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Стамбул: коротко о главном

Эргюн К.
Эргюн К. – Гид из Стамбула
Стамбул — многоликий и разнообразный мегаполис с многовековой историей 📖.

За несколько веков здесь смешались европейская и азиатская культура.

Этот микс культур и создал неповторимую атмосферу Стамбула.

Я проведу вас по улочкам города и вы увидите историю, начиная с римских времен и заканчивая сегодняшним днем!
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €13 за человека

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Стамбул: коротко о главном
Стамбул: коротко о главном

Что вы увидите

  • Софийский собор снаружи и внутри, первый двор дворца Топкапы, бани Роксоланы, Обзор Голубой мечети, Немецкий фонтан, Древняя площадь Ипподром, церковь Сергия и Вакха или мечеть Малая Айясофья.
Короткое знакомство с достопримечательностями 🏛️ исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Alemdar, Divan Yolu Cd. No:6, 34400 Fatih/İstanbul
    Место завершения
    🏁 Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2
    Стамбул: коротко о главном
    Стамбул: коротко о главном
    Стамбул: коротко о главном

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Эргюн К.
    Эргюн К.
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