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Турецкая ночь: прогулка по Босфору

5
2 отзыва
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Прекрасным завершением дня в Стамбуле станет ужин на воде.

Под звуки восточной музыки вы насладитесь традиционной турецкой кухней и завораживающими видами берегов Босфора, разделяющего два континента.

Вы увидите город 🏙️ с воды в ночных огнях и насладитесь танцами живота и музыкальным шоу.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40 за человека

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Турецкая ночь: прогулка по Босфору
Турецкая ночь: прогулка по Босфору

Что вы увидите

  • Пролив Босфор
Ужин между 2 континентами (Прогулка по Босфору).
После насыщенного дня в Стамбуле самый лучший вариант отдыха - водная прогулка 👣 по живописному проливу Босфор в непринуждённой обстановке! В завораживающем свете ночной иллюминации вы проплывёте между двумя континентами, любуясь шикарными видами вилл, мостов и дворцов.
Путешествие будет сопровождаться зажигательной шоу-программой с участием лучших стамбульских артистов и великолепным ужином, состоящим из блюд турецкой кухни 🥧. А на память об этом увлекательном круизе вы сможете сделать прекрасные фотографии!
Экскурсия проводится круглый год, кроме 31 Декабря.

МЕНЮ УЖИНА:

  • Турецкое мезе (турецкие закуски)
  • Свежие сезонные салаты
  • Основное блюдо (рыба на гриле, стейк или курица)
  • Десерт
  • Турецкий кофе
  • Неограниченные безалкогольные и алкогольные напитки местного
производства (за дополнительную плату 10 EUR)
ШОУ — ПРОГРАММА
  • Музыка (собственный D. J)
  • Asuk Масюк (игра карликов)
  • Танец живота
  • Хна Церемония
  • Ансамбль народных танцев
  • Цыганские народные танцы
Что входит
  • Билет на корабль
  • Ужин
  • Шоу-программа
Что не входит
  • Доплата за напитки – 12 евро
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Турецкая ночь: прогулка по Босфору
Турецкая ночь: прогулка по Босфору
Турецкая ночь: прогулка по Босфору
Турецкая ночь: прогулка по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
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2 отзыва оставили туристы

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