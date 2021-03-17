2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Яркие краски Балата

Балат — невероятно колоритный район Стамбула. Вы погуляете по мощеным улицам с разноцветными домами, модными кафе, галереями и традиционными лавочками.

Рассмотрите синагоги, византийские церкви и базилики, понаблюдаете за женщинами в хиджабах и мужчинах в чалме. Одним словом, ощутите дух Старого Стамбула!

Мечеть Михримах Султан и церковь ⛪ Хора

В квартале Эдирнекапы вас ждут крепостные стены Константинополя, мечеть Михримах Султан и церковь ⛪ Хора с потрясающими золотыми фресками. А в Фенере мы рассмотрим действующий Греческий лицей и собор Святого Георгия, ставший в начале XVII века резиденцией Вселенского патриарха.

Площадь Таксим и Галатская башня

В завершение погуляем по району Бейоглу в центральной части Стамбула. Я покажу вам современные дома, пешеходную улицу Истикляль, Галатскую башню и знаменитую площадь Таксим, на которой происходят главные события города.

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