Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off

Осмотрите Стамбул в удобном для вас темпе на борту двухэтажного автобуса hop-on hop-off с открытым верхом

4.3
509 отзывов
Билет на автобус
Осмотрите Стамбул в удобном для вас темпе на борту двухэтажного автобуса hop-on hop-off с открытым верхом.

Вы увидите все знаменитые достопримечательности — от Собора Святой Софии и Голубой мечети до жемчужин Османской империи, включая дворец Долмабахче.
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off
Стамбул: тур на автобусе hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Колонна Константина
  • Золотой Рог
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Султанахмет
  • Археологический музей Стамбула
  • Дворец Бейлербейи
  • Миниатюрк
  • Фатих
  • Полщадь Таксим
  • Базар специй, Стамбул
  • Музей турецкого и исламского искусства
  • Ускюдар
  • Канатная дорога, Стамбул
  • Дворец Топкапы
  • Площадь Султанахмет
  • Собор Святой Софии
  • Галатский мост
  • Босфорский мост
  • Стены Константинополя
  • Район Султанахмет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите византийскую и османскую архитектуру Стамбула во время обзорной экскурсии на автобусе
  2. Сходите на более чем 15 остановках у самых известных достопримечательностей Стамбула
  3. Посмотрите на Турцию в миниатюре в детском парке Miniaturk
  4. Полюбуйтесь минаретами и ослепительно-голубой плиткой Голубой мечети
  5. Вдохните теплые ароматы Базара пряностей
  6. Пересеките Босфорский мост и попадите в Азию
  7. Понаблюдайте за рыбаками на Галатском мосту
Осмотрите все достопримечательности Стамбула во время обзорной экскурсии на автобусе hop-on hop-off. Выбирайте между гибкими билетами Classic и Premium. Сэкономьте деньги, выбрав семейный билет. Покажите детям интересные места, например дельфинарий или деревню-макет «Миниатюрк», где важнейшие памятники Турции воссозданы в миниатюре.
Вы сможете воспользоваться двумя маршрутами. По обоим маршрутам автобусы ходят регулярно и часто. Доступен информативный аудиогид на восьми языках, включая английский, турецкий, арабский, русский, французский, немецкий, итальянский и испанский. Наушники предоставляются бесплатно.
Сойдите на любой остановке Красного маршрута, чтобы осмотреть здания византийской и османской эпох. Перейдите Босфорский мост в Азию, осмотрите дворец Бейлербеи и понаблюдайте за движением судов в проливе Босфор. Полюбуйтесь стеной старого города Константинополя и римским акведуком на Золотом Роге (Синий маршрут). Там же вы сможете увидеть легендарную Голубую мечеть.

Городской тур (Красный маршрут):

  • Площадь Султанхамет
  • Галатский мост
  • Топхане
  • Порт
  • Дворец Долмабахче
  • Военно-морской музей
  • Дворец Бейлербейи
  • Акаретлер / W Hotel.
  • Площадь Таксим
  • Египетский базар специй.

Золотой Рог (Синий маршрут):

  • Площадь Султанхамет
  • Галатский мост
  • Патриархат
  • Канатная дорога
  • Дельфинарий
  • Миниатюрк
  • Музей транспорта / музей Рахми Коча
  • Египетский базар пряностей

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на автобус hop-on hop-off: Classic (24-часовой), Premium (48-часовой) или Deluxe (72-часовой)
  • Аудиогид и бесплатные наушники
  • Бесплатный Wi-Fi на борту автобусов
  • Бесплатная карта маршрутов Big Bus İstanbul
  • Стоимость входа в Miniaturk
  • Плата за вход в Военно-морской музей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Вы сможете проехаться как по Красному (Городской тур), так и по Синему (Золотой Рог) маршрутам. По обоим маршрутам автобусы ходят регулярно и часто
  • В связи с мерами по борьбе с COVID-19, может произойти изменение в графике движения, изменение маршрутов, а также сокращение или отмена остановок. Более подробную информацию можно найти на сайте местного туроператора
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Ношение масок в помещении настоятельно рекомендуется для всех гостей, как вакцинированных, так и нет. Для невакцинированных участников маска в помещении обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 509 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
265
4
153
3
58
2
18
1
15
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
27 сен 2019
(Россия)
Покупала тур на 2 дня. Первый день ездила по красному маршруту, посетила дворец Бейлербей, осталась очень довольна. В пробках не стояли, все объезжали. Водители говорят по английски, сотрудники тура стоят на многих остановках маршрутов. Вход в миниатюрк парк - бесплатно. Купон на билет обменяли на площади Султанахмет без проблем. По аудиогиду информации, на мой взгляд, достаточно. Только названия улиц и др турецкие слова искажены, ударение не правильно ставит и тд
P
7 сен 2018
(Великобритания)
Первый раз в турне Big Bus с включенным и выключенным питанием, и он мне понравился. Мне нужно было увидеть гораздо больше города, который я бы никогда не получил, включая проезд по огромному мосту, соединяющему город с Азией, и обратно по другому мосту. Займет больше часа, если вы проедете весь маршрут, который я сделал, примите во внимание, что вы, возможно, застряли в сумасшедшем заторе в Стамбуле в определенные моменты, и помните о сумасшедшем вождении местных жителей, которое делает интересную поездку. Рад, что наш Водитель был очень настороже, люди постоянно тянули его! Но дает вам хорошее ощущение местного тура.
C
4 авг 2017
(США)
Отличная туристическая и автобусная компания. Мне очень понравился опыт с Big Bus Istanbul. Это было незабываемо! Билет, который я купил, был на 2 дня (48 часов). Красные и Синие Маршруты являются отличным способом увидеть и исследовать город в очень расслабляющей обстановке. У меня была возможность увидеть все интересные районы Стамбула. Обслуживание было превосходным, и персонал очень профессиональный и эффективный. Я обязательно сделаю это снова во время моей следующей поездки в Стамбул. Это того стоит!

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