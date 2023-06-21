Увидеть главные мечети, познакомиться с шеф-поваром «Великолепного века» и посадить дерево
Уже бывали в Стамбуле или ещё нет? В нашем туре будет интересно всем! Я покажу вам основные достопримечательности города. Вы прокатитесь на яхте в сопровождении профессионального фотографа и под восторженные крики чаек.
Побываете в ресторане, отмеченном экспертами Michelin, а маэстро, который готовил османские блюда для культового сериала, проведёт для вас кулинарный мастер-класс.
Напоследок погуляем по одному из Принцевых островов, где вы оставите свой след в великой империи, посадив дерево и загадав желание.
Побываете в ресторане, отмеченном экспертами Michelin, а маэстро, который готовил османские блюда для культового сериала, проведёт для вас кулинарный мастер-класс.
Напоследок погуляем по одному из Принцевых островов, где вы оставите свой след в великой империи, посадив дерево и загадав желание.
Ближайшие даты:
21
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Стамбул, отель проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Стамбуле
Знаю всё об эксклюзивных турах! Я говорю на 6 языках и влюбляю в города с первого взгляда! Со мной вы: отправитесь к истокам, где зарождалась цивилизация; узнаете города с новой стороны, ощутите себя в путешествии местным жителем; восстановите жизненную энергию; исполните свои мечты; полюбите мир и себя ещё больше!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании