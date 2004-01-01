Ersin проводит ещё 2 экскурсии

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Стамбул: самое-самое за 3 часа

История, архитектура и тайны полуострова Султанахмет на прогулке с посещением Айя-Софии

Ersin
Ersin – Гид из Стамбула
Три часа мы проведем в историческом районе Султанахмет — здесь рядом друг с другом стоят важнейшие римские, византийские и османские достопримечательности 🏛️.

На их фоне вы проследите путь древнего мегаполиса, разобравшись в двух его глобальных эпохах.

Обещаю сделать ваше знакомство с городом контрастов насыщенным и запоминающимся!
Задать вопросОбычно отвечает за 20 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа

Что вас ожидает

Прогулка по великому Константинополю — столице Византии
Голос времен Византийской империи, наследницы Древнего Рима, громко звучит на улицах Стамбула. Вы услышите его, изучая сохранившиеся памятники крупнейшего и богатейшего города средневековой Европы.

  • Конечно, вы побываете в соборе Святой Софии, одном из самых посещаемых сооружений мира. Я объясню, почему Айя-София считается архитектурным чудом и символом могущества императора Юстиниана. Внутри вы рассмотрите великолепные мозаичные своды и исламские элементы, добавленные при султанах.
  • На площади Ипподром, в сердце политической и спортивной жизни Константинополя, вы представите проводившиеся здесь гонки колесниц и бои гладиаторов. После узнаете, как изменилась роль Ипподрома при османах; посчитаете стоящие здесь колонны и рассмотрите Немецкий фонтан ⛲.
  • Мы посетим Цистерну Феодосия — подземное водохранилище, которое старше знаменитого Еребатана. Поговорим о секретах этих византийских сооружений и проникнемся таинственной атмосферой.
  • Неподалеку от цистерны, на площади Чемберлиташ, вы увидите колонну Константина Великого, которую долго считали символом Византии. Я помогу представить ее облик в разные периоды.

Шедевры и сюжеты Османской империи
Маршрут охватит ключевые объекты Стамбула, созданные при правлении великой султанской династии, а я расскажу о деяниях ее самых интересных представителей.

  • Любуясь грандиозной Голубой мечетью (ее официальное название — Султанахмет) вы услышите об ученике, попытавшемся превзойти своего учителя, и поймете, как монументальная мечеть с шестью минаретами получилась такой легкой и изящной.
  • На примере мечети Нуруосмание вы познакомитесь со стилем османского барокко. Я обращу внимание на отличие ее фасада и минаретов от других мечетей, расскажу о дизайне пышного двора и куполов.
  • Около мавзолея султана Махмуда II, мраморного сооружения в стиле турецкого ампира, вы узнаете о корпусе янычар, элитной части армии Османской империи, об их огромном влиянии и о бунте, который подавил Махмуд.

Разговор о правителях продолжим у городского комплекса, построенного семьей Кёпрюлю — ее история 📖 связана с периодом Женского султаната. Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по центральной улице Диван-Йолу, с которой начинался путь из Константинополя в Рим.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Айя-Софию не включены в стоимость (10$ с человека). Детям — бесплатно (пожалуйста, возьмите паспорта детей или копии для подтверждения возраста).
  • Со мной вы пройдете без очереди.
Начало и место завершения
🚩 Трамвайная Остановка ''Çemberlitaş''
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа
Стамбул: самое-самое за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ersin
Ersin
Добро пожаловать в Стамбул! Меня зовут Эрсин, и Стамбул — мой родной город. Я профессиональный русскоговорящий гид с лицензией. Изучал языки в Киеве и Одессе, в 2004 вернулся в Стамбул, получил второе образование гида-историка. С тех пор не устаю показывать своим гостям мой легендарный город контрастов. Принимаю всех людей такими, какие они есть — вне зависимости от страны, религии и политических взглядов. Важно только одно: чтобы ваша экскурсия по Стамбулу прошла максимально интересно и незабываемо.
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