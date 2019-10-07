Взойдите на борт судна и отправляйтесь в круиз по Босфору, чтобы полюбоваться закатом над Стамбулом во время роскошного ужина в формате «шведского стола». Даже если вы раньше уже бывали в дневном круизе по проливу Босфор, наблюдать за огнями вечернего Стамбула, отражающимися в воде, — незабываемое зрелище.

После трансфера от вашего отеля в центре города в Золотой рог устраивайтесь поудобнее на борту вашего судна и отправляйтесь на север, вдохновляясь видами Старого города. Пройдите по легендарному проливу Босфор и полюбуйтесь захватывающими видами на дворцы и сады на побережье.

Побалуйте себя роскошным ужином в формате «шведского стола» под аккомпанемент традицонных турецких песен и народных танцев, таких как ашук-машук и колбасты.

В ужин входят изысканные закуски, шашлык из куриного мяса, рыба, свежие фрукты и неограниченное количество безалкогольных напитков. Потанцуйте от души или просто отдохните в приятной атмосфере на обратном пути в порт, куда вы прибудете к полуночи.