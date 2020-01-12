6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это агентство, и какого гида вам пришлют, неизвестно. Началось всё с того, что экскурсовод опоздал на 30 минут. К нам приехала Ольга, возможно, она хороший человек, но гид абсолютно никакой. Речь несвязная, ощущение, что она уже забывает русский, факты из Википедии, ни на один дополнительный вопрос ответа не было. Экскурсия проходила таким образом: вот это такая-то мечеть, это цистерна, в ней хранили воду, это дворец Топкапы. Это мы и так видим, на карте и путеводителе всё это есть. За 100 с лишним € хотелось бы услышать как жили в нём султаны, что происходило в стенах, что за стенами, но ничего этого мы не узнали. Пришлось всё потом читать самим в интернете.

Ольга порядочный человек: нам пришлось прервать экскурсию из-за проливного дождя, так она предложила довести экскурсию в свой выходной, но у нас не возникло желания, всё равно ничего интересного не расскажет.