«Лакомый кусочек для завоевателей» - именно так говорили о Стамбуле во все времена

«Лакомый кусочек для завоевателей» — именно так говорили о Стамбуле во все времена.

На нашей экскурсии вы познакомитесь поближе с культурой Османской Империи, а после вкусного обеда вас ждет прогулка на кораблике по Босфору — это шанс увидеть красоты города со стороны.
Столица османов
Столица османов
Столица османов
Столица османов
Столица османов
Столица османов
Столица османов

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Ибрагим Паши
  • Айя София
  • Голубая Мечеть
  • Пл. Ипподром
  • Немецкий Фонтан
  • Хамам Хюррем Султан (снаружи)
  • Дворец Топкапы
  • Прогулка по Босфору на кораблике
  • Босфорский Мост (вид с Босфора)
  • Крепость Румели (вид с Босфора)
«Лакомый кусочек для завоевателей» — именно так говорили о Стамбуле во все времена. Ведь он включал в себя стратегический важный пролив Босфор, но крепостные стены защищали его от нападок недругов.
Что вас ждет?
Сначала вы познакомитесь поближе с культурой Османской Империи, Посетив Музей Исламского Искусства, он же дворец Ибрагим-Паши.
Во дворце Топкапы увидете султанские покои и подарки османским султанам такие, как немецкий фонтан.
А после вкусного обеда вас ждет прогулка на кораблике по Босфору — это шанс увидеть красоты города со стороны: крепость Румели, Босфорский мост, дворцы и башни.

Важно:

    Рекомендуем эту экскурсию сейчас, потому что во время пандемии собираются маленькие группы (максимум по тридцать человек)
    Экскурсия по основным достопримечательностям плюс прогулка по Босфору с обедом.
     Что входит
    • Трансфер на микроавтобусе от отеля и обратно
    • Вход во дворец
    • Вход в музей
    • Билет на паром
    • Обед
    • Услуги лицензионного гида
     Что не входит
    • Сувениры
    • Ваши дополнительные рассходы
    • Посещение гарема во дворце Топкапы
    Начало и место завершения
    🚩 Начало и место завершения: ресепшн вашего отеля
    Важная информация
    • При бронирование обратите внимание, что экскурсия групповая
    • Обязательно укажите контактный телефон, название отеля и ваше имя.
    • Мы вышлем время, когда заберем вас из отеля
    • С 8:30 до 17:00
    • Среда, суббота, воскресенье. Проверьте вашу дату брони!
    • для детского билета возьмите с собой паспорт
    Время проведения: Среда, суббота, воскресенье в 8:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Aleyna K.
    Aleyna K.
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