Я устрою для вас незабываемую прогулку по старинным районам Стамбула по обе стороны Босфора. Кадыкёй и Ортакёй, Бешикташ, Долмабахче и Нишанташи — здесь переплетаются история и неимоверной красоты живописные пейзажи. Я покажу вам то, что точно стоит увидеть и попробовать в Стамбуле, — то, чего вы не найдёте в обычных туристических путеводителях.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Чтобы вы не думали, что всё самое интересное в Стамбуле находится только в Старом городе, мы покажем необычные места азиатских и европейских районов.

Кадыкёй

Это идеальная локция для гастрономического путешествия. На пароме мы отправимся в азиатскую часть, посетим местный рынок, где продают рыбу, турецкую пиццу, мидии и многое другое. Далее вас ждут уютные атмосферные улочки со множеством ресторанов, антикварные и букинистические лавки, небольшие магазины с авторской одеждой и аксессуарами. Миновав квартал мастеров и художников, мы прогуляемся по набережной, попробуем местное мороженое и турецкий кофе.

Ортакёй

Едем обратно в европейскую часть Стамбула, чтобы полюбоваться на одну из самых величественных святынь Стамбула. Она расположена в одноимённом районе города неподалёку от паромного причала. В 400 метрах от мечети начинается Босфорский мост, который соединяет Европу и Азию. Наравне со святыней заслуживает внимания и сам район Ортакёй. Его территория — настоящая гремучая смесь из морских ресторанчиков, кафе с национальными блюдами, сувенирных лавочек и ювелирных магазинов.

Бешикташ и Долмабахче

Один из самых известных и любимых путешественниками всего мира районов Стамбула. Располагается он на самом берегу пролива Босфор, в европейской части города. Также увидим футбольный стадион самой знаменитой и любимой турками команды «Бешикташ». Вы осмотрите дворец Долмабахче снаружи, услышите его историю, а затем при желании самостоятельно посетите его.

Нишанташи

Закончим нашу экскурсию на самой известной и модной улице Нишанташи. Это любимое место тусовок всех местных знаменитостей, рай для ценителей люксового шопинга и роскошных бутиков. Узнать другую сторону района помогут книги лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука. Знаменитый писатель вырос в Нишанташи и навечно запечатлел его кварталы в произведениях «Музей Невинности», «Черная книга», «Джевдет Бей и сыновья».

Организационные детали