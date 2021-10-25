Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите ночной круиз по Босфору между двумя континентами, Европой и Азией
Полюбуйтесь удивительной панорамой ночного Стамбула, открывающейся с пролива Босфор
Насладитесь обедом, шоу и музыкой на борту круизного судна
Проплывите под Босфорским мостом
С 19:00 до 20:00 вас заберут в отеле и отвезут на корабль в Босфорском проливе. Поднимитесь на борт и возьмите курс на пролив Босфор, разделяющий Европу и Азию: проплывите под висячими мостами и полюбуйтесь летними дворцами османских султанов, особняками у воды и современными виллами на европейской и азиатской сторонах.
Когда вы окажетесь на борту, вам предложат приветственный коктейль перед ужином, а также десять видов холодных закусок. На ужин перед основным блюдом вам подадут свежий сезонный салат. Вы сможете выбрать три варианта ужина: рыба на гриле с картофельным пюре, зеленым луком и лимоном; куриный стейк на гриле с рисом и картофельным пюре или тефтели на гриле с рисом и картофельным пюре. Во время обеда вы получите в неограниченном количестве местные безалкогольные напитки (или алкогольные — по выбору, также в неограниченном количестве). Затем вам подадут десерт, кофе или чай.
На борту корабля вас ждет не только ужин и потрясающий вид на город, но и многочисленные развлечения. На сцене выступит анатолийской фольклорный ансамбль, и вы увидите традиционный турецкий музыкальный номер, который называется Kâtibim. Вы также посмотрите выступление двух танцовщиков, известных как Асук Масук, а также танец живота. На борту вас также ждет живая музыка, турецко-цыганский танец и танцевальная вечеринка. Вдоволь налюбовавшись достопримечательностями, отведав ужин и посмотрев шоу, в полночь вас доставят в ваш отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатный трансфер от/до отеля (в центре города на европейской стороне)
Вечерняя прогулка по каналам
Ужин
НДС
Неограниченные безалкогольные напитки во время обеда
Неограниченные алкогольные напитки во время обеда (при выборе соответствующего варианта), включая местное вино, пиво, джин, водку, раки)
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Вегетарианские блюда доступны по запросу
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 60 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anusheh
25 окт 2021
(Германия)
Действительно мило! Мы прекрасно провели время. Ужин и шоу были отличными … А ночью мы видели весь Босфор, это было эпично. Это стоило той цены, которую мы заплатили.
H
Hrvoje
24 окт 2021
(Хорватия)
Это было превосходно … Мне было так весело. Танцовщица живота была великолепна. Ужин и обслуживание были хорошими. Вид на ночной Стамбул был прекрасен …
M
Manidila
5 окт 2021
(США)
Качество обслуживания было очень хорошим. Персонал был дружелюбным. Еда была в порядке. Рекомендую всем, кто приезжает в Стамбул!
A
Allison
1 окт 2021
(Франция)
Это был очень хороший опыт. Фантастические шоу и танцоры! Еда была отличной. Хорошо организованные официанты и обслуживающий персонал.
A
Anna
29 сен 2021
(Германия)
Забрали из отеля вовремя. Еда была очень хорошей. Шоу и ночной вид на Стамбул были замечательными. Это стоило денег, которые я заплатил.
А
Аноним
28 сен 2021
(Бельгия)
Меры covid не соблюдались. Никакого социального дистанцирования, вы сидите плечом к плечу, никаких масок. Нет контрольного кода HES. Очень страшно. Слишком много участников для доступного места. Мы сидели среди незнакомых людей в центре стола, всего в 10 см от других людей. Транспорт плохо организован. Прибыл на час позже, так что закуска уже была подана. После поездки надо искать водителя.
B
Biljana
28 сен 2021
(Швейцария)
К сожалению, все было не так, как описано, все было слишком беспокойно, как только вы садитесь, фотограф захватывает вас, мы даже не могли закончить еду, а затем их отправили в онбен, шоу началось, было сказано. Потом убрали еду, в то же время она не обязательно была отличной, мы нашли все очень недобрым, персонал должен работать на полную катушку. На корабле было слишком много людей, к сожалению, никому не могу его рекомендовать. Предложение не соответствует цене.
А
Аноним
18 сен 2021
(Франция)
Прекрасная хорошая атмосфера!
c
claudy
6 сен 2021
(Швейцария)
хороший и приятный вечер
J
Josef
1 сен 2021
(Германия)
Не 4 часа, а 3. Еда была в порядке. Стоит каждой копейки? ДА! Обязательно посетите ночной Стамбул!!!
m
marco
15 авг 2021
(Италия)
Поездка на лодке была хорошей Или обслуживание трансфера было отличным. Меня дискредитировала еда. Хорошее обслуживание. Показать … ярмарка.
L
Liliana Loredana
2 авг 2021
(Испания)
Неплохо в том, что еда, внимание официанта очень хорошо.
А
Аноним
16 июня 2021
(Россия)
Это было нормально, не ожидайте слишком многого, Wi-Fi на борту стоит 5 евро … В любом случае, персонал был очень приятным …
J
Jacop
9 июня 2021
(Украина)
Удивительный вид на Босфор, прекрасные шоу, вовремя забрать из отеля. Ужин был в порядке, и персонал был дружелюбным.
А
Аноним
19 мар 2021
(Ирак)
Мы были вегетарианцами, и еда была очень плохой. Экскурсия была сокращена на полтора часа под предлогом Covid.
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