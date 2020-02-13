2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стамбул с вкусного ракурса

Наш сладкий маршрут стартует в районе Таксим: мы прогуляемся по самой длинной пешеходной улице Стамбула, Истикляль, пройдём узкими улочками к подножью Галатской башни, а заодно заглянем в самобытные кафе за лучшими сладостями в городе. Вы попробуйте ультрасовременные турецкие лакомства в хипстерском районе Каракей. Посетите старейшую кондитерскую Стамбула, где уже больше 100 лет готовят отменный лукум и пахлаву. По пути я расскажу истории классических и новаторских турецких сладостей, открою секреты их приготовления и поделюсь интересными фактами о городских локациях, которые будут нас окружать. А еще покажу местечки, где вы сможете купить вкусные сувениры для себя и своих друзей по очень приятным ценам.

Сладости, о которых вы не догадывались

Хотя мы не оставим без внимания традиционные лакомства Стамбула, лукум и пахлаву, вас ждет немало гастрономических открытий! Я познакомлю вас с турецкими десертами, которые удается попробовать не каждому путешественнику. Самыми интригующими героями прогулки станут:

Трилече (Trileçe) — тающий во рту бисквит, пропитанный сливками с малиновым или карамельным соусом;

(Trileçe) — тающий во рту бисквит, пропитанный сливками с малиновым или карамельным соусом; Сютлач (Sütlaç) — нежнейший воздушный пудинг с аппетитной корочкой, приготовленный в печи;

(Sütlaç) — нежнейший воздушный пудинг с аппетитной корочкой, приготовленный в печи; Локма (Lokma) — современный вариант старинного турецкого блюда с оригинальным и насыщенным вкусом;

(Lokma) — современный вариант старинного турецкого блюда с оригинальным и насыщенным вкусом; Кюнефе (Кünefe) — одна из самых необычных восточных сладостей, сделанная из — внимание! —вермишели Кадаиф и козьего сыра.

Кому подойдет прогулка

Отчаянным сладкоежкам и всем, кто любит знакомиться с культурой страны через её кухню.