Ужин между 2 континентами (Прогулка по Босфору).

После насыщенного дня в Стамбуле самый лучший вариант отдыха - водная прогулка 👣 по живописному проливу Босфор в непринуждённой обстановке! В завораживающем свете ночной иллюминации вы проплывёте между двумя континентами, любуясь шикарными видами вилл, мостов и дворцов.

Путешествие будет сопровождаться зажигательной шоу-программой с участием лучших стамбульских артистов и великолепным ужином, состоящим из блюд турецкой кухни 🥧. А на память об этом увлекательном круизе вы сможете сделать прекрасные фотографии!

Экскурсия проводится круглый год, кроме 31 Декабря.

МЕНЮ УЖИНА:

Турецкое мезе (турецкие закуски)

Свежие сезонные салаты

Основное блюдо (рыба на гриле, стейк или курица)

Десерт

Турецкий кофе

Неограниченные безалкогольные и алкогольные напитки местного

производства (за дополнительную плату 10 EUR)

ШОУ — ПРОГРАММА