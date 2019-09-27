Осмотрите все достопримечательности Стамбула во время обзорной экскурсии на автобусе hop-on hop-off. Выбирайте между гибкими билетами Classic и Premium. Сэкономьте деньги, выбрав семейный билет. Покажите детям интересные места, например дельфинарий или деревню-макет «Миниатюрк», где важнейшие памятники Турции воссозданы в миниатюре.

Вы сможете воспользоваться двумя маршрутами. По обоим маршрутам автобусы ходят регулярно и часто. Доступен информативный аудиогид на восьми языках, включая английский, турецкий, арабский, русский, французский, немецкий, итальянский и испанский. Наушники предоставляются бесплатно.

Сойдите на любой остановке Красного маршрута, чтобы осмотреть здания византийской и османской эпох. Перейдите Босфорский мост в Азию, осмотрите дворец Бейлербеи и понаблюдайте за движением судов в проливе Босфор. Полюбуйтесь стеной старого города Константинополя и римским акведуком на Золотом Роге (Синий маршрут). Там же вы сможете увидеть легендарную Голубую мечеть.

Городской тур (Красный маршрут):

Площадь Султанхамет

Галатский мост

Топхане

Порт

Дворец Долмабахче

Военно-морской музей

Дворец Бейлербейи

Акаретлер / W Hotel.

Площадь Таксим

Египетский базар специй.

Золотой Рог (Синий маршрут):