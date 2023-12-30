Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Новогодний тур в Стамбуле

Встретить Новый год на Босфоре, устроить хайкинг в долине и приготовить обед с турецкой семьёй

Подарите себе Новый год в красочной Турции! Вас ждёт компания молодых ребят и свобода действий: увидел красивое место и захотел остановиться? Легко! Каждый день путешествия будет насыщен впечатлениями: вы погуляете по пёстрым улицам, посетите старинные мечети и насладитесь видом праздничного Стамбула.

После отправимся в Каппадокию, где вас ждёт спуск к подземному городу, хайкинг и фантастические пейзажи заповедника.

Вы покатаетесь на пароме и велосипедах, сможете подняться в небо на воздушном шаре, а также будете пробовать и даже готовить национальные турецкие блюда.
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Стамбул в огнях салюта и заснеженная Каппадокия
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Температура. Стамбул: от 0°C до +10°C, Каппадокия: от −10°C до +3°С
Если появится желание что-то купить, но не будет возможности заранее снять наличные или оплатить картой, то мы поможем с покупкой,

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Стамбул

Встречаем вас в аэропорту и заселяемся в отель. После — обедаем в европейской части города.

Затем вас ждёт прогулка по шумному и пёстрому Стамбулу: мы пройдёмся по Истикляль — местному Арбату и самой популярной пешеходной улице города. Здесь вы увидите старинный трамвай, заглянете в бутики и выпьете по чашке турецкого чая. В конце пути подойдём к внушительной Галатской башне 14 века. Её видно из многих уголков старой части города — она считается одним из символов Стамбула.

Ближе к вечеру доберёмся до площади Таксим, центру массовых гуляний местных и гостей города. После насыщенного дня — общение друг с другом в ламповой атмосфере и отдых, потому что уже завтра — празднование Нового года!

Добро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в Стамбул
2 день

На пароме до Принцевых островов и новогодний салют

Начнём день с сытного завтрака, после чего сядем на паром и отправимся на Принцевы острова. Возьмём в аренду велосипеды, чтобы почувствовать себя местными, прокатимся по умиротворяющему острову Адалар, а затем пообедаем в ресторане местной кухни.

Затем мы вернёмся в отель и начнём подготовку к Новому году: приоденемся, поужинаем и ближе к ночи пойдём на городские гуляния — смотреть салют над Босфором. В полночь, в залитом огнями древнем городе настанет момент для загадывания самых заветных желаний!

На пароме до Принцевых островов и новогодний салютНа пароме до Принцевых островов и новогодний салютНа пароме до Принцевых островов и новогодний салютНа пароме до Принцевых островов и новогодний салют
3 день

Мечети бывшего Константинополя

В первой половине дня отдохнём после новогодней ночи, а после посетим знаменитую мечеть Айя-София, известную как символ «золотого века» Византии. Следом заглянем в Голубую мечеть — важнейшую религиозную точку Стамбула, поражающую масштабом и изысканностью архитектуры.

Затем, если останется время, отправимся за покупками на самый большой рынок города, который так и называется — Гранд-Базар.

Мечети бывшего КонстантинополяМечети бывшего КонстантинополяМечети бывшего КонстантинополяМечети бывшего Константинополя
4 день

Переезд в Каппадокию и хайкинг в долине Голубей

Просыпаемся рано утром и едем в аэропорт — вас ждёт часовой перелёт в Кайсери. Там мы арендуем машину и отправимся покорять снежную Каппадокию!

По приезде заселимся и пообедаем в городке Гёреме. Отдохнув, совершим 4-километровый хайкинг по одному из самых красивых мест для пешей прогулки в Каппадокии — долине Голубей. А закат встретим в замке Учхисар, который был сторожевой башней и единственным фортификационным сооружением в регионе.

Затем возвращаемся в отель и отдыхаем.

Переезд в Каппадокию и хайкинг в долине ГолубейПереезд в Каппадокию и хайкинг в долине ГолубейПереезд в Каппадокию и хайкинг в долине ГолубейПереезд в Каппадокию и хайкинг в долине Голубей
5 день

Полёт над долиной для желающих, прогулки и гончарная мастерская

Одно из самых сильных впечатлений, которое может дать посещение долины Гёреме — это, конечно, полёт на воздушном шаре. Каппадокия на рассвете производит сильное впечатление! Желающие смогут заранее забронировать себе место, чтобы, поднимаясь в небо выше и выше, ощутить прилив адреналина и увидеть пейзажи, словно сошедшие со страниц фантастической сказки. Стоимость полёта — около 200 евро.

Затем вас ждёт Музей под открытым небом — монастырский комплекс из скальных церквей с фресками 11 века. После посещения музея пойдём на прогулку по долине Пашабаг — будем бродить среди каменных грибов причудливых форм, которые образовались благодаря природным процессам.

Позже попробуем своими руками создать глиняный сосуд в гончарной мастерской, а вечером устроим конную прогулку в Красной долине.

Полёт над долиной для желающих, прогулки и гончарная мастерскаяПолёт над долиной для желающих, прогулки и гончарная мастерскаяПолёт над долиной для желающих, прогулки и гончарная мастерскаяПолёт над долиной для желающих, прогулки и гончарная мастерская
6 день

Долина Любви и кулинарный мастер-класс

Первую половину дня проведём в хайкинге по долине Любви — здесь вы снова увидите забавные каменные грибы. Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению турецких блюд: вы сделаете классические кебабы и сладкую выпечку, а затем пообедаете вместе с гостеприимной местной семьёй.

Во второй половине дня поедем в подземный город Каймаклы глубиной 85 метров. Место долгое время служило убежищем для ранних христиан, подвергавшихся религиозным гонениям.

В закатное время отправимся на смотровую площадку, где попьём чай с видом на живописную крепость Ортахисар.

Долина Любви и кулинарный мастер-классДолина Любви и кулинарный мастер-классДолина Любви и кулинарный мастер-классДолина Любви и кулинарный мастер-класс
7 день

Свободный день

Сегодня день, который можно спланировать по своему усмотрению: либо остаться в отеле и погулять по окрестностям, либо поехать на горнолыжный курорт Ercİyes Ski Resort, который находится в часе езды от Гёреме.

По желанию сегодня можно вернуться домой, так как в этот день авиабилеты могут быть доступнее. При этом стоимость тура останется неизменной.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Наше насыщенное путешествие подошло к концу — завтракаем, собираемся и едем в аэропорт Кайсери.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, день
Завершение: Кайсери, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхСвятые местаГолубая мечетьПопулярные местаПринцевы островаКаппадокияВыездныеМногодневные турыГалатская башняПерезагрузкаГастрономическиеБосфорНовогодние 2024Новогодние туры 2024С обедом

Похожие туры из Стамбула

В Каппадокию из Стамбула
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Популярное предложение
В Каппадокию из Стамбула
Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
23 дек
25 дек
28 дек
31 дек
65 за человека
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
У вашего отеля
Сегодня
Завтра
23 дек
24 дек
600 за всё до 7 чел.
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Авторский тур
8 дней
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Исследовать колоритные улочки Стамбула и очароваться долинами Каппадокии
Аэропорт Стамбула, до 18:00
30 дек
6 янв
13 янв
27 янв
78 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ