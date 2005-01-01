BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

BREEZES T. – Гид из Стамбула

Удобнее всего добираться до исторического центра, конечно же, на автомобиле 🚘.



Трансфер из аэропорта или обратно подойдет и тем, кто впервые оказался в Стамбуле, и тем, кто хочет провести время между транзитными рейсами не в зале ожидания, а в самом сердце города между Европой и Азией.