в любой день с 11.00 до 17.00

Вы посетите парк аттракционов Isfanbul. Это самый большой парк развлечений в Турции, где есть аттракционы для детей и взрослых. И если вы все еще думаете, как весело провести время с детьми, то вам — в Isfanbul.

Вас ожидает:

️Историческая познавательная зона. Вы увидите, как выглядел Стамбул в прошлые века. ️

Игровая зона для самых маленьких гостей. Здесь детские аттракционы, сказочный замок и встреча с героями любимых мультфильмов.

️ Приключенческая зона для любителей острых ощущений. Американские горки, комната страха в подземелье, сплав на плотах по бурной горной реке.

Приходите в одно из самых веселых мест Стамбула, в парк развлечений Isfanbul! Яркие эмоции и впечатления гарантированы!