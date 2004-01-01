Ersin проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по великому Константинополю — столице Византии

Голос времен Византийской империи, наследницы Древнего Рима, громко звучит на улицах Стамбула. Вы услышите его, изучая сохранившиеся памятники крупнейшего и богатейшего города средневековой Европы.

Конечно, вы побываете в соборе Святой Софии , одном из самых посещаемых сооружений мира. Я объясню, почему Айя-София считается архитектурным чудом и символом могущества императора Юстиниана. Внутри вы рассмотрите великолепные мозаичные своды и исламские элементы, добавленные при султанах.

, одном из самых посещаемых сооружений мира. Я объясню, почему Айя-София считается архитектурным чудом и символом могущества императора Юстиниана. Внутри вы рассмотрите великолепные мозаичные своды и исламские элементы, добавленные при султанах. На площади Ипподром , в сердце политической и спортивной жизни Константинополя, вы представите проводившиеся здесь гонки колесниц и бои гладиаторов. После узнаете, как изменилась роль Ипподрома при османах; посчитаете стоящие здесь колонны и рассмотрите Немецкий фонтан ⛲.

, в сердце политической и спортивной жизни Константинополя, вы представите проводившиеся здесь гонки колесниц и бои гладиаторов. После узнаете, как изменилась роль Ипподрома при османах; посчитаете стоящие здесь колонны и рассмотрите Немецкий фонтан ⛲. Мы посетим Цистерну Феодосия — подземное водохранилище , которое старше знаменитого Еребатана. Поговорим о секретах этих византийских сооружений и проникнемся таинственной атмосферой.

, которое старше знаменитого Еребатана. Поговорим о секретах этих византийских сооружений и проникнемся таинственной атмосферой. Неподалеку от цистерны, на площади Чемберлиташ, вы увидите колонну Константина Великого, которую долго считали символом Византии. Я помогу представить ее облик в разные периоды.

Шедевры и сюжеты Османской империи

Маршрут охватит ключевые объекты Стамбула, созданные при правлении великой султанской династии, а я расскажу о деяниях ее самых интересных представителей.

Любуясь грандиозной Голубой мечетью (ее официальное название — Султанахмет) вы услышите об ученике, попытавшемся превзойти своего учителя, и поймете, как монументальная мечеть с шестью минаретами получилась такой легкой и изящной.

(ее официальное название — Султанахмет) вы услышите об ученике, попытавшемся превзойти своего учителя, и поймете, как монументальная мечеть с шестью минаретами получилась такой легкой и изящной. На примере мечети Нуруосмание вы познакомитесь со стилем османского барокко. Я обращу внимание на отличие ее фасада и минаретов от других мечетей, расскажу о дизайне пышного двора и куполов.

вы познакомитесь со стилем османского барокко. Я обращу внимание на отличие ее фасада и минаретов от других мечетей, расскажу о дизайне пышного двора и куполов. Около мавзолея султана Махмуда II, мраморного сооружения в стиле турецкого ампира, вы узнаете о корпусе янычар, элитной части армии Османской империи, об их огромном влиянии и о бунте, который подавил Махмуд.

Разговор о правителях продолжим у городского комплекса, построенного семьей Кёпрюлю — ее история 📖 связана с периодом Женского султаната. Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по центральной улице Диван-Йолу, с которой начинался путь из Константинополя в Рим.

Организационные детали