Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином

Возьмите курс на Босфор, разделяющий Европу и Азию, проплыв под висячими мостами

4.4
60 отзывов
Билет на борт
Возьмите курс на Босфор, разделяющий Европу и Азию, проплыв под висячими мостами и полюбуйтесь летними дворцами османских султанов, особняками у воды и виллами.

Полюбуйтесь панорамой ночного Стамбула за ужином.
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином
Стамбул: вечерний круиз по Босфору с ужином

Что вы увидите 🤩

  • Пролив Босфор
  • Босфорский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите ночной круиз по Босфору между двумя континентами, Европой и Азией
  2. Полюбуйтесь удивительной панорамой ночного Стамбула, открывающейся с пролива Босфор
  3. Насладитесь обедом, шоу и музыкой на борту круизного судна
  4. Проплывите под Босфорским мостом
С 19:00 до 20:00 вас заберут в отеле и отвезут на корабль в Босфорском проливе. Поднимитесь на борт и возьмите курс на пролив Босфор, разделяющий Европу и Азию: проплывите под висячими мостами и полюбуйтесь летними дворцами османских султанов, особняками у воды и современными виллами на европейской и азиатской сторонах.
Когда вы окажетесь на борту, вам предложат приветственный коктейль перед ужином, а также десять видов холодных закусок. На ужин перед основным блюдом вам подадут свежий сезонный салат. Вы сможете выбрать три варианта ужина: рыба на гриле с картофельным пюре, зеленым луком и лимоном; куриный стейк на гриле с рисом и картофельным пюре или тефтели на гриле с рисом и картофельным пюре. Во время обеда вы получите в неограниченном количестве местные безалкогольные напитки (или алкогольные — по выбору, также в неограниченном количестве). Затем вам подадут десерт, кофе или чай.
На борту корабля вас ждет не только ужин и потрясающий вид на город, но и многочисленные развлечения. На сцене выступит анатолийской фольклорный ансамбль, и вы увидите традиционный турецкий музыкальный номер, который называется Kâtibim. Вы также посмотрите выступление двух танцовщиков, известных как Асук Масук, а также танец живота. На борту вас также ждет живая музыка, турецко-цыганский танец и танцевальная вечеринка. Вдоволь налюбовавшись достопримечательностями, отведав ужин и посмотрев шоу, в полночь вас доставят в ваш отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный трансфер от/до отеля (в центре города на европейской стороне)
  • Вечерняя прогулка по каналам
  • Ужин
  • НДС
  • Неограниченные безалкогольные напитки во время обеда
  • Неограниченные алкогольные напитки во время обеда (при выборе соответствующего варианта), включая местное вино, пиво, джин, водку, раки)
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Вегетарианские блюда доступны по запросу
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 60 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
15
3
5
2
5
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
25 окт 2021
(Германия)
Действительно мило! Мы прекрасно провели время. Ужин и шоу были отличными … А ночью мы видели весь Босфор, это было эпично. Это стоило той цены, которую мы заплатили.
H
24 окт 2021
(Хорватия)
Это было превосходно … Мне было так весело. Танцовщица живота была великолепна. Ужин и обслуживание были хорошими. Вид на ночной Стамбул был прекрасен …
M
5 окт 2021
(США)
Качество обслуживания было очень хорошим. Персонал был дружелюбным. Еда была в порядке. Рекомендую всем, кто приезжает в Стамбул!
A
1 окт 2021
(Франция)
Это был очень хороший опыт. Фантастические шоу и танцоры! Еда была отличной. Хорошо организованные официанты и обслуживающий персонал.
A
29 сен 2021
(Германия)
Забрали из отеля вовремя. Еда была очень хорошей. Шоу и ночной вид на Стамбул были замечательными. Это стоило денег, которые я заплатил.
А
28 сен 2021
(Бельгия)
Меры covid не соблюдались. Никакого социального дистанцирования, вы сидите плечом к плечу, никаких масок. Нет контрольного кода HES. Очень страшно. Слишком много участников для доступного места. Мы сидели среди незнакомых людей в центре стола, всего в 10 см от других людей. Транспорт плохо организован. Прибыл на час позже, так что закуска уже была подана. После поездки надо искать водителя.
B
28 сен 2021
(Швейцария)
К сожалению, все было не так, как описано, все было слишком беспокойно, как только вы садитесь, фотограф захватывает вас, мы даже не могли закончить еду, а затем их отправили в онбен, шоу началось, было сказано. Потом убрали еду, в то же время она не обязательно была отличной, мы нашли все очень недобрым, персонал должен работать на полную катушку. На корабле было слишком много людей, к сожалению, никому не могу его рекомендовать. Предложение не соответствует цене.
А
18 сен 2021
(Франция)
Прекрасная хорошая атмосфера!
c
6 сен 2021
(Швейцария)
хороший и приятный вечер
J
1 сен 2021
(Германия)
Не 4 часа, а 3. Еда была в порядке. Стоит каждой копейки? ДА! Обязательно посетите ночной Стамбул!!!
m
15 авг 2021
(Италия)
Поездка на лодке была хорошей Или обслуживание трансфера было отличным. Меня дискредитировала еда. Хорошее обслуживание. Показать … ярмарка.
L
2 авг 2021
(Испания)
Неплохо в том, что еда, внимание официанта очень хорошо.
А
16 июня 2021
(Россия)
Это было нормально, не ожидайте слишком многого, Wi-Fi на борту стоит 5 евро … В любом случае, персонал был очень приятным …
J
9 июня 2021
(Украина)
Удивительный вид на Босфор, прекрасные шоу, вовремя забрать из отеля. Ужин был в порядке, и персонал был дружелюбным.
А
19 мар 2021
(Ирак)
Мы были вегетарианцами, и еда была очень плохой. Экскурсия была сокращена на полтора часа под предлогом Covid.
Ещё 45 отзывов

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