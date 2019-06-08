Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу

Поучаствуйте в круизе по Босфору и проведите приятный вечер на воде в Стамбуле

4
131 отзыв
Билет на борт
Поучаствуйте в круизе по Босфору и проведите приятный вечер на воде в Стамбуле.

Полюбуйтесь впечатляющим видом на европейскую и азиатскую стороны этого удивительного города и порадуйте себя ужином с турецкими блюдами, музыкой и разнообразными шоу.
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь потрясающим видом на достопримечательности Стамбула во время круиза по Босфору
  2. Побалуйте себя закусками, ужином и неограниченными напитками на борту
  3. Послушайте музыку диджея на судне и посмотрите народные танцевальные номера, комедийные представления, шоу танца живота и многое другое
Вас заберут от отеля в Стамбуле и на автобусе с кондиционером доставят в порт Кабаташ, где вы поднимитесь на борт роскошного судна и отправитесь в круиз с ужином и шоу.
Босфорский пролив соединяет Черное и Мраморное море, разделяя Стамбул на 2 континента. Лучший способ оценить красоту Босфора и окружающих пейзажей – взглянуть на них с воды.
Во время 4-часового круиза вы дойдете до Черного моря с европейской стороны и вернетесь обратно вдоль азиатского берега. С борта судна вы увидите многие из лучших достопримечательностей Стамбула, а также порадуете себя великолепным ужином и увлекательными живыми представлениями.
Меню ужина
Приветственный коктейль.
Аппетайзеры (10 видов турецких закусок).
Свежий средиземноморский салат из сезонных овощей.
Рыба на гриле, куриный стейк или мясные тефтели на гриле.
Десерт или фрукты.

Турецкий кофе.

Напитки (неограниченное количество местных алкогольных и безалкогольных напитков).
Шоу-программа.
Кятибим (народная турецкая песня).
Асук масук (комедийное представление с 2 танцорами).
Традиционный танец живота.
Традиционная церемония росписи хной.
Цыганский танец.
Народное турецкое танцевальное представление.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отелей в центре города на автобусе для некурящих с кондиционером
  • Круиз по Босфору, ужин и шоу
  • Местные напитки без ограничений (вино, пиво, крепкий алкоголь и безалкогольные напитки)
  • Сервисные сборы и местные налоги
Что не входит
  • Личные расходы
  • Импортные напитки
  • Трансфер от отелей за пределами центра города
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • К сожалению, из-за действующих на судне правил этот тур не подходит для гостей с ограниченными физическими возможностями
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 131 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
42
3
15
2
7
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
8 июня 2019
(Германия)
На борту нас было 9 человек, и нам было очень весело. Были представлены разные народы, и анимация работала отлично, так что через короткое время вы могли по-настоящему хорошо отпраздновать со всеми другими посетителями. Вид на здания был потрясающим. Еда была не самой лучшей, но вполне адекватной. Стартер пошел, рыба была вкусной! Все в одном отличный опыт.
R
8 июня 2019
(Индия)
Круиз того стоил. Вы начинаете с разнообразных соусов, и основным блюдом является выбор между рыбой и курицей. Еда была средней по вкусу, но персонал был хорошим, и хозяин помирился. Музыка была очень громкой. Они зарабатывают деньги, прося вас купить очень дорогой десерт, говоря, что они не подают никакого десерта. Они дают тарелку с фруктами в конце, и десерт можно полностью избежать.
R
20 мая 2019
(Италия)
Очень спокойной ночи с мистером Чарли, который был отличным шоуменом. Что мне и моему другу очень нравилось, так это то, что в начале вечера нас было всего 200 человек из 38 разных штатов, но в конце вечера мы чувствовали себя очень большой семьей …. большое спасибо, в частности у Чарли … хороший, умный, умный добрый человек ….

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥ГрупповыеОтдых на водеЭкскурсииСезонные и праздничные турыТематические турыПрирода и приключенияПрирода и пейзажиКруизы и водные турыКруизы по реке и заливамПарусные катера и яхтыМероприятияЛюбовь и особые случаиМедовый месяцВключенный ужинГастрономия и ночная жизньБары и ночная жизньТуры по ночным клубамБилеты в ночные клубы🎫БилетыМюзиклы и шоуБилеты на шоу и мюзиклыШоу с ужиномАренда и прокат🎧АудиогидыКатера и яхтыЭкскурсии на побережьеДень святого ВалентинаТуры по вечеринкам🥰РомантическиеЛетоСмотровые площадкиТуры для соло-путешественниковКруизы на дауГрупповые мероприятияРоскошьТолько для взрослыхБез риска🗽ДостопримечательностиПролив Босфор

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Билет на борт
4.1
58
3ч 30м
3 325
за 1 чел.
Босфор: восточный ужин и шоу-круиз
Проведите вечер в круизе по Босфору с ужином и напитками
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Билет на борт
4
732
3 063
за 1 чел.
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Круиз
в группе до 99 чел.
4.5
52
3ч 30м
35
28
за 1 чел.
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
⛴ Водные
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
ежедневно в 20:30
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
Круиз
в группе до 50 чел.
4.2
92
56
за 1 чел.
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ Водные
Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
ежедневно в 19:30
По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
Круиз
в группе до 35 чел.
5
13
41
за 1 чел.
По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
⛴ Водные
🛥 На яхте
Морская прогулка по проливу Босфор
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 19.30
Круиз по Босфору с аудиогидом
Билет на борт
4.8
26
1ч 30м
12
за 1 чел.
Круиз по Босфору с аудиогидом
⛴ Водные
Без круиза по Босфору никак не обойтись, если вы хотите увидеть настоящий Стамбул
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно, каждый час с 11:45 до 18:45
Восточная ночь на Босфоре
В группе
до 40 чел.
4.5
2
40
за 1 чел.
Восточная ночь на Босфоре
⛴ Водные
Проведите незабываемый вечер на корабле в самом сердце Стамбула! Вас ждет ужин
по договоренности, время зависит от расположения Вашего отеля
Закатный круиз по Босфору на роскошной яхте
Билет на борт
45
за 1 чел.
Закатный круиз по Босфору на роскошной яхте
👣 Пешеходная
⛴ Водные
🛥 На яхте
Насладитесь очарованием Стамбула во время круиза на закате по прекрасному Босфору на два с половиной часа
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
каждый день 16:00
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Круиз
в группе до 30 чел.
4.3
106
3ч 30м
50
28
за 1 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
⛴ Водные
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 19:30
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
Индивидуально
для 5 чел.
5
22
145
за 1-5 чел.
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
⛴ Водные
🛥 На яхте
Романтическая прогулка по Босфору на яхте класса люкс
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору
Круиз
330
за 1-4 чел.
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору
👣 Пешеходная
⛴ Водные
Благодаря этому туру вы сможете охватить все самые основные достопримечательности Стамбула
Каждый день, 09:00
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
В группе
до 90 чел.
4.6
21
12
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом
⛴ Водные
Водная прогулка по Босфору - замечательный способ познакомиться со Стамбулом в стороне от шума, пыли и пробок мегаполиса
30 ноя
6 дек
ещё...
каждый день в 12:30, 16:00, 19:00, кроме вторника

All Tours Istanbul проводит ещё 2 экскурсии

Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Билет на борт
3.6
8
3ч 30м
3 500
за 1 чел.
Круиз по Босфору: ужин и традиционное турецкое шоу
Отправляйтесь в круиз по Босфору между Европой и Азией, потягивая коктейль и любуясь огнями Стамбула
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Билет на борт
3.9
56
3ч 30м
3 063
за 1 чел.
Стамбул: круиз с ужином и ритуальным танцем сема
Отправляйтесь в 4-часовой круиз по проливу Босфор в окрестностях Стамбула с ужином
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷