«Лакомый кусочек для завоевателей» — именно так говорили о Стамбуле во все времена. Ведь он включал в себя стратегический важный пролив Босфор, но крепостные стены защищали его от нападок недругов.

Что вас ждет?

Сначала вы познакомитесь поближе с культурой Османской Империи, Посетив Музей Исламского Искусства, он же дворец Ибрагим-Паши.

Во дворце Топкапы увидете султанские покои и подарки османским султанам такие, как немецкий фонтан.

А после вкусного обеда вас ждет прогулка на кораблике по Босфору — это шанс увидеть красоты города со стороны: крепость Румели, Босфорский мост, дворцы и башни.

Важно:

Рекомендуем эту экскурсию сейчас, потому что во время пандемии собираются маленькие группы (максимум по тридцать человек)

Экскурсия по основным достопримечательностям плюс прогулка по Босфору с обедом.