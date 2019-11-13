19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы, а также почувствовать колорит Египетского базара

Tunay
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Tunay – представитель гидов
Приглашаю вас увидеть те достопримечательности, без которых невозможно представить Стамбул! Вас ждёт место, которое когда-то было храмом, потом мечетью, а теперь стало музеем — великолепный Собор Святой Софии.

Дворец Топкапы, в котором жил великий Сулейман и его прекрасная Хюррем.

Одна из известнейших мечетей мира Султанахмет и древнее водохранилище с загадочной атмосферой.

А в конце экскурсии — угощения на Египетском базаре.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.26
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка

Что вас ожидает

Ипподром в Константинополе
От вашего отеля мы отправимся на площадь Ипподром — в давние времена это место было главным спортивным и общественным центром Константинополя. Здесь вы увидите древние византийские колонны и современные инсталляции, услышите рассказ о создании, расцвете и упадке древнейшего ипподрома.

Масштабы и богатства Айя-Софии
Об этом великом соборе вы, конечно, слышали ещё в школе: именно здесь крестилась княгиня Ольга, здесь была вручена отлучительная грамота и отсюда начался великий раскол христианской церкви. Вы не только узнаете об архитектуре этого величественного здания, но и побываете внутри: сегодня Святая София — это музей, убранство которого расскажет его необыкновенную историю.

Дворец султанов Топкапы
Знакомство с эпохой великих Османов вы начнёте во дворце, где жили 25 султанов в течение 400 лет. Истории и легенды дворца откроются в роскошных интерьерах, украшенных подлинными произведениями искусства: вы осмотрите четыре двора, сокровищницу, палаты и комнаты для гостей. Конечно, вы узнаете о самом известном жителе Топкапы — великом султане Сулеймане Великолепном. И по желанию заглянете в гарем, который был перенесён во дворец по настоянию любимой жены султана Роксоланы.

Изящная Голубая мечеть
Мечеть Султанахмет, называемая Голубой благодаря великолепным изразцам, станет следующим пунктом прогулки. Внутри самой величественной и знаменитой мечети времен Османской империи вас ждут рассказы о её создании, уникальном архитектурном оформлении и исламской культуре.

Мистическая атмосфера Еребатана
Вы спуститесь в подземное водохранилище, которое служило обычной ёмкостью для воды во времена Византии, а потом было надолго заброшено. И наконец, сегодня здесь появился музей, который привлекает путешественников своей загадочной атмосферой.

Угощения Египетского базара
Турки обладают особенным талантом в умении торговаться: вы чуть ближе познакомитесь с этим искусством на старейшем Египетском рынке. И конечно, сможете угоститься кофе, сладостями и сухофруктами, ощутив настоящее восточное гостеприимство.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из моей команды гидов.
  • Экскурсия начинается в районе Султанахмет.
  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии: Айя-София — 40 лир/чел; Дворец Топкапы — 40 лир/чел, гарем — 20 лир/чел; Водохранилище Еребатан — 25 лир/чел.
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка
Султанахмет: историческая прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tunay
Tunay
Добрый день, уважаемые гости! Я — Тунай, гид с 20-летним опытом работы в этом чудесном городе, где каждый камень дышит историей. Вместе с командой профессионалов я знакомлю путешественников с историей как древнего Константинополя, так и современного Стамбула — наследника традиций османской империи. Если вы поистине любители истории и цените древнюю красоту, мы будем рады показать вам удивительные краски столицы!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Не понравилось, разочарованы в гиде. Ничего нового для себя не услышали. С таким же успехом можно гулять самостоятельно и не тратиться на гида.
3 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Мы получили все, что хотели. Наша экскурсовод Надежда рассказала нам о всех достопримечательностях и районах Стамбула, мы посетили все интересующие нас места в Султанахмете. Рассказ был интересным. Мы получили ответы на все заданные нами дополнительные вопросы. В бывший храм Софии и в Дворец Топкапа прошли без очереди - это экономит как минимум полчаса времени в каждом музее. Экскурсия подходит детям. Если с вами ребёнок, то берите с собой его паспорт или удостоверение личности - где-то будет бесплатный вход (правил и логики я так и не понял, где-то было бесплатно, где-то платили). По возможности начинайте экскурсию в 9 утра. В Стамбуле, а особенно в главных достопримечательностях, очень много людей, но утром в Софии и Голубой Мечети посвободнее.

С удовольствием рекомендую Надежду. Спасибо!
27 июля 2019
Плюс только в том, что мы не стояли в очереди за билетами.Был обещан Тугая как гид, в итоге пришла его супруга Надежда.Нас даже не об этом не предупредили.
10 июля 2019
Все прошло прекрасно. Спасибо за экскурсию. Рекомендую всем.
20 июня 2019
Вчера у нас была забронирована экскурсия с Тунаи.
Вместо себя он прислал гида Нури, как я вижу в отзывах выше, не смотря на плохую оценку его работы, Тунай продолжает вместо себя присылать Нури. Хочу уточнить, что мы обговаривали именно экскурсию с историческим уклоном, в итоге по сути за 200€ получили только услуги навигатора, никакой хоть сколько-то связной информации о достопримечательностях и культурно-исторической жизни города нам услышать не удалось. И хотя Нури очень приятный человек, его образование и владения русским языком явно не достаточно для работы на индивидуальных экскурсиях. Будте внимательны, крайне не рекомендую пользоваться услугами данного гида.
16 июня 2019
Очень душевно, по семейному
6 мая 2019
Великолепная экскурсия! Тунай- прекрасный гид и замечательный человек. Пожалуй, с такой заботой к нам в Стамбуле никто не относился! Экскурсия прекрасно организована, Тунай-хороший рассказчик, очень внимательно относится ко всем пожеланиям и просьбам. Рекомендую от всей души!
5 мая 2019
Добрый день! Были на экскурсии 4 мая 19. Нашим экскурсоводом был Эргувен (Женя), который встретил нас прямо в отеле. В связи с тем, что путешествуем мы с 4-летним ребёнком, наша «группа» немного сложна для экскурсоводов)))) но Женя справился замечательно!!! За что ему большое спасибо! Прогулка по историческому центру прошла легко и не заметно, но, в то же время, очень познавательно и интересно. Не было скучного заученного бубнения, а было живое интересное общение. Мы остались оооочень довольны! Всем рекомендую!!
P.S. Несомненный плюс прогулки с Женей, это то, что вам не придётся стоять в длиннющих многочасовых очередях за билетами (что нас страшно пугало!), а попадёте везде быстренько, практически без очереди и за те же деньги (билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии). Кроме того, Женя подскажет и расскажет куда и как доехать, что посетить и в какое время это лучше сделать. Приятных Вам экскурсий!
21 апреля 2019
Первая половина тура проходила с одним гидом, вторая половина с другим. Так вот, первый гид постоянно отвлекался на постронние телефонные звонки, что в результате сказалось на качестве экскурсии и изложенного материала. Первая половина нам показалась невыразительной. Вторая половина с другим гидом (Женей) была просто супер! И он смог компенсировать общее впечатление о туре.
9 апреля 2019
Экскурсией очень довольны. Получили много познавательной информации. Большое спасибо Тунаю за первую часть экскурсии по Старому городу и практические советы для туристов. А также благодарим Женю за интереснейший рассказ о Святой Софии и дворце Топкапы!
Ещё 9 отзывов

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