Короткое знакомство с достопримечательностями 🏛️ исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.