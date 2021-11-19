Что вас ждет

Уважаемые гости, мы начинаем свой тур с района Султанахмет. Пройдёмся по самой интересной тропе, относящейся к римскому и византийскому периодам. Начнём с Ипподрома (начало истории древнего города), посетим древнехристианский храм Айя-София VI в. и древневизантийскую Базилику Еребатан.

Затем пройдёмся по Сиркеджи — это то место, откуда начинал свой путь знаменитый «Восточный экспресс». В районе Еминёню садимся на паром и любуемся видом пролива сначала Европейской затем Азиатской стороны. Увидим мечети разных периодов постройки, дворцы султанов, крепости, виллы садразамов и самых богатых людей Стамбула.

Затем пройдёмся по Галатскому мосту, посмотрим на рыбаков с удочками и сами попробуем поймать золотую рыбку:)

Посетим район Каракёй, где можем полакомиться рыбкой или посидеть в хорошем ресторанчике. А я пока расскажу обо всём, что видим вокруг. Галатская башня, мосты, мечеть матери султана Валиде Султан (Yeni cami), и т. д.

По желанию можно ещё зайти на Египетский рынок, попробовать вкуснейшие турецкие сладости на медовой основе: рахат локум, пахлаву, известные по всему миру пряности и турецкое кофе… Можем что-то купить или просто послушать историю рынка и окресностей!

Важно знать

Для прогулки позаботьтесь об удобной обуви для себя.

Для посещения мечети одевайтесь скромно: плечи и коленки должны быть закрыты. С собой взять косыночку и запасные носки, а также хорошее настроение:)

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: