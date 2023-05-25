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Что вас ожидает:
- Пляж Солар-Бич-Клаб
- Пляж Килиос
- Пляж Шиле
- Пляж Кумбургаз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
При посещении Стамбула, есть отличная возможность отдохнуть на пляжах Черного или Мраморного моря.
У вас будет возможность поплавать в лазурном море, надышаться соленым морским воздухом, получить красивый загар, и всё это совсем недалеко от Стамбула.
Мы предлагаем вам отдохнуть на различным пляжах, расположенных недалеко от Стамбула:
*Пляж Солар-Бич-Клаб:
*Пляж Килиос:
*Пляж Шиле:
- Пляж Кумбургаз.
- Вы почувствуете гармонию с природой и самим собой, насладитесь великолепными видами, и испытаете удовольствие от купания в чистейших водах одних из лучших пляжей вблизи Стамбула.
- В зависимости от пляжа вам будут доступны бассейны или SPA, на всех пляжах шезлонги и зонтики. Наш гид на комфортабельном автомобиле сопроводит вас на выбранный пляж, так что вам не нужно будет ни о чем беспокоиться.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождающий гид
- Вход на пляж отеля
- Полотенце, шезлонг, зонтик
- Бассейны (не везде)
- Вход в SPA (не везде)
- Что не входит
- Обед (за дополнительную плату, поможем организовать)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании