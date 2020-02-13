2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул с вкусного ракурса
Наш сладкий маршрут стартует в районе Таксим: мы прогуляемся по самой длинной пешеходной улице Стамбула, Истикляль, пройдём узкими улочками к подножью Галатской башни, а заодно заглянем в самобытные кафе за лучшими сладостями в городе. Вы попробуйте ультрасовременные турецкие лакомства в хипстерском районе Каракей. Посетите старейшую кондитерскую Стамбула, где уже больше 100 лет готовят отменный лукум и пахлаву. По пути я расскажу истории классических и новаторских турецких сладостей, открою секреты их приготовления и поделюсь интересными фактами о городских локациях, которые будут нас окружать. А еще покажу местечки, где вы сможете купить вкусные сувениры для себя и своих друзей по очень приятным ценам.
Сладости, о которых вы не догадывались
Хотя мы не оставим без внимания традиционные лакомства Стамбула, лукум и пахлаву, вас ждет немало гастрономических открытий! Я познакомлю вас с турецкими десертами, которые удается попробовать не каждому путешественнику. Самыми интригующими героями прогулки станут:
Отчаянным сладкоежкам и всем, кто любит знакомиться с культурой страны через её кухню.