Что вы увидите
- Термальный курорт Ялова
- дендрарий с редкими уникальными растениями
- бассейны
- сайна
- хамам
Посещение курортного городка Ялова станет прекрасным дополнением к отдыху в Стамбуле!
Города Ялова находится в горном ущелье на берегу Мраморного моря 🌊 во времена османов сюда приезжали султаны поправить здоровье и отдохнуть.
Поездка предполагает нахождение на территории термальных источников целый день и включает в себя посещение открытых бассейнов с горячими источниками, сауны и хамама. Также включен обед.
Прекрасные пейзажи, свежий чистый воздух горного ущелья, термальная лечебная вода подарят вам отличное настроение!
*Экскурсия проводится в период с октября по март
Что входит
- Входные билеты
- Обед
- Трансфер
- Русскоговорящий сопровождающий.
Что не входит
- Массаж
- Напитки
- Личные расходы.
Начало
🚩 ваш отель (р-ны Таксим, Аксарай и Фатих)
Место завершения
🏁 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
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