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Термальные воды Яловы

Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Приглашаю вас отправится на отдых в курортный город 🏙️ Ялова, который будет ярким контрастом по сравнению с шумным мегаполисом — Стамбулом.

Города Ялова расположен в горном ущелье на берегу Мраморного моря 🌊.

Еще во времена османов сюда приезжали султаны поправить здоровье и отдохнуть.

Поездка предполагает нахождение на территории термальных источников целый день и включает в себя посещение открытых бассейнов с горячими источниками, сауны и хамама.

Также вас будет ждать обед.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €35 за человека

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Термальные воды Яловы
Термальные воды Яловы

Что вы увидите

  • Термальный курорт Ялова
  • дендрарий с редкими уникальными растениями
  • бассейны
  • сайна
  • хамам
Посещение курортного городка Ялова станет прекрасным дополнением к отдыху в Стамбуле!
Города Ялова находится в горном ущелье на берегу Мраморного моря 🌊 во времена османов сюда приезжали султаны поправить здоровье и отдохнуть.
Поездка предполагает нахождение на территории термальных источников целый день и включает в себя посещение открытых бассейнов с горячими источниками, сауны и хамама. Также включен обед.
Прекрасные пейзажи, свежий чистый воздух горного ущелья, термальная лечебная вода подарят вам отличное настроение!
*Экскурсия проводится в период с октября по март
Что входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Трансфер
  • Русскоговорящий сопровождающий.
Что не входит
  • Массаж
  • Напитки
  • Личные расходы.
Начало
🚩 ваш отель (р-ны Таксим, Аксарай и Фатих)
Место завершения
🏁 Ваш отель
Термальные воды Яловы
Термальные воды Яловы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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