Стамбульский Диснейленд

Приглашаем вас в парк аттракционов Isfanbul - самый большой развлекательный комплекс в Турции

4.6
10 отзывов
Приглашаем вас в парк аттракционов Isfanbul — самый большой развлекательный комплекс в Турции.

Для тех, кто ломает голову, как провести время с детьми, это идеальный вариант! В парке развлечений Isfanbul каждый найдет развлечения себе по вкусу.

Наш трансфер доставит вас прямо ко входу в комплекс, а сопровождающий гид расскажет, чем именно там можно заняться.
Стамбульский Диснейленд
Стамбульский Диснейленд
Стамбульский Диснейленд
Стамбульский Диснейленд
Стамбульский Диснейленд
Стамбульский Диснейленд
Стамбульский Диснейленд
Вы посетите парк аттракционов Isfanbul. Это самый большой парк развлечений в Турции, где есть аттракционы для детей и взрослых. И если вы все еще думаете, как весело провести время с детьми, то вам — в Isfanbul.

Вас ожидает:

  • ️Историческая познавательная зона. Вы увидите, как выглядел Стамбул в прошлые века. ️
  • Игровая зона для самых маленьких гостей. Здесь детские аттракционы, сказочный замок и встреча с героями любимых мультфильмов.
  • ️ Приключенческая зона для любителей острых ощущений. Американские горки, комната страха в подземелье, сплав на плотах по бурной горной реке.
Приходите в одно из самых веселых мест Стамбула, в парк развлечений Isfanbul! Яркие эмоции и впечатления гарантированы!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стамбулький Диснейланд со скидкой
€60

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • услуги гида
  • неограниченный доступ ко всем аттракционам.
Что не входит
  • ваши личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: ресепнш вашего отеля
Завершение: ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день с 11.00 до 17.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в любой день с 11.00 до 17.00

Aleyna K.
Aleyna K.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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