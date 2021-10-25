С 19:00 до 20:00 вас заберут в отеле и отвезут на корабль в Босфорском проливе. Поднимитесь на борт и возьмите курс на пролив Босфор, разделяющий Европу и Азию: проплывите под висячими мостами и полюбуйтесь летними дворцами османских султанов, особняками у воды и современными виллами на европейской и азиатской сторонах.

Когда вы окажетесь на борту, вам предложат приветственный коктейль перед ужином, а также десять видов холодных закусок. На ужин перед основным блюдом вам подадут свежий сезонный салат. Вы сможете выбрать три варианта ужина: рыба на гриле с картофельным пюре, зеленым луком и лимоном; куриный стейк на гриле с рисом и картофельным пюре или тефтели на гриле с рисом и картофельным пюре. Во время обеда вы получите в неограниченном количестве местные безалкогольные напитки (или алкогольные — по выбору, также в неограниченном количестве). Затем вам подадут десерт, кофе или чай.

На борту корабля вас ждет не только ужин и потрясающий вид на город, но и многочисленные развлечения. На сцене выступит анатолийской фольклорный ансамбль, и вы увидите традиционный турецкий музыкальный номер, который называется Kâtibim. Вы также посмотрите выступление двух танцовщиков, известных как Асук Масук, а также танец живота. На борту вас также ждет живая музыка, турецко-цыганский танец и танцевальная вечеринка. Вдоволь налюбовавшись достопримечательностями, отведав ужин и посмотрев шоу, в полночь вас доставят в ваш отель.