2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Оценить аутентичные и неожиданные турецкие сладости в самом сердце города

Марина
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Марина – ваш гид
Этот авторский маршрут приведет вас в колоритные кафе Стамбула — от кондитерских на улице Истикляль до хипстерских кофеен района Каракей.

Вы узнаете секреты и истории турецких сладостей.

Попробуете вкуснейшее кюнефе, оцените нежный бисквит трилече и другие яркие десерты, о которых даже не подозревают туристы!
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Таксим
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт

Что вас ожидает

Стамбул с вкусного ракурса
Наш сладкий маршрут стартует в районе Таксим: мы прогуляемся по самой длинной пешеходной улице Стамбула, Истикляль, пройдём узкими улочками к подножью Галатской башни, а заодно заглянем в самобытные кафе за лучшими сладостями в городе. Вы попробуйте ультрасовременные турецкие лакомства в хипстерском районе Каракей. Посетите старейшую кондитерскую Стамбула, где уже больше 100 лет готовят отменный лукум и пахлаву. По пути я расскажу истории классических и новаторских турецких сладостей, открою секреты их приготовления и поделюсь интересными фактами о городских локациях, которые будут нас окружать. А еще покажу местечки, где вы сможете купить вкусные сувениры для себя и своих друзей по очень приятным ценам.

Сладости, о которых вы не догадывались
Хотя мы не оставим без внимания традиционные лакомства Стамбула, лукум и пахлаву, вас ждет немало гастрономических открытий! Я познакомлю вас с турецкими десертами, которые удается попробовать не каждому путешественнику. Самыми интригующими героями прогулки станут:

  • Трилече (Trileçe) — тающий во рту бисквит, пропитанный сливками с малиновым или карамельным соусом;
  • Сютлач (Sütlaç) — нежнейший воздушный пудинг с аппетитной корочкой, приготовленный в печи;
  • Локма (Lokma) — современный вариант старинного турецкого блюда с оригинальным и насыщенным вкусом;
  • Кюнефе (Кünefe) — одна из самых необычных восточных сладостей, сделанная из — внимание! —вермишели Кадаиф и козьего сыра.

Кому подойдет прогулка

Отчаянным сладкоежкам и всем, кто любит знакомиться с культурой страны через её кухню.

Организационные детали

  • Сладости не включены в стоимость тура и оплачиваются отдельно.
  • Меню и маршрут экскурсии можно изменить, исходя из ваших вкусов и пожеланий.
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт
Стамбул на десерт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Таксим.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Меня зовут Марина, в прекрасном Стамбуле я живу уже 5 лет. Этот город покорил меня многогранностью, красотой и богатой историей, соединяющей культуры и религии многих народов. Я хочу показать, каким разнообразным может быть этот волшебный город, и помочь вам почувствовать его неповторимый колорит!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Марина просто солнечный лучик.
Жизнерадостная, внимательная, искренняя. Благодаря ей мы попробовали целых 8 разных вкусняшек и не только сладости, причем это не случайные какие-то места, а многие исторческие,любимые местными жителями, а это о многом говорит. Еще она очень много и интересно рассказала о повседневной жизни простых турков (например, вы знаете, почему турецкие мужчины такие красивые? А я знаю теперь).
Не могу не отметить, как Марина трогательно помогала переводить все при покупках, вела переговоры на турецком, искала где купить салеп ночью) Вообщем, рекомендую эту экскурссию - яркая, легкая, позитивная, сытная, запоминающаяся)
16 октября 2019
Экскурсия в целом понравилась. Узнали много интересного про сладости и места, где их приготавливают. Экскурсовод Марина очень приятная рассказчица и собеседница. Отвечала на все наши вопросы. Формат заявленной экскурсии вполне комфортный, не утомляет. Когда стало понятно, что сладостей наелись, очень быстро смогли скорректировать наш маршрут и перекусить простой пищей в интересном местном кафе. Из недостатков, наверно. отмечу, что немного не хватило путешествия по улочкам выбранного района города. Все участницы экскурсии довольны. Спасибо Марине!

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