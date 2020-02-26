5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Скрытые места и живые сюжеты района Истикляль

От площади Таксим на историческом трамвайчике мы неспеша проедем по бурлящей улице Истикляль: вы успеете рассмотреть красивейшую архитектуру «стамбульского Парижа». Я отведу вас в два спрятанных пассажа. В Цветочном, где любил бывать Ататюрк, расскажу о жизни и делах этого почитаемого человека, а в Рыбном пассаже вы прикоснетесь к самобытной местной жизни и попробуете вкуснейший балык экмек — традиционный стрит-фуд. А еще вы узнаете о турецком образовании, любуясь роскошными воротами лицея, и зайдете в тихую католическую базилику Св. Антония.

Самые фотогеничные уголки и кафе

Я построила маршрут так, чтобы охватить лучшие фото-локации. Вы пройдете по улицам с граффити и цветными зонтиками над головой, найдете лестницу, где живут самые красивые стамбульские котики, и зеркальную стену. Отдельным (и вкусным!) впечатлением станут атмосферные заведения. Мы попьем кофе с турецкими сладостями в «мимимишном» кафе в цветах тиффани с открыточным видом на Галатскую башню. В районе Пера зайдем в отель, где Агата Кристи писала «Убийство в Восточном экспрессе»: вы заглянете в богемное кафе и рассмотрите шикарные интерьеры. И конечно, вас ждет панорамное кафе, откуда видна Голубая мечеть, Айя-София, дворец Топкапы и даже Принцевы острова!