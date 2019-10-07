Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема

Отправляйтесь в 4-часовой круиз по проливу Босфор в окрестностях Стамбула с ужином

3.9
56 отзывов
Билет на борт
Отправляйтесь в 4-часовой круиз по проливу Босфор в окрестностях Стамбула с ужином и насладитесь видами на дворцы османских султанов и Голубую мечеть в волшебном свете вечерних огней.

Оцените по достоинству напитки и живую программу на борту.
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема

Что вы увидите 🤩

  • Золотой Рог
  • Пролив Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите по Босфору в лучах заходящего солнца
  2. Полюбуйтесь минаретами и дворцами Стамбула в волшебном свете вечерних огней
  3. Полакомьтесь закусками, салатами, кебабом и не только, предлагаемыми в формате «шведского стола»
  4. Посмотрите развлекательную прогамму с традиционными народными танцами под настоящую турецкую музыку
Взойдите на борт судна и отправляйтесь в круиз по Босфору, чтобы полюбоваться закатом над Стамбулом во время роскошного ужина в формате «шведского стола». Даже если вы раньше уже бывали в дневном круизе по проливу Босфор, наблюдать за огнями вечернего Стамбула, отражающимися в воде, — незабываемое зрелище.
После трансфера от вашего отеля в центре города в Золотой рог устраивайтесь поудобнее на борту вашего судна и отправляйтесь на север, вдохновляясь видами Старого города. Пройдите по легендарному проливу Босфор и полюбуйтесь захватывающими видами на дворцы и сады на побережье.
Побалуйте себя роскошным ужином в формате «шведского стола» под аккомпанемент традицонных турецких песен и народных танцев, таких как ашук-машук и колбасты.
В ужин входят изысканные закуски, шашлык из куриного мяса, рыба, свежие фрукты и неограниченное количество безалкогольных напитков. Потанцуйте от души или просто отдохните в приятной атмосфере на обратном пути в порт, куда вы прибудете к полуночи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отелей в центре Стамбула
  • Трансфер на автобусе с кондиционером, в котором запрещено курение
  • Ужин «шведский стол»
  • Безалкогольные напитки
  • Алкогольные напитки при выборе соответствующего варианта
  • Сервисные сборы и местные налоги
Что не входит
  • Трансфер от/до отелей за пределами центра Стамбула
  • Чаевые и личные расходы
  • Импортные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Имейте в виду, что трансфер доступен только для европейской части Стамбула и центральных отелей города: районы Султанахмет, Лалели, Топкапы, Аксарай, Таксим, Сиркечи и Шишли
  • Обратите внимание, что алкогольные напитки не доступны к продаже на борту
  • Вы можете взять свой алкогольный напиток с собой за дополнительную плату
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 56 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
9
3
8
2
6
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
7 окт 2019
(Чили)
Отличная координация, чтобы встретить нас в отеле, хорошая еда, отличное фольклорное шоу и очень хорошие виды от Босфора до города. В качестве рекомендации, учитывая, что здесь приветствуются люди разных национальностей, которые хорошо разбираются в танцах и типичной музыке этих стран, поскольку, по крайней мере, с нами случилось, что мы чилийцы, национальный танец - это куэка, и они ставят певец, что он из Чили, но что его музыка не национальная.
S
10 мар 2019
(Германия)
Это было действительно хорошо, это была вечеринка с людьми со всего мира, у всех были флаги с нашими странами, шоу было отличным, танцевальное представление интересное, DJ играл хиты со всего мира. Хозяин коротко рассказывал о постройках в перерывах между представлениями. Встреча в отеле и возвращение было отлично организовано. Ужин тоже был хорош. Хорошее соотношение цены и качества. Мне было очень весело с мужем!
А
22 мар 2019
(Германия)
Еда под землей плохая. Каждая еда на вынос за углом - это отличное качество в Стамбуле. Здесь нехорошо. Шоу очень скудные и проводятся без особого энтузиазма. Лучше заказывать только вечернюю поездку. Или послеобеденная поездка. Но шоу и еда - это нехорошо. Положительный: сервис всегда рядом. Выполнили запросы на напитки очень быстро и принесли вино к следующему столу, когда вышли первые гости.

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