После насыщенного дня в Стамбуле самый лучший вариант отдыха - водная прогулка 👣 по живописному проливу Босфор в непринуждённой обстановке! В завораживающем свете ночной иллюминации вы проплывёте между двумя континентами, любуясь шикарными видами вилл, мостов и дворцов.
Путешествие будет сопровождаться зажигательной шоу-программой с участием лучших стамбульских артистов и великолепным ужином, состоящим из блюд турецкой кухни 🥧. А на память об этом увлекательном круизе вы сможете сделать прекрасные фотографии!
Экскурсия проводится круглый год, кроме 31 Декабря.
МЕНЮ УЖИНА:
Турецкое мезе (турецкие закуски)
Свежие сезонные салаты
Основное блюдо (рыба на гриле, стейк или курица)
Десерт
Турецкий кофе
Неограниченные безалкогольные и алкогольные напитки местного
производства (за дополнительную плату 10 EUR)
ШОУ — ПРОГРАММА
Музыка (собственный D. J)
Asuk Масюк (игра карликов)
Танец живота
Хна Церемония
Ансамбль народных танцев
Цыганские народные танцы
Что входит
Билет на корабль
Ужин
Шоу-программа
Что не входит
Доплата за напитки – 12 евро
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.