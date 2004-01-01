Ersin проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по великому Константинополю — столице Византии Голос времен Византийской империи, наследницы Древнего Рима, громко звучит на улицах Стамбула. Вы услышите его, изучая сохранившиеся памятники крупнейшего и богатейшего города средневековой Европы.
Конечно, вы побываете в соборе Святой Софии, одном из самых посещаемых сооружений мира. Я объясню, почему Айя-София считается архитектурным чудом и символом могущества императора Юстиниана. Внутри вы рассмотрите великолепные мозаичные своды и исламские элементы, добавленные при султанах.
На площади Ипподром, в сердце политической и спортивной жизни Константинополя, вы представите проводившиеся здесь гонки колесниц и бои гладиаторов. После узнаете, как изменилась роль Ипподрома при османах; посчитаете стоящие здесь колонны и рассмотрите Немецкий фонтан ⛲.
Мы посетим Цистерну Феодосия — подземное водохранилище, которое старше знаменитого Еребатана. Поговорим о секретах этих византийских сооружений и проникнемся таинственной атмосферой.
Неподалеку от цистерны, на площади Чемберлиташ, вы увидите колонну Константина Великого, которую долго считали символом Византии. Я помогу представить ее облик в разные периоды.
Шедевры и сюжеты Османской империи Маршрут охватит ключевые объекты Стамбула, созданные при правлении великой султанской династии, а я расскажу о деяниях ее самых интересных представителей.
Любуясь грандиозной Голубой мечетью (ее официальное название — Султанахмет) вы услышите об ученике, попытавшемся превзойти своего учителя, и поймете, как монументальная мечеть с шестью минаретами получилась такой легкой и изящной.
На примере мечети Нуруосмание вы познакомитесь со стилем османского барокко. Я обращу внимание на отличие ее фасада и минаретов от других мечетей, расскажу о дизайне пышного двора и куполов.
Около мавзолея султана Махмуда II, мраморного сооружения в стиле турецкого ампира, вы узнаете о корпусе янычар, элитной части армии Османской империи, об их огромном влиянии и о бунте, который подавил Махмуд.
Разговор о правителях продолжим у городского комплекса, построенного семьей Кёпрюлю — ее история 📖 связана с периодом Женского султаната. Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по центральной улице Диван-Йолу, с которой начинался путь из Константинополя в Рим.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в Айя-Софию не включены в стоимость (10$ с человека). Детям — бесплатно (пожалуйста, возьмите паспорта детей или копии для подтверждения возраста).
Со мной вы пройдете без очереди.
Начало и место завершения
🚩 Трамвайная Остановка ''Çemberlitaş''
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добро пожаловать в Стамбул! Меня зовут Эрсин, и Стамбул — мой родной город. Я профессиональный русскоговорящий гид с лицензией. Изучал языки в Киеве и Одессе, в 2004 вернулся в Стамбул, получил второе образование гида-историка. С тех пор не устаю показывать своим гостям мой легендарный город контрастов. Принимаю всех людей такими, какие они есть — вне зависимости от страны, религии и политических взглядов. Важно только одно: чтобы ваша экскурсия по Стамбулу прошла максимально интересно и незабываемо.