Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада

Увидеть главные мечети, познакомиться с шеф-поваром «Великолепного века» и посадить дерево

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Ответы на вопросы
Уже бывали в Стамбуле или ещё нет? В нашем туре будет интересно всем! Я покажу вам основные достопримечательности города. Вы прокатитесь на яхте в сопровождении профессионального фотографа и под восторженные крики чаек.

Побываете в ресторане, отмеченном экспертами Michelin, а маэстро, который готовил османские блюда для культового сериала, проведёт для вас кулинарный мастер-класс.

Напоследок погуляем по одному из Принцевых островов, где вы оставите свой след в великой империи, посадив дерево и загадав желание.
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Стамбульский микс: исторический центр, прогулка по Босфору и остров Бююкада
Ближайшие даты:
21
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
Завершение: Стамбул, отель проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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