Вас заберут от отеля в Стамбуле и на автобусе с кондиционером доставят в порт Кабаташ, где вы поднимитесь на борт роскошного судна и отправитесь в круиз с ужином и шоу.

Босфорский пролив соединяет Черное и Мраморное море, разделяя Стамбул на 2 континента. Лучший способ оценить красоту Босфора и окружающих пейзажей – взглянуть на них с воды.

Во время 4-часового круиза вы дойдете до Черного моря с европейской стороны и вернетесь обратно вдоль азиатского берега. С борта судна вы увидите многие из лучших достопримечательностей Стамбула, а также порадуете себя великолепным ужином и увлекательными живыми представлениями.

Меню ужина

Приветственный коктейль.

Аппетайзеры (10 видов турецких закусок).

Свежий средиземноморский салат из сезонных овощей.

Рыба на гриле, куриный стейк или мясные тефтели на гриле.

Десерт или фрукты.

Турецкий кофе.

Напитки (неограниченное количество местных алкогольных и безалкогольных напитков).

Шоу-программа.

Кятибим (народная турецкая песня).

Асук масук (комедийное представление с 2 танцорами).

Традиционный танец живота.

Традиционная церемония росписи хной.

Цыганский танец.

Народное турецкое танцевальное представление.