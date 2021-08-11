Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями

Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле

4.1
732 отзыва
Билет на борт
Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле.

Полюбуйтесь достопримечательностями Византийской и Османской империй и посмотрите программу развлечений с народными танцами и танцем живота.
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями

Что вы увидите 🤩

  • Босфорский мост
  • Пролив Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените турецкий ужин из трех блюд на борту роскошной яхты
  2. Совершите круиз по Босфорскому проливу между Европой и Азией
  3. Посмотрите шоу традиционных народных танцев и музыки
  4. Проплывите под мостом Мучеников 15 июля
  5. Взгляните на летние дворцы османских султанов
  6. Полюбуйтесь минаретами с ночной подсветкой
Поднимитесь на борт прогулочного катера и отправьтесь в роскошный круиз по проливу Босфор, наслаждаясь меню из трех блюд турецкого мезе и местных напитков. Проплывите мимо некоторых из величайших памятников Стамбула, наблюдая по пути традиционные развлечения.
После трансфера из вашего отеля отправляйтесь на яхту и отправляйтесь в путешествие. Получите приветственный коктейль на палубе, когда вы начнете плавать до Черного моря. Круиз между Европой и Азией, проходящий под Босфорским мостом и мостом Фатиха Султана Мехмеда.
Посмотрите летние дворцы османских султанов, такие как дворец Долмабахче, дворец Чираган и дворец Бейлербейи. Полюбуйтесь величественными османскими укреплениями замка Румели и Анатолийского замка.
Окунитесь в легендарную ночную жизнь Стамбула, проезжая мимо известных ночных клубов, таких как Reina и Sortie. Полюбуйтесь прибрежными особняками и виллами на европейском и азиатском побережьях.
Наслаждаясь трапезой из типичных блюд мезе и основных блюд, посмотрите живые народные танцы из разных регионов Турции. Поддайтесь соблазну чувственных движений танцовщицы и расслабьтесь под интернациональную музыку бортового ди-джея.
Вернувшись на сушу, воспользуйтесь бесплатным трансфером до вашего отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка на автобусе для некурящих с кондиционером из отелей на европейской стороне (районы Султанахмет, Сиркечи, Аксарай, Топкапы, Зейтинбурну, Каракей, Эминеню, Таксим, Шишли, Кабаташ и Бейоглу)
  • ужин из 3 блюд
  • Неограниченные местные напитки (вина, пиво, спиртные и безалкогольные напитки)
  • Плата за обслуживание и местные налоги
Что не входит
  • Импортные напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение в помещении
Важная информация
  • Имейте в виду, что трансфер доступен для отелей европейской части Стамбула
  • Сбор участников у отелей может начаться за 30–90 минут до отправления судна. Высадка у отеля производится около полуночи
  • Развлекательная программа включает кятибим (традиционное турецкое музыкальное шоу), асук масук (представление с участием двух танцоров-«карликов» из района Ташели в Силифке), традиционный народный танец с участием мужчин и женщин, танец живота, кавказский народный танец и выступление профессионального диджея
  • Меню ужина: приветственный коктейль, 10 видов холодных мезе (закуски), свежий сезонный салат, главное блюдо (4 варианта: рыба на гриле с луком-шалотом и рукколой, картофельным пюре и лимоном куриный стейк на гриле с рисом и картофельным пюре митболы на гриле с рисом и картофельным пюре вегетарианское блюдо), десерт, неограниченные местные алкогольные напитки (вино, пиво, раки, водка, джин и безалкогольные напитки) и турецкий кофе
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 732 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
351
4
182
3
111
2
51
1
37
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
11 авг 2021
(Колумбия)
Это очень интересно, НО ЭТО ПЛОХОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ БИЗНЕСА ОНИ ФОТОГРАФИИ ВАС ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЬБОМА ОНИ НЕ СКАЗЫВАЮТ ВАМ СТОИМОСТЬ, НО ОНИ ПРИБЫЛИ С АЛЬБОМОМ И ВЫ ПОКУПАЕТЕ. Нет путеводителя, который указывает места, которые мы посещаем на лодке. Вид не так много, потому что к столам внутри лодки нет доступа.
M
10 апр 2021
(США)
Это был наш первый раз, когда мы приехали в Стамбул, и мы прекрасно провели время. Конечно, после стольких месяцев Нас всех заперли в доме. У нас была ночь, полная танцев и веселья. Весь персонал был очень любезен и всегда готов помочь вам. Я не могу сказать, что еда была идеальной, но вы идете туда ради развлечения, и это то, что имеет значение, и веселье было на высоте! Мы обязательно будем рекомендовать его нашим друзьям и семье. И мы обязательно вернемся в Август!
T
9 янв 2020
(Канада)
У меня была долгая остановка в Стамбуле с 16:00 до 3:30, поэтому я решил отправиться в круиз на ужин по Босфору. Я был благословлен, что мои кузены присоединились ко мне. Это был исключительный опыт. Члены экипажа и команда были очень дружелюбны и пунктуальны. Я просил хорошие места (около представления и около представления) и имел точное время посадки / высадки из-за моего полета. Все было установлено идеально. Еда была отличной (у меня было куриное блюдо), и представления были захватывающими. Я настоятельно рекомендую взять этот тур для индивидуальных и групповых путешественников. Все на лодке были дружелюбны, и персонал очень привлекателен и быстро с ответами. Лодка также довольно большая и приятная для исследования (верхняя палуба, спереди и сзади). Я вернусь с большим количеством семьи в ближайшее время!

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