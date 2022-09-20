Маршрут: «Пешком по историческому центру»

На этой экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности Стамбула, построенные Османской империей с 1453 года, когда она захватила Константинополь. Вы окажитесь в роскошных залах дворца Топкапы, где увидите величие и богатство турецких султанов. Пройдётесь под сводами Голубой мечети, шедевра исламского зодчества. Увидите площадь Ипподром, история которой идёт еще с начала нашей эры. Вы также побываете в хаммам Хюррем, банях любимой жены великого султана Сулеймана.

Маршрут «Знакомство с древними тайнами города»

За одну экскурсию вы увидите самые разные достопримечательности Стамбула. В сопровождении гидов вы спуститесь в Цистерну Базилику – огромное подземное водохранилище, стоящее со времён Константинополя. Пройдётесь под сводами мечети Сулеймание, величественного шедевра, затмившего Айя-Софию. Увидите дворец Долмабахче, роскошное здание XVIII века, впечатляющее размахом и богатством убранства.

Маршрут: «Тур по двум континентам»

Стамбул — единственный город, расположенный на двух континентах. Эта особенность и предопределяет особую атмосферу. На небольшом клочке земли смешались века и культуры. Мы пройдем по уютным улочкам Стамбула, рассмотрим Девичью Башню, поднимемся на холм Бююк Чамлыджа и зайдем в музей Панорама 1453. Мы расскажем вам интересные факты и легенды из жизни Стамбула… вы точно влюбитесь в этот город.

Важно знать:

Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки; у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).