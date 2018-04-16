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Фотопрогулка по must-see местам города на выбор

Eliana
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Eliana – ваш гид
Чтобы посмотреть Стамбул с толком и расстановкой, трёх часов, тем более с фотоссесией, будет мало.

Эта экскурсия — удобный формат: вы выбираете три локации из списка, знакомитесь с ними и получаете колоритные, стильные и интересные профессиональные фотографии.

В любом «наборе» вы обязательно услышите о жизни в Стамбуле, о турецких традициях и повседневности.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе

Что вас ожидает

Район Султанахмет
Вы увидете самый знаменитый квартал Стамбула и его главные символы — великую Айя-Софию и Голубую мечеть. Вы прогуляетесь по колоритным улицам, сможете попробовать каштаны и турецкие бублики «симиты», а также дойдете до красивого парка Гюльхане.

Район Эминёню
Здесь я сфотографирую вас у знаменитого двухэтажного Галатского моста, в любое время дня и ночи усеянного рыбаками. Вы познакомитесь с босфорскими чайками и полакомитесь балык экмеком — традиционным рыбным фаст-фудом.

Район Таксим
Вас ждёт прогулка по оживлённой атмосферной улице Истикляль, вдоль которой расположены многочисленные бутики, рестораны, кофейни, кондитерские, ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения. Эта улица приведёт вас к Галатской башне, на которую вы также сможете подняться.

Район Каракёй
Это настоящий хипстерский квартал: сюда обязательно стоит заглянуть, если вы любите посиделки в кафе, стрит-арт в заброшенных домах, арт-галереи и уличных музыкантов. А еще именно здесь находится одна из знаменитых улиц с парящими зонтиками.

Район Нишанташи
Нишанташи — это роскошный квартал, в котором нет азиатского колорита, но есть европейская атмосфера. Экстерьеры района напоминают французские улочки, а порой это место похоже на Нью-Йорк с многочисленными жёлтыми такси и магазинами.

Азиатский Стамбул
Вас ждёт морская прогулка по Босфору и богемный район Кадыкёй с его кварталом художников и улицей букинистов и антикваров. А еще один из символов города — Девичья башня, где когда-то султан запер свою любимую дочь, спасая её от неминуемой гибели.

Организационные детали

  • Маршрут каждой экскурсии планируется индивидуально: гид поможет выбрать оптимальное сочетание достопримечательностей
  • Транспортные расходы и питание не входят в стоимость экскурсии
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе
Стамбул в объективе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Eliana
Eliana
WELCOME - всех гостей Стамбула и просто влюбленных в Турцию!!! Предлагаю Вам авторские фотографические туры по самым живописным местам, которые позволят познакомиться с Турцией и запечатлеть поездку на авторских снимках.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 апреля 2018
Элиана очень позитивный, легкий человек, отличный собеседник, прекрасный слушатель наших пожеланий и мега-профессионал своего дела!!! Большое спасибо, обязательно будем рекомендовать друзьям!!! Трипстеру, старающемуся улучшить обслуживание для своих клиентов, непременно нужны такие профи как Элиана!!!!

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