Посещение курортного городка Ялова станет прекрасным дополнением к отдыху в Стамбуле!

Города Ялова находится в горном ущелье на берегу Мраморного моря 🌊 во времена османов сюда приезжали султаны поправить здоровье и отдохнуть.

Поездка предполагает нахождение на территории термальных источников целый день и включает в себя посещение открытых бассейнов с горячими источниками, сауны и хамама. Также включен обед.

Прекрасные пейзажи, свежий чистый воздух горного ущелья, термальная лечебная вода подарят вам отличное настроение!

*Экскурсия проводится в период с октября по март