Старый город и морская прогулка по Босфору

Мы начнем свое путешествие из района Султанахмет

Мы начнем свое путешествие из района Султанахмет.

Пройдёмся по самой интересной тропе, относящейся к римскому и византийскому периодам.

Увидим Ипподром, древнехристианский храм Айя-София, Базилику Еребатан, мечети, дворцы султанов и прокатимся на пароме.
Старый город и морская прогулка по Босфору
Старый город и морская прогулка по Босфору
Старый город и морская прогулка по Босфору
Старый город и морская прогулка по Босфору
Старый город и морская прогулка по Босфору
Старый город и морская прогулка по Босфору

Что вы увидите 🤩

  • Ипподром
  • храм Айя-София
  • Базилика Еребатан
  • Сиркеджи
  • Галатский мост
  • район Каракёй
  • мечеть матери султана — Валиде Султан
  • Египетский рынок
  • набережная
  • Босфор.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Уважаемые гости, мы начинаем свой тур с района Султанахмет. Пройдёмся по самой интересной тропе, относящейся к римскому и византийскому периодам. Начнём с Ипподрома (начало истории древнего города), посетим древнехристианский храм Айя-София VI в. и древневизантийскую Базилику Еребатан.
Затем пройдёмся по Сиркеджи — это то место, откуда начинал свой путь знаменитый «Восточный экспресс». В районе Еминёню садимся на паром и любуемся видом пролива сначала Европейской затем Азиатской стороны. Увидим мечети разных периодов постройки, дворцы султанов, крепости, виллы садразамов и самых богатых людей Стамбула.
Затем пройдёмся по Галатскому мосту, посмотрим на рыбаков с удочками и сами попробуем поймать золотую рыбку:)
Посетим район Каракёй, где можем полакомиться рыбкой или посидеть в хорошем ресторанчике. А я пока расскажу обо всём, что видим вокруг. Галатская башня, мосты, мечеть матери султана Валиде Султан (Yeni cami), и т. д.
По желанию можно ещё зайти на Египетский рынок, попробовать вкуснейшие турецкие сладости на медовой основе: рахат локум, пахлаву, известные по всему миру пряности и турецкое кофе… Можем что-то купить или просто послушать историю рынка и окресностей!
Важно знать
Для прогулки позаботьтесь об удобной обуви для себя.
Для посещения мечети одевайтесь скромно: плечи и коленки должны быть закрыты. С собой взять косыночку и запасные носки, а также хорошее настроение:)

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билеты на паром 4 €/чел.,
  • билеты в музеи 5-10 €/чел.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • билеты на паром 4 €/чел.
  • билеты в музеи 5-10 €/чел.
Место начала и завершения?
район Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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