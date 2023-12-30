Встретить Новый год на Босфоре, устроить хайкинг в долине и приготовить обед с турецкой семьёй
После отправимся в Каппадокию, где вас ждёт спуск к подземному городу, хайкинг и фантастические пейзажи заповедника.
Вы покатаетесь на пароме и велосипедах, сможете подняться в небо на воздушном шаре, а также будете пробовать и даже готовить национальные турецкие блюда.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 200
Описание
Организационные детали
Температура. Стамбул: от 0°C до +10°C, Каппадокия: от −10°C до +3°С
Если появится желание что-то купить, но не будет возможности заранее снять наличные или оплатить картой, то мы поможем с покупкой,
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Стамбул
Встречаем вас в аэропорту и заселяемся в отель. После — обедаем в европейской части города.
Затем вас ждёт прогулка по шумному и пёстрому Стамбулу: мы пройдёмся по Истикляль — местному Арбату и самой популярной пешеходной улице города. Здесь вы увидите старинный трамвай, заглянете в бутики и выпьете по чашке турецкого чая. В конце пути подойдём к внушительной Галатской башне 14 века. Её видно из многих уголков старой части города — она считается одним из символов Стамбула.
Ближе к вечеру доберёмся до площади Таксим, центру массовых гуляний местных и гостей города. После насыщенного дня — общение друг с другом в ламповой атмосфере и отдых, потому что уже завтра — празднование Нового года!
На пароме до Принцевых островов и новогодний салют
Начнём день с сытного завтрака, после чего сядем на паром и отправимся на Принцевы острова. Возьмём в аренду велосипеды, чтобы почувствовать себя местными, прокатимся по умиротворяющему острову Адалар, а затем пообедаем в ресторане местной кухни.
Затем мы вернёмся в отель и начнём подготовку к Новому году: приоденемся, поужинаем и ближе к ночи пойдём на городские гуляния — смотреть салют над Босфором. В полночь, в залитом огнями древнем городе настанет момент для загадывания самых заветных желаний!
Мечети бывшего Константинополя
В первой половине дня отдохнём после новогодней ночи, а после посетим знаменитую мечеть Айя-София, известную как символ «золотого века» Византии. Следом заглянем в Голубую мечеть — важнейшую религиозную точку Стамбула, поражающую масштабом и изысканностью архитектуры.
Затем, если останется время, отправимся за покупками на самый большой рынок города, который так и называется — Гранд-Базар.
Переезд в Каппадокию и хайкинг в долине Голубей
Просыпаемся рано утром и едем в аэропорт — вас ждёт часовой перелёт в Кайсери. Там мы арендуем машину и отправимся покорять снежную Каппадокию!
По приезде заселимся и пообедаем в городке Гёреме. Отдохнув, совершим 4-километровый хайкинг по одному из самых красивых мест для пешей прогулки в Каппадокии — долине Голубей. А закат встретим в замке Учхисар, который был сторожевой башней и единственным фортификационным сооружением в регионе.
Затем возвращаемся в отель и отдыхаем.
Полёт над долиной для желающих, прогулки и гончарная мастерская
Одно из самых сильных впечатлений, которое может дать посещение долины Гёреме — это, конечно, полёт на воздушном шаре. Каппадокия на рассвете производит сильное впечатление! Желающие смогут заранее забронировать себе место, чтобы, поднимаясь в небо выше и выше, ощутить прилив адреналина и увидеть пейзажи, словно сошедшие со страниц фантастической сказки. Стоимость полёта — около 200 евро.
Затем вас ждёт Музей под открытым небом — монастырский комплекс из скальных церквей с фресками 11 века. После посещения музея пойдём на прогулку по долине Пашабаг — будем бродить среди каменных грибов причудливых форм, которые образовались благодаря природным процессам.
Позже попробуем своими руками создать глиняный сосуд в гончарной мастерской, а вечером устроим конную прогулку в Красной долине.
Долина Любви и кулинарный мастер-класс
Первую половину дня проведём в хайкинге по долине Любви — здесь вы снова увидите забавные каменные грибы. Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению турецких блюд: вы сделаете классические кебабы и сладкую выпечку, а затем пообедаете вместе с гостеприимной местной семьёй.
Во второй половине дня поедем в подземный город Каймаклы глубиной 85 метров. Место долгое время служило убежищем для ранних христиан, подвергавшихся религиозным гонениям.
В закатное время отправимся на смотровую площадку, где попьём чай с видом на живописную крепость Ортахисар.
Свободный день
Сегодня день, который можно спланировать по своему усмотрению: либо остаться в отеле и погулять по окрестностям, либо поехать на горнолыжный курорт Ercİyes Ski Resort, который находится в часе езды от Гёреме.
По желанию сегодня можно вернуться домой, так как в этот день авиабилеты могут быть доступнее. При этом стоимость тура останется неизменной.
Отъезд
Наше насыщенное путешествие подошло к концу — завтракаем, собираемся и едем в аэропорт Кайсери.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Стамбул, аэропорт, деньЗавершение: Кайсери, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.