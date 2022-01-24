Старый город + Босфор

Мы прогуляемся по Старому городу, увидим храм Святой Софии, дворец Топкапы, Цистерну Базилику, Голубую мечеть

Входной билет
Мы прогуляемся по Старому городу, увидим храм Святой Софии, дворец Топкапы, Цистерну Базилику, Голубую мечеть и римский Ипподром.

Поторгуемся на Египетском базаре и прокатимся на катере по Босфору.
Старый город + Босфор
Старый город + Босфор
Старый город + Босфор
Старый город + Босфор
Старый город + Босфор
Старый город + Босфор

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм Святой Софии
  • дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Голубая мечеть
  • Римский Ипподром
  • Египетский базар.
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Что вас ждет

Храм Святой Софии

Этот шедевр древней византийской архитектуры был построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. Император Юстиниан в день рождества открыл его, подняв руки к небу и сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!». Затраты на строительство храма были огромными и составили три годовых дохода государства Византия, примерно 130 тонн золота.
Это самый старый православный храм в мире, ему 1479 лет. На своем веку он пережил набег крестоносцев и османов, а после основания Турецкой Республики стал музеем. Сейчас это самый популярный объект Византийского периода.

Дворец Топкапы

Он построен в восточном стиле и является средневековым символом османской государственности. Основные части дворца были возведены во время правления султана Мехмеда Завоевателя в XV веке. В течение 400 лет в этом дворце жили 25 султанов Османской империи.
В гареме дворца жила знаменитая султанка Роксалана, жена султана Сулеймана. Сегодня дворец является музеем, где находится гарем, дворы, кухня дворца, павильоны, сады, духовные ценности, драгоценные камни и объекты, и находится двор с прекрасным видом на Босфор. Отсюда османы 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе.

Цистерна Базилика

В VI веке при праdлении византийского императора Юстиниана построили огромное водохранилище в акрополе старого города. В цистерне хранился большой запас питьевой воды на случай засухи или осады города. Здесь помещается около 100 тысяч тонн воды. В основании двух колонн расположены перевернутые головы Медузы Горгоны — одна смотрит вниз, а другая — в сторону. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены головы Медузы. Даже сегодня это самое большое римское подземное водохранилище Европы.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Римский Ипподром

Ипподром построен в III веке для развлечения народа. Здесь проводились гонки колесниц, гладиаторские бои и цирковые представления. Вместимость ипподрома составляла около 100 тыс. человек. Он был сердцем политической и спортивной жизни Константинополя в течение 500 лет.
Здесь мы увидим самый старый памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому 3 500 лет. Его привезли в IV веке из Египта, вес его составляет около 100 тонн. Здесь также находятся обелиск Константина VII и Змеиная колонна.

Прогулка по Босфору на катере

Пролив Босфор соединяет Чёрное море с Мраморным. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул. Длина пролива около 30 км. Глубина от 33 до 90 м. Мы увидим на Босфоре самые дорогие особняки, которые остались со времён Османской Империи, новые виллы, рыбные рестораны, посмотрим, как местные люди кормят чаек бубликами.
Прогулка длится 1,5 часа.

Египетский базар

Второй по величине рынок Стамбула. Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Он был построен в XVII веке. Своё название базар получил благодаря тому, что основная масса пряностей и специй (того времени) поставлялась из Египта. В данный момент кроме икры и шафрана большинство продуктов турецкие. Можете приобрести самые вкусные сладости, фруктовые чаи, фисташки, орехи и кофе по-турецки.

Важно знать

В некоторых музеях для детей вход бесплатный, поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • входные билеты в музеи (храм Софии, дворец Топкапы, Цистерна Базилика),
  • прогулка на катере.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер.
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты в музеи (храм Софии, дворец Топкапы, Цистерна Базилика)
  • прогулка на катере.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В некоторых музеях для детей вход бесплатный
  • поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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