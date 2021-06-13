Стамбул соединяет Восток и Запад, наполняет вас эмоциями и расширяет восприятие окружающего мира. Эта экскурсия на целый день покажет вам некоторые из невероятных достопримечательностей города и даст вам более глубокое понимание этой богатой и удивительной земли.

Начните свой день со знакомства с одним из величайших архитектурных шедевров Стамбула – с базилики Святой Софии. Базилика 6 века поразит вас своими высокими минаретами и потрясающей мозаикой ручной кладки. Её не даром называют «восьмым чудом света», и вы вскоре убедитесь в этом.

После визита в Святую Софию вы прогуляетесь до Голубой мечети, расположенной на противоположной улице. Будучи одним из самых знаменитых турецких памятников культуры, Голубая мечеть также является памятником Османской Империи и ее основателям. Она получила своё название из-за украшения в виде более чем 20,000 голубых керамических плиток, а её история впечатлит любого слушателя.

Шагните назад в прошлое, посетив Ипподром. Здесь вы сможете представить, какой была жизнь местных жителей, приезжавших на известную арену посмотреть на гонки на колесницах. Этот район относится еще к египетским временам, и на его территории всё еще можно найти следы тех времен.

После исторического экскурса вы отправитесь на шопинг! На Гранд-базаре вы сможете поторговаться за что угодно, начиная от кожаной продукции и заканчивая специями и сладостями! На базаре более 4000 лотков, так что вы непременно найдете что-нибудь себе по вкусу.

После обеда посетите недавно открытую и отреставрированную Цистерну Феодосия, построенную римским императором Феодосием II между 428 и 443 годами для хранения воды, поступающей из акведука Валенс (резервуар для хранения воды римского периода). Здесь и завершится ваш тур.