Комфортный автомобиль Мерседес Вито будет ждать вас у выхода из аэропорта и привезёт вас прямо в отель 🏨. Так же можно заказать трансфер из отеля в аэропорт.
Место завершения
🏁 Ваш отель
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sabri
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Sabri проводит ещё 1 экскурсию
Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты