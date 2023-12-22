Открыть новую сторону города на прогулке по европейским и азиатским районам
Кадыкёй и Ортакёй, Бешикташ, Долмабахче и Нишанташи — здесь переплетаются история и неимоверной красоты живописные пейзажи.
Я покажу вам то, что точно стоит увидеть и попробовать в Стамбуле, — то, чего вы не найдёте в обычных туристических путеводителях.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Чтобы вы не думали, что всё самое интересное в Стамбуле находится только в Старом городе, мы покажем необычные места азиатских и европейских районов.
Кадыкёй
Это идеальная локция для гастрономического путешествия. На пароме мы отправимся в азиатскую часть, посетим местный рынок, где продают рыбу, турецкую пиццу, мидии и многое другое. Далее вас ждут уютные атмосферные улочки со множеством ресторанов, антикварные и букинистические лавки, небольшие магазины с авторской одеждой и аксессуарами. Миновав квартал мастеров и художников, мы прогуляемся по набережной, попробуем местное мороженое и турецкий кофе.
Ортакёй
Едем обратно в европейскую часть Стамбула, чтобы полюбоваться на одну из самых величественных святынь Стамбула. Она расположена в одноимённом районе города неподалёку от паромного причала. В 400 метрах от мечети начинается Босфорский мост, который соединяет Европу и Азию. Наравне со святыней заслуживает внимания и сам район Ортакёй. Его территория — настоящая гремучая смесь из морских ресторанчиков, кафе с национальными блюдами, сувенирных лавочек и ювелирных магазинов.
Бешикташ и Долмабахче
Один из самых известных и любимых путешественниками всего мира районов Стамбула. Располагается он на самом берегу пролива Босфор, в европейской части города. Также увидим футбольный стадион самой знаменитой и любимой турками команды «Бешикташ». Вы осмотрите дворец Долмабахче снаружи, услышите его историю, а затем при желании самостоятельно посетите его.
Нишанташи
Закончим нашу экскурсию на самой известной и модной улице Нишанташи. Это любимое место тусовок всех местных знаменитостей, рай для ценителей люксового шопинга и роскошных бутиков. Узнать другую сторону района помогут книги лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука. Знаменитый писатель вырос в Нишанташи и навечно запечатлел его кварталы в произведениях «Музей Невинности», «Черная книга», «Джевдет Бей и сыновья».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Входные билеты в исторические места и на общественный транспорт оплачиваются дополнительно (приблизительно 20-30$ с человека)
- Можем предусмотреть перерыв на турецкий кофе и обед (оплачиваются дополнительно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.