Sabri проводит ещё 1 экскурсию

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Трансфер Мерседес Вито

Sabri
Sabri – Гид из Стамбула
Трансфер Мерседес Вито
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €30 за экскурсию

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Трансфер Мерседес Вито
Трансфер Мерседес Вито
Комфортный автомобиль Мерседес Вито будет ждать вас у выхода из аэропорта и привезёт вас прямо в отель 🏨. Так же можно заказать трансфер из отеля в аэропорт.
Что входит
  • Трансфер
Что не входит
    Начало
    🚩 Аэропорт
    Место завершения
    🏁 Ваш отель
    Трансфер Мерседес Вито
    Трансфер Мерседес Вито
    Трансфер Мерседес Вито
    Трансфер Мерседес Вито

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Sabri
    Sabri
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