Трансфер на пляж

Описание
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Трансфер на пляж
Трансфер на пляж
Трансфер на пляж
Трансфер на пляж
Трансфер на пляж
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая

Что вас ожидает:

  • Пляж Солар-Бич-Клаб
  • Пляж Килиос
  • Пляж Шиле
  • Пляж Кумбургаз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

При посещении Стамбула, есть отличная возможность отдохнуть на пляжах Черного или Мраморного моря.
У вас будет возможность поплавать в лазурном море, надышаться соленым морским воздухом, получить красивый загар, и всё это совсем недалеко от Стамбула.

Мы предлагаем вам отдохнуть на различным пляжах, расположенных недалеко от Стамбула:

*Пляж Солар-Бич-Клаб:

*Пляж Килиос:

*Пляж Шиле:

  • Пляж Кумбургаз.
  • Вы почувствуете гармонию с природой и самим собой, насладитесь великолепными видами, и испытаете удовольствие от купания в чистейших водах одних из лучших пляжей вблизи Стамбула.
  • В зависимости от пляжа вам будут доступны бассейны или SPA, на всех пляжах шезлонги и зонтики. Наш гид на комфортабельном автомобиле сопроводит вас на выбранный пляж, так что вам не нужно будет ни о чем беспокоиться.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождающий гид
  • Вход на пляж отеля
  • Полотенце, шезлонг, зонтик
  • Бассейны (не везде)
  • Вход в SPA (не везде)
Что не входит
  • Обед (за дополнительную плату, поможем организовать)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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