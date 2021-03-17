2 отзыва оставили туристы

Стамбул, каким вы его не видели

Древний район Балат с цветными домами, греческий Фенер и площадь Таксим за 1 день

5
2 отзыва
Ной
Ной – Гид из Стамбула
Старинные кварталы Стамбула — настоящие шкатулки с драгоценностями.

В еврейском Балате вы погуляете по холмистым улицам, познакомитесь с местными котами и полюбуетесь красочными домами.

В Фенере увидите действующий Греческий лицей, а в Эдирнекапы посетите изумительную церковь ⛪ Хора с золотыми фресками и мозаиками.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели

Что вас ожидает

Яркие краски Балата
Балат — невероятно колоритный район Стамбула. Вы погуляете по мощеным улицам с разноцветными домами, модными кафе, галереями и традиционными лавочками.
Рассмотрите синагоги, византийские церкви и базилики, понаблюдаете за женщинами в хиджабах и мужчинах в чалме. Одним словом, ощутите дух Старого Стамбула!

Мечеть Михримах Султан и церковь ⛪ Хора
В квартале Эдирнекапы вас ждут крепостные стены Константинополя, мечеть Михримах Султан и церковь ⛪ Хора с потрясающими золотыми фресками. А в Фенере мы рассмотрим действующий Греческий лицей и собор Святого Георгия, ставший в начале XVII века резиденцией Вселенского патриарха.

Площадь Таксим и Галатская башня
В завершение погуляем по району Бейоглу в центральной части Стамбула. Я покажу вам современные дома, пешеходную улицу Истикляль, Галатскую башню и знаменитую площадь Таксим, на которой происходят главные события города.

Организационные детали

  • Билет 🎫 в церковь ⛪ Хора не включен в стоимость — 65 лир с человека
  • Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели
Стамбул, каким вы его не видели

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ной
Ной
Merhaba! Здравствуйте! Меня зовут Ной, и я очень люблю свою страну! Наверное, поэтому 15 лет назад я решил стать профессиональным гидом, получил лицензию и каждый год встречаю вас и знакомлю с Турцией, ее традициями, историей, культурой. Мое первое высшее образование связано с журналистикой. В прошлом работал корреспондентом на телеканале СNNTURK в Стамбуле. После получил второе высшее образование в Анкаре по специальности Туризм и с тех пор работаю в этой сфере. Имею лицензию от Министерства Культуры и Туризма. А это значит, что сo мной вы всегда сможете без очередей посетить все музеи и туристические места. Добро пожаловать в Турцию!
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2 отзыва оставили туристы

17 мар 2021
Наша экскурсия прошла отлично, всё было на высшем уровне. Каждая деталь учтена Ноем, все рассказано и показано. Это была не занудная прогулка по известным местам, было учтено наше пожелания немного поменять маршрут. Но все же в аутентичный город мы тоже успели попасть, в общем увидели Стамбул во всех проявлениях! Ной, спасибо! Впечатлений осталось масса)) Берите у Ноя любую экскурсию, не пожалеете.
14 мар 2021
Экскурсия с Ноем не была банальной и оставила впечатление прогулки с добрым приятелем, который поведал об истории родного города. В непринужденной беседе прошел день, мы успели посмотреть и узнать историю города расположенного на двух континентах. Рекомендуем всем кто хочет увидеть колоритный Стамбул глазами влюбленного в него обаятельного человека.

Ной проводит ещё 1 экскурсию

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