Софийский собор снаружи и внутри, первый двор дворца Топкапы, бани Роксоланы, Обзор Голубой мечети, Немецкий фонтан, Древняя площадь Ипподром, церковь Сергия и Вакха или мечеть Малая Айясофья.
Короткое знакомство с достопримечательностями 🏛️ исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 Alemdar, Divan Yolu Cd. No:6, 34400 Fatih/İstanbul
Место завершения
🏁 Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.