Поднимитесь на борт прогулочного катера и отправьтесь в роскошный круиз по проливу Босфор, наслаждаясь меню из трех блюд турецкого мезе и местных напитков. Проплывите мимо некоторых из величайших памятников Стамбула, наблюдая по пути традиционные развлечения.

После трансфера из вашего отеля отправляйтесь на яхту и отправляйтесь в путешествие. Получите приветственный коктейль на палубе, когда вы начнете плавать до Черного моря. Круиз между Европой и Азией, проходящий под Босфорским мостом и мостом Фатиха Султана Мехмеда.

Посмотрите летние дворцы османских султанов, такие как дворец Долмабахче, дворец Чираган и дворец Бейлербейи. Полюбуйтесь величественными османскими укреплениями замка Румели и Анатолийского замка.

Окунитесь в легендарную ночную жизнь Стамбула, проезжая мимо известных ночных клубов, таких как Reina и Sortie. Полюбуйтесь прибрежными особняками и виллами на европейском и азиатском побережьях.

Наслаждаясь трапезой из типичных блюд мезе и основных блюд, посмотрите живые народные танцы из разных регионов Турции. Поддайтесь соблазну чувственных движений танцовщицы и расслабьтесь под интернациональную музыку бортового ди-джея.

Вернувшись на сушу, воспользуйтесь бесплатным трансфером до вашего отеля.