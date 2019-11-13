19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ипподром в Константинополе

От вашего отеля мы отправимся на площадь Ипподром — в давние времена это место было главным спортивным и общественным центром Константинополя. Здесь вы увидите древние византийские колонны и современные инсталляции, услышите рассказ о создании, расцвете и упадке древнейшего ипподрома.

Масштабы и богатства Айя-Софии

Об этом великом соборе вы, конечно, слышали ещё в школе: именно здесь крестилась княгиня Ольга, здесь была вручена отлучительная грамота и отсюда начался великий раскол христианской церкви. Вы не только узнаете об архитектуре этого величественного здания, но и побываете внутри: сегодня Святая София — это музей, убранство которого расскажет его необыкновенную историю.

Дворец султанов Топкапы

Знакомство с эпохой великих Османов вы начнёте во дворце, где жили 25 султанов в течение 400 лет. Истории и легенды дворца откроются в роскошных интерьерах, украшенных подлинными произведениями искусства: вы осмотрите четыре двора, сокровищницу, палаты и комнаты для гостей. Конечно, вы узнаете о самом известном жителе Топкапы — великом султане Сулеймане Великолепном. И по желанию заглянете в гарем, который был перенесён во дворец по настоянию любимой жены султана Роксоланы.

Изящная Голубая мечеть

Мечеть Султанахмет, называемая Голубой благодаря великолепным изразцам, станет следующим пунктом прогулки. Внутри самой величественной и знаменитой мечети времен Османской империи вас ждут рассказы о её создании, уникальном архитектурном оформлении и исламской культуре.

Мистическая атмосфера Еребатана

Вы спуститесь в подземное водохранилище, которое служило обычной ёмкостью для воды во времена Византии, а потом было надолго заброшено. И наконец, сегодня здесь появился музей, который привлекает путешественников своей загадочной атмосферой.

Угощения Египетского базара

Турки обладают особенным талантом в умении торговаться: вы чуть ближе познакомитесь с этим искусством на старейшем Египетском рынке. И конечно, сможете угоститься кофе, сладостями и сухофруктами, ощутив настоящее восточное гостеприимство.