Знаменитые баниБани Гедикпаша были построены Гедиком Ахметом Пашей в 1475 году самыми известными архитекторами османского периода, архитектором Хайреттином. Гедикпаша Бат является одним из наиболее важных произведений османской архитектуры в Стамбуле. Он расположен в центре города и в 250 метрах от Гранд базара.

Процедуры которые вы пройдёте — это комплексное оздоровление, которое включает в себя: очищение от шлаков и токсинов, снятие тонуса мышц. Благодаря высокой температуре воздуха (до 70°C в парной) и влажному пару, нормализуется деятельность всей сердечно- сосудистой системы человека. Как же всё происходит? Вы приходите в хамам, раздеваетесь и вам выдают специальное одеяние для хамама, больше похожее на простынь. Потом вас отведут в специальную комнату, где происходит разогрев тела перед парной. Далее вас проводят в парную, где на большом мраморной столе банщик сделает пилинг и мыльный массаж. После всех этих процедур, вас омоют чистой водой и проводят в комнату с более прохладной температурой, где вам будет предложен чай или кофе. Расслабьтесь и получайте удовольствие!