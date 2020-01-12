6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Визитные карточки», история и легенды города на насыщенной обзорной экскурсии

Михаил
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Михаил – экскурсионное агентство
Приглашаю на прогулку по загадочному и величественному, шумному и сказочно красивому Стамбулу.

Вы увидите главные достопримечательности и секретные уголки, погуляете по извилистым улочкам исторического центра, погрузитесь в мир восточных интриг и раскроете местные тайны!
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
3.33
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Стамбул изнутри
Я покажу наиболее знаковые места знаменитого района Султанахмет. В программе экскурсии:

  • Дворец Топкапы — главный дворец султанов Османской империи до середины XIX века. Вы узнаете, кто был инициатором постройки гарема, кто такая Роксолана и что случилось с ее сыновьями. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. А также погуляете по живописному саду и насладитесь великолепным видом на залив и Мраморное море.
  • Собор Святой Софии — шедевр византийской архитектуры, символ величия и могущества Османской империи. Я расскажу, когда, кем и чьими силами он был построен и как складывалась его непростая история.
  • Голубая мечеть — величайший памятник исламской архитектуры. Я расскажу, сколько человек он вмещает и какие архитектурные направления сочетает. Кроме того, вы услышите о конфликтных ситуациях, возникших во время строительства, и о прихотях султана Ахмеда, по чьему приказу воздвигли мечеть.
  • Цистерна Базилика — подземное водохранилище колоссальных размеров. Оказавшись в нем, вы почувствуете себя в затопленном дворце. А еще загадаете желание у необычной колонны, увидите голову медузы Горгоны и узнаете, какие великие люди посещали Базилику и какие известные фильмы в ней снимались.
  • Византийский ипподром — главная площадь Стамбула. Здесь вы узнаете о гладиаторах и рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и украшенный золотой мозаикой фонтан.
  • Гранд-базар — старейший рынок Константинополя. Я помогу вам сориентироваться в местных ценах, научу торговаться и покажу лучшие места для покупки сувениров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По воскресеньям Гранд-базар не работает. Собор Святой Софии — по пн, дворец Топкапы — по вт

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты не включены: Собор Святой Софии — 72 лиры, дети до 8 лет бесплатно, дворец Топкапы — 72 лиры, Цистерна Базилика — 20 лир взрослые, 5 лир дети
  • Дополнительно нужно будет оплатить проезд гида и входные билеты в музеи для него.
  • По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По запросу, я могу организовать для вас трансфер из аэропорта и обратно. Детали уточняйте в личном сообщении.
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда
Стамбул — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают все, чтобы Стамбул действительно вам понравился!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Это агентство, и какого гида вам пришлют, неизвестно. Началось всё с того, что экскурсовод опоздал на 30 минут. К нам приехала Ольга, возможно, она хороший человек, но гид абсолютно никакой. Речь несвязная, ощущение, что она уже забывает русский, факты из Википедии, ни на один дополнительный вопрос ответа не было. Экскурсия проходила таким образом: вот это такая-то мечеть, это цистерна, в ней хранили воду, это дворец Топкапы. Это мы и так видим, на карте и путеводителе всё это есть. За 100 с лишним € хотелось бы услышать как жили в нём султаны, что происходило в стенах, что за стенами, но ничего этого мы не узнали. Пришлось всё потом читать самим в интернете.
Ольга порядочный человек: нам пришлось прервать экскурсию из-за проливного дождя, так она предложила довести экскурсию в свой выходной, но у нас не возникло желания, всё равно ничего интересного не расскажет.
10 января 2020
Ужасная экскурсия или как испортить первое впечатление от прекрасного Стамбула?
С самого начала гид по имени Рашид, или что-то типа того, опоздал на час. Потом мы минут 40 бежали за ним по лужам к трамваю. Гид рассказывал путанно, неинтересно, совершенно не связно. Складывалось впечатление, что он сам изучал эти места по картинкам в учебнике. Гид даже не знал как купить входной билет в Айю Софию. Гораздо проще купить входной билет самостоятельно и посетить эти места с бесплатным аудиогидом на русском языке. В конце концов гид начал навязывать нам шоппинг-тур.
После всего у него ещё хватило наглости просить нас написать хороший отзыв про экскурсию, только назвать его Ромолом, чтобы избежать разборок с конкурентами.
Вообщем, я всем рекомендую не повторять наших ошибок,и внимательно читать отзывы. Просто приезжайте на площадь Султанхамед, покупайте билеты в Айю Софию, дворец Топкапы, берите аудиогид. Получите массу удовольствия, интересную экскурсию и сэкономите кучу денег.
8 января 2020
Экскурсия великолепная ,несмотря на погоду,мы очень искренне восхищены знаниями и опытом молодого,но очень опытного гида Ромула.Таких влюблённых в историю и культуру этой страны и города мы ещё не встречали.На все вопросы тут же был дан исчерпывающий ответ,очень доступная информация,увлекательно и интересно рассказывает,будем рекомендовать всем нашим знакомым!Удачи и личных успехов в жизни хотим пожелать Ромулу!Огромное спасибо,ты нас очаровал тоже,как и город Стамбул!
Дмитрий
6 января 2020
Очень скудная информация. В путеводителе можно больше прочитать, чем нам рассказала гид Алла.
6 января 2020
Спасибо Рамиль! Наше любопытство было вполне удовлетворено) гид владеет темой) мы узнали много нового и интересного) Удачи в Новом году)))
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Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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