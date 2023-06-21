Уже бывали в Стамбуле или ещё нет? В нашем туре будет интересно всем! Я покажу вам основные достопримечательности города. Вы прокатитесь на яхте в сопровождении профессионального фотографа и под восторженные крики чаек.



Побываете в ресторане, отмеченном экспертами Michelin, а маэстро, который готовил османские блюда для культового сериала, проведёт для вас кулинарный мастер-класс.



Напоследок погуляем по одному из Принцевых островов, где вы оставите свой след в великой империи, посадив дерево и загадав желание.