Добро пожаловать в Стамбул

4.9
46 отзывов
Добро пожаловать в Стамбул.

Мы отправляемся в путешествие по улочкам города.

За время экскурсии вы узнаете историю города, увидите все главные достопримечательности и познакомитесь с жизнью местных.

С нами вы побываете на площади Ипподром, увидите Голубую мечеть, прогуляетесь по району Султанахмет и совершить теплоходную прогулку по Босфору.
Старый город + Босфор

Что вы увидите 🤩

  • площадь Ипподрома
  • Египетский Обелиск
  • собор Святой Софии
  • Голубая мечеть (Мечеть Султана Ахмета)
  • церковь Святой Ирины (снаружи)
  • дворец Топкапы (состоит из 3 дворов, мы посетим только один двор)
  • парк Гюльхане
  • вокзал «Сиркеджи»
  • Галатская башня
  • дворец Долмабахче
  • Галатапорт
  • мечеть Ортакёй
  • Босфорский мост
  • мост Фатих
  • дворец Бейлербейи
  • крепость Румели
  • Анатолийская крепость
  • мечеть султана Валиде.
Знакомство с городом лучше начать с главных исторических достопримечательностей: площадь Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, район Султанахмет — это фактически одна большая достопримечательность.
Площадь Ипподром
Экскурсия начинается с самого исторического места — площади Ипподром. Это одна из главных площадей Стамбула, одна из древнейших достопримечательностей не только Турции, но и всего мира. Пропустить ее осмотр при первом посещении Стамбула — невозможно!
Храм Святой Софии
Далее нас ждет храм Святой Софии и Голубая мечеть — два уникальных памятника архитектуры, культуры и религии, сохранившихся до наших дней во всем своем великолепии.
Дворец «Топкапы» и Собор Святой Ирины
Отправляемся смотреть, где жили и правили султаны, принимались важные решения не только для Турции, а для всего мира — Дворец «Топкапы». Здесь же вы увидите один из древнейших христианских храмов Константинополя, дошедших до наших дней, это собор Святой Ирины. В этом соборе прошел Второй Вселенский Собор, храм служил резиденцией Константинопольского патриарха аж до постройки Собора Святой Софии.
(обращаем ваше внимание - по вторникам дворец закрыт, вместо него посещаем Цистерну Базилику)
Парк Гюльхане
Далее нас ждет любимый парк стамбульцев — Гюльхане. Это оазис посреди городской суеты, излюбленное место для пикников и прогулок у местных жителей.
Железнодорожный вокзал Сиркеджи
После отправляемся осматривать первый железнодорожный вокзал Сиркеджи, построенный в европейской части Стамбула, история вокзала тесно связана с «Восточным экспрессом».
Босфор
Далее возможен получасовой перерыв, после которого мы отправимся на полуторачасовую прогулку на пароме по Босфору.

Важно знать:

  • Для входа в мечеть необходимо иметь платок и закрытую одежду, покрывающую руки.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • наушники.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билет на паром 30 лир.,
  • обед, чай, кофе (по желанию).

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человекДля группы 1-10 человек
Взрослый (17+)
€35
Детский (12-17 лет)
€15

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • наушники.
Что не входит
  • билет на паром 30 лир.
  • обед, чай, кофе (по желанию).
Где начинаем и завершаем
Начало: 1001 Direk Mah, Divan Yolu Cd. No:15, 03400 Fatih
Завершение: Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день в 10:00

Cevher D.
Cevher D.
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