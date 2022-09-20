Три истории про один Стамбул

Знакомство со Стамбулом - это прекрасное приключение. Город открывает ту свою сторону, на которую вы смотрите

4.4
26 отзывов
Знакомство со Стамбулом — это прекрасное приключение. Город открывает ту свою сторону, на которую вы смотрите.

Любителям роскоши и богатства Стамбул покажет замки и мечети, для жаждущих мистических тайн откроет подземелья, а для романтиков и авантюристов зажжет фонари на мостах и башнях.

Мы предлагаем вам на выбор три обзорных маршрута, в каждом из которых вы увидите абсолютно другую сторону Стамбула.
Три истории про один Стамбул
Три истории про один Стамбул
Три истории про один Стамбул
Три истории про один Стамбул
Три истории про один Стамбул
Три истории про один Стамбул
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает 🤩

  • Пешком по историческому центру:
  • Собор Святой Софии
  • Музей турецкого и исламского искусства
  • Голубая Мечеть
  • Площадь Ипподром
  • Немецкий Фонтан
  • Хаммам Хуррем Султан (снаружи)
  • Знакомимся с древностями старого Стамбула:
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Мечеть Шехзадебаши
  • Цистерна Базилика
  • Тур по двум континентам:
  • Мечеть Чамлыджа
  • Холме Бююк Чамлыджа
  • Девичья башня
  • Босфорский мост
  • Музей Панорама 1453
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут: «Пешком по историческому центру»

На этой экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности Стамбула, построенные Османской империей с 1453 года, когда она захватила Константинополь. Вы окажитесь в роскошных залах дворца Топкапы, где увидите величие и богатство турецких султанов. Пройдётесь под сводами Голубой мечети, шедевра исламского зодчества. Увидите площадь Ипподром, история которой идёт еще с начала нашей эры. Вы также побываете в хаммам Хюррем, банях любимой жены великого султана Сулеймана.

Маршрут «Знакомство с древними тайнами города»

За одну экскурсию вы увидите самые разные достопримечательности Стамбула. В сопровождении гидов вы спуститесь в Цистерну Базилику – огромное подземное водохранилище, стоящее со времён Константинополя. Пройдётесь под сводами мечети Сулеймание, величественного шедевра, затмившего Айя-Софию. Увидите дворец Долмабахче, роскошное здание XVIII века, впечатляющее размахом и богатством убранства.

Маршрут: «Тур по двум континентам»

Стамбул — единственный город, расположенный на двух континентах. Эта особенность и предопределяет особую атмосферу. На небольшом клочке земли смешались века и культуры. Мы пройдем по уютным улочкам Стамбула, рассмотрим Девичью Башню, поднимемся на холм Бююк Чамлыджа и зайдем в музей Панорама 1453. Мы расскажем вам интересные факты и легенды из жизни Стамбула… вы точно влюбитесь в этот город.

Важно знать:

Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки; у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).

понедельник, среда, суббота и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер для районов Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи
  • Входные билеты
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
Что не входит
  • Трансфер из других районов Стамбула
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, суббота и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду
  • Так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
3
2
1
1
1
Ю
20 сен 2022
Подробно, интересно, рекомендую при первом посещении Стамбула-отличная экскурсия
N
3 июля 2022
Очень увлекательная экскурсия
V
2 ноя 2021
Впервые были разочарованы экскурсией организованной вашей компанией. Гид крайне плохо изъяснялся на русском языке, резало слух неправильное употребление русских слов. Приходилось постоянно быть в напряжении что бы понять, что говорит гид.
Так же вызывало недоумение интерпретация гидом некоторых исторических фактов.
В целом остались в недоумении, почему такого уровня гида ваша компания приглашает для проведения экскурсии. .
В
10 мар 2020
Очень хороший гид. Экскурсия так себе.
Н
26 фев 2020
Начало все нравилось так как во время началась, очень много приведено исторических фактов об Османской империи, на этом можно сказать и все
Если планируете данную экскурсии то только надо идти в дворец Топкапы и как раз Вы слушатели уложитесь во время которое отведено на экскурсию
Мнение осталось специфическое так как сказать совсем все плохо не правильно но все в общих чертах по объектам больше идёт рассказ как учителя урока Истории по лекции Османская империя и султаны, если идти с целью просмотра (осмотра) одного исторического объект то тогда все будет Интересно, а так твёрдая оценка три.
Совет о компетенции Экскурсовода свидетельствует свидетельство туризма, встречал более интересную подачу материала и желание повторной встречи, а так нет желания предлагать его услуги туристам по освещению именной данной экскурсии
j
24 фев 2020
Очень познавательная экскурсия, гид замечательный, который действительно любит историю Стамбула, интересно рассказывает и по -русски говорит чисто))
r
10 янв 2020
Увидели все, что было заявлено в программе экскурсии.
b
4 янв 2020
Была экскурсия Старый Стамбул. Всё прошло организованно. Особо хотелось отметить гида, женщина по имени по моему Лия. Она ещё ведёт экскурсию на теплоходе по Босфору. Замечательная, знающая историю, с хорошей дикцией экскурсовод, к тому же решающая все организационные вопросы, отзывчивая и просто приятная женщина. Выражаем с женой благодарность и пожелания успехов в дальнейшей работе.
N
7 дек 2019
Мечеть Сулеймание, дворец Долмабахче, цистерна Ерибатан
К
8 ноя 2019
Все было идеально, согласно заявленному плану, очень хорошо отдохнули, зарядились позитивом
s
30 окт 2019
В Долмабахче мало интересной информации от гида. В основном факты: тут такая-то комната, тут такая-то и т. д.
Хотелось бы услышать какую нибудь интересную историю
k
26 окт 2019
Экскурсия по старому Стамбулу, понравилось все:хранилище Базилик, гарем, дворец сад
в
10 сен 2019
Спасибо очень интересная экскурсия
A
9 сен 2019
Спасибо большое. Было очень хорошо. Очень интересно. Хочю лично поблагодарить лично нашего гида. ХИДА. ОЧЕНЬ ПРОФЕСАНАЛЬНО ВЕДЁТ ЭКСКУРСИЮ. Нам было очень классно с ним. Я советую его всем.
в
9 сен 2019
Все на высшем уровне
Ещё 11 отзывов

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