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Турецкий хамам с 500–летней историей

5
5 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Хамам — это целое направление в восточной культуре.

Каждое посещение хамама превращается в настоящий ритуал.

Я хочу пригласить вас в самый известный хамам Стамбула — бани Гедикпаша.

Вас ждет мыльный массаж, пилинг с помощью рукавиц Кессе, масляной массаж и отдых с горячим чаем.

После всех этих процедур ваше тело скажет вам «спасибо».
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Турецкий хамам с 500–летней историей
Турецкий хамам с 500–летней историей

Что вы увидите

  • Турецкий хамам
Знаменитые баниБани Гедикпаша были построены Гедиком Ахметом Пашей в 1475 году самыми известными архитекторами османского периода, архитектором Хайреттином. Гедикпаша Бат является одним из наиболее важных произведений османской архитектуры в Стамбуле. Он расположен в центре города и в 250 метрах от Гранд базара.
Процедуры которые вы пройдёте — это комплексное оздоровление, которое включает в себя: очищение от шлаков и токсинов, снятие тонуса мышц. Благодаря высокой температуре воздуха (до 70°C в парной) и влажному пару, нормализуется деятельность всей сердечно- сосудистой системы человека. Как же всё происходит? Вы приходите в хамам, раздеваетесь и вам выдают специальное одеяние для хамама, больше похожее на простынь. Потом вас отведут в специальную комнату, где происходит разогрев тела перед парной. Далее вас проводят в парную, где на большом мраморной столе банщик сделает пилинг и мыльный массаж. После всех этих процедур, вас омоют чистой водой и проводят в комнату с более прохладной температурой, где вам будет предложен чай или кофе. Расслабьтесь и получайте удовольствие!
Что входит
  • Пилинг и мыльный массаж
  • Чай или кофе.
Что не входит
  • Дополнительные услуги
  • Трансфер от отеля
Начало
🚩 Hamam Caddesi No : 61 Gedikpaşa FATİH - İSTANBUL /
Место завершения
🏁 Hamam Caddesi No : 61 Gedikpaşa FATİH - İSTANBUL / TURKİYE
Турецкий хамам с 500–летней историей
Турецкий хамам с 500–летней историей
Турецкий хамам с 500–летней историей
Турецкий хамам с 500–летней историей
Турецкий хамам с 500–летней историей
Турецкий хамам с 500–летней историей

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Майя А.
Майя А.
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5 отзывов оставили туристы

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