BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальный трансфер из нового аэропорта в исторический центр города на комфортабельном транспорте.
Место завершения
🏁 Отель/аэропорт
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- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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