Что вас ожидает

Район Султанахмет

Вы увидете самый знаменитый квартал Стамбула и его главные символы — великую Айя-Софию и Голубую мечеть. Вы прогуляетесь по колоритным улицам, сможете попробовать каштаны и турецкие бублики «симиты», а также дойдете до красивого парка Гюльхане.

Район Эминёню

Здесь я сфотографирую вас у знаменитого двухэтажного Галатского моста, в любое время дня и ночи усеянного рыбаками. Вы познакомитесь с босфорскими чайками и полакомитесь балык экмеком — традиционным рыбным фаст-фудом.

Район Таксим

Вас ждёт прогулка по оживлённой атмосферной улице Истикляль, вдоль которой расположены многочисленные бутики, рестораны, кофейни, кондитерские, ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения. Эта улица приведёт вас к Галатской башне, на которую вы также сможете подняться.

Район Каракёй

Это настоящий хипстерский квартал: сюда обязательно стоит заглянуть, если вы любите посиделки в кафе, стрит-арт в заброшенных домах, арт-галереи и уличных музыкантов. А еще именно здесь находится одна из знаменитых улиц с парящими зонтиками.

Район Нишанташи

Нишанташи — это роскошный квартал, в котором нет азиатского колорита, но есть европейская атмосфера. Экстерьеры района напоминают французские улочки, а порой это место похоже на Нью-Йорк с многочисленными жёлтыми такси и магазинами.

Азиатский Стамбул

Вас ждёт морская прогулка по Босфору и богемный район Кадыкёй с его кварталом художников и улицей букинистов и антикваров. А еще один из символов города — Девичья башня, где когда-то султан запер свою любимую дочь, спасая её от неминуемой гибели.