5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прожить день по-стамбульски — с секретными местами, красивыми кафе и лучшими фото-локациями

Катерина
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Катерина – представитель гидов
С любовью покажу вам мой Стамбул — атмосферный, фотогеничный и такой, каким его знают стамбульцы.

Вы прокатитесь на историческом трамвае по «стамбульскому Парижу», исследуете улочки районов Таксим и Пера, узнаете о современной жизни горожан и неизвестных историях Стамбула.

Это будет дружеская прогулка с кофе и турецкими сладостями в стильных кафе, советами по «приручению» Стамбула, котиками и новыми открытиями в многогранном городе.
От 88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Встреча в районе Таксим
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце

Что вас ожидает

Скрытые места и живые сюжеты района Истикляль
От площади Таксим на историческом трамвайчике мы неспеша проедем по бурлящей улице Истикляль: вы успеете рассмотреть красивейшую архитектуру «стамбульского Парижа». Я отведу вас в два спрятанных пассажа. В Цветочном, где любил бывать Ататюрк, расскажу о жизни и делах этого почитаемого человека, а в Рыбном пассаже вы прикоснетесь к самобытной местной жизни и попробуете вкуснейший балык экмек — традиционный стрит-фуд. А еще вы узнаете о турецком образовании, любуясь роскошными воротами лицея, и зайдете в тихую католическую базилику Св. Антония.

Самые фотогеничные уголки и кафе
Я построила маршрут так, чтобы охватить лучшие фото-локации. Вы пройдете по улицам с граффити и цветными зонтиками над головой, найдете лестницу, где живут самые красивые стамбульские котики, и зеркальную стену. Отдельным (и вкусным!) впечатлением станут атмосферные заведения. Мы попьем кофе с турецкими сладостями в «мимимишном» кафе в цветах тиффани с открыточным видом на Галатскую башню. В районе Пера зайдем в отель, где Агата Кристи писала «Убийство в Восточном экспрессе»: вы заглянете в богемное кафе и рассмотрите шикарные интерьеры. И конечно, вас ждет панорамное кафе, откуда видна Голубая мечеть, Айя-София, дворец Топкапы и даже Принцевы острова!

Организационные детали

  • Все угощения и напитки приобретаются по желанию (это не входит в стоимость).
  • Билеты на общественный транспорт оплачиваются отдельно.
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце
Стамбул, который покорит ваше сердце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Таксим.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Привет! Меня зовут Катерина, и я много лет живу в Стамбуле, прекрасном городе контрастов. Каждый день восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь его культурой и историей. Очень ценю отзывчивость добрых людей, с каждым днём в Стамбуле их всё больше :) Свободно владею русским, турецким, английским и другими иностранными языками. Я и моя команда будем очень рады показать вам колорит этого великолепного города с помощью наших групповых и индивидуальных экскурсий!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Большое спасибо Катерине за чудесный отдых! Я не могу назвать это экскурсией, потому что это похоже на встречу друзей в другом городе. Теплая встреча, приятная беседа и масса положительных эмоций! Вдобавок, самые красивые фотографии на память в самых знаковых местах Стамбула! А еще самые вкусные десерты в милом кафе! С собой увезла самые теплые воспоминания! Рекомендую, не пожалеете!
31 июля 2019
Очень интересная экскурсия по красивому Стамбулу! Было очень приятно гулять, слушать Катю! Красивые местечки, колоритные кафешки, очень понравилось прогулка и экскурсия в целом! Посетили панорамные места в городе, погуляли по рынку, выпили очень вкусный кофе и самый лучший чай! С Екатериной нам делали скидки везде, очень вкусно пообедали, интересно поговорили! Отличный день, мы в восторге!!!
Екатерина очень умная (знаем 5 языков), приятная и милая девушка! Все супер!
Всем советую эту экскурсию!!!
9 января 2019
Спасибо Екатерине за самую необычную экскурсию. Получилась очень веселая и увлекательная прогулка по улочкам и кафешкам города. За веселой болтовней мы узнали о нравах и жизни города больше,чем когда либо. Ну, а гадания на кофе оставили впечатления надолго. Очень надеюсь,что приедем еще.
6 января 2019
Несмотря на хмурый дождливый день, экскурсия прошла замечательно! Мы прогулялись по главной туристической улице Стамбула-Истикляль, заглянули по пути в интересные места, покушали вкусных пироженок и попили ароматного кофе и даже заклянули к гадателю на кофе, что было дополнительной приятной неожиданностью. Гид Екатерина-просто душка, милая, открытая, светлая девушка. Спасибо за чудесный день, несмотря на незадавшуюся погоду!
30 декабря 2018
Мы не первый раз в Стамбуле , поэтому с туристическими маршрутами , тропами знакомы. В этот раз мы хотели увидеть нетуристический город. Хотели узнать Стамбу для стамбульцев.. И Катя нам это показала.. Как раз то ,что мы и хотели.. . Нетуристическая Турция. С маленькими улочками, интересными местами, барами.. Ну и так ,..дала остаточно полезной информации. Даже после экскурсионного дня ( все дни нашего присутствия в городе) была с нами на связи, подсказывала как лучше кудо-то доехать или пройти. .. Спасибо Кате.
Если хотите рассказ о жизни города, неотягощенный историческими датами ( которые все равно, будут забыты, как только будут названы), - вам к Кате.)

Необычные маршруты по Стамбулу

Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
107 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
скидка10%
€100
90 за экскурсию
3 часа
159 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
скидка10%
€140
126 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
157 за экскурсию
6 часов
66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!
скидка20%
€215
172 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!

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