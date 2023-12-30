Встречаем вас в аэропорту и заселяемся в отель. После — обедаем в европейской части города.

Затем вас ждёт прогулка по шумному и пёстрому Стамбулу: мы пройдёмся по Истикляль — местному Арбату и самой популярной пешеходной улице города. Здесь вы увидите старинный трамвай, заглянете в бутики и выпьете по чашке турецкого чая. В конце пути подойдём к внушительной Галатской башне 14 века. Её видно из многих уголков старой части города — она считается одним из символов Стамбула.

Ближе к вечеру доберёмся до площади Таксим, центру массовых гуляний местных и гостей города. После насыщенного дня — общение друг с другом в ламповой атмосфере и отдых, потому что уже завтра — празднование Нового года!