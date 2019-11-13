19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ипподром в Константинополе
От вашего отеля мы отправимся на площадь Ипподром — в давние времена это место было главным спортивным и общественным центром Константинополя. Здесь вы увидите древние византийские колонны и современные инсталляции, услышите рассказ о создании, расцвете и упадке древнейшего ипподрома.
Масштабы и богатства Айя-Софии
Об этом великом соборе вы, конечно, слышали ещё в школе: именно здесь крестилась княгиня Ольга, здесь была вручена отлучительная грамота и отсюда начался великий раскол христианской церкви. Вы не только узнаете об архитектуре этого величественного здания, но и побываете внутри: сегодня Святая София — это музей, убранство которого расскажет его необыкновенную историю.
Дворец султанов Топкапы
Знакомство с эпохой великих Османов вы начнёте во дворце, где жили 25 султанов в течение 400 лет. Истории и легенды дворца откроются в роскошных интерьерах, украшенных подлинными произведениями искусства: вы осмотрите четыре двора, сокровищницу, палаты и комнаты для гостей. Конечно, вы узнаете о самом известном жителе Топкапы — великом султане Сулеймане Великолепном. И по желанию заглянете в гарем, который был перенесён во дворец по настоянию любимой жены султана Роксоланы.
Изящная Голубая мечеть
Мечеть Султанахмет, называемая Голубой благодаря великолепным изразцам, станет следующим пунктом прогулки. Внутри самой величественной и знаменитой мечети времен Османской империи вас ждут рассказы о её создании, уникальном архитектурном оформлении и исламской культуре.
Мистическая атмосфера Еребатана
Вы спуститесь в подземное водохранилище, которое служило обычной ёмкостью для воды во времена Византии, а потом было надолго заброшено. И наконец, сегодня здесь появился музей, который привлекает путешественников своей загадочной атмосферой.
Угощения Египетского базара
Турки обладают особенным талантом в умении торговаться: вы чуть ближе познакомитесь с этим искусством на старейшем Египетском рынке. И конечно, сможете угоститься кофе, сладостями и сухофруктами, ощутив настоящее восточное гостеприимство.