После визита в Святую Софию вы прогуляетесь до Голубой мечети, расположенной на противоположной улице. Будучи одним из самых знаменитых турецких памятников культуры, Голубая мечеть также является памятником Османской Империи и ее основателям. Она получила своё название из-за украшения в виде более чем 20,000 голубых керамических плиток, а её история впечатлит любого слушателя.
Шагните назад в прошлое, посетив Ипподром. Здесь вы сможете представить, какой была жизнь местных жителей, приезжавших на известную арену посмотреть на гонки на колесницах. Этот район относится еще к египетским временам, и на его территории всё еще можно найти следы тех времен.
После исторического экскурса вы отправитесь на шопинг! На Гранд-базаре вы сможете поторговаться за что угодно, начиная от кожаной продукции и заканчивая специями и сладостями! На базаре более 4000 лотков, так что вы непременно найдете что-нибудь себе по вкусу.
После обеда посетите недавно открытую и отреставрированную Цистерну Феодосия, построенную римским императором Феодосием II между 428 и 443 годами для хранения воды, поступающей из акведука Валенс (резервуар для хранения воды римского периода). Здесь и завершится ваш тур.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в музеи
  • Трансфер от/до отеля (если выбран соответствующий вариант)
  • Обед (если выбрана соответствующая опция)
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Шарф
Не допускаются
  • Шорты
Важная информация
  • Из-за ремонтных и строительных работ, а также установки строительных лесов посещение мечети Султанахмет (Голубой мечети) ограничено
  • Ситуация на дорогах Стамбула может повлиять на длительность экскурсии
  • По понедельникам музей Святой Софии закрыт, вместо него запланировано посещение другого музея
  • По воскресеньям Большой базар закрыт, но работает базар специй
  • Кроме трансферов – это пеший тур с лицензированным гидом по старым кварталам Стамбула, это не экскурсионный тур на автобусе
  • В Голубой мечети до конца 2020 года проводится реставрация, поэтому некоторые участки купола могут быть временно прикрыты
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

B
13 июня 2021
Emre était tout simplement le meilleur! Il connaît la culture de son pays par cœur! Il répond toujours aux questions avec une grande connaissance! Merci beaucoup à lui! Спасибо за терпение, за сыном, Gros bémol: отправляйтесь в поездку без предварительного уведомления о резервировании, в том числе во Дворце Топкапы и во всем, что вам нужно знать. Heureusement qu'il était là pour nous faire visiter!
C
28 апр 2019
Эмре был очень хорошо осведомлен, вы можете спросить его что-нибудь о культуре, стране и т. Д., По вашему мнению, вы хотите получить информацию, и он ответит, он делал это более 30 лет, очевидно, поэтому он дает отличную историческую информацию и продолжает идти, даже если ее дождь!! Плюс сохраняет чувство юмора, и это здорово, потому что мы все здесь, чтобы приятно провести время и узнать о турецкой культуре. Единственное, что я бы улучшил, - это общение перед туром с деталями посадки.
C
11 окт 2018
Ещё 240 отзывов

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