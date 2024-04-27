Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья

Групповой тур в Стамбуле

Погулять по сказочным долинам Каппадокии, узнать легенды Стамбула и насладиться отдыхом в Антальи

Настоящее удовольствие 3 в 1: едем в Турцию, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в её природу, архитектуру и кухню! За 10 дней побываем в Каппадокии, Стамбуле и Антальи.

В программу включены две обзорные экскурсии, а остальное время тура вы сможете отдыху или дополнительным поездкам.

У вас будет возможность полетать на воздушном шаре и отправиться на водную прогулку по Босфору, попробовать турецкие блюда и полюбоваться бирюзовыми водами Зелёного каньона. Внутренние перелёты входят в стоимость.
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Турецкое трио: Каппадокия, Стамбул и Анталья
Ближайшие даты:
27
апр
4
мая
25
мая
8
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет92 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо прилететь в Стамбул не позднее 18:00.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Каппадокию

Встретим вас в аэропорту Стамбула (до 18:00). В 20:00 вылетаем в Каппадокию. По прибытии доберёмся до места проживания. Около 22:30 заселимся в отель, стилизованный под скалу.

Прибытие в КаппадокиюПрибытие в КаппадокиюПрибытие в КаппадокиюПрибытие в Каппадокию
2 день

Свободный день с выбором экскурсий и активностей

Предлагаем начать утро нового дня незабываемо, отправившись в полёт на воздушном шаре. Желающие уже в 06:00 поедут к месту старта. На площадке вы увидите, как надувают шары. Во время воздушного путешествия пилоты вам расскажут о местах, над которыми будете пролетать. После этого вам вручат сертификат и подадут шампанское.

К 08:00 вы вернётесь в отель на завтрак, а затем у вас будем свободное время.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Любители экскурсий смогут изучить долины и подземные города (за дополнительную плату). Вы остановитесь в долине Гёреме и осмотрите подземные города Деринкую или Каймаклы, полюбуетесь храмами долины Соганлы, пообедаете в ресторане и насладитесь атмосферой древнеримского города Собесоса, где до сих пор продолжаются раскопки. Заглянете в посёлок Мустафапаш и посетите церковь Константина и Елены. Завершите маршрут в ювелирных мастерских, а ещё продегустируете местные сладости. К 17:30 вернётесь в отель.

Вечером (19:30) у вас будем возможность посетить знаменитую «Турецкую ночь» и увидеть чарующий танец дервишей. Во время представления вас ждёт ужин из блюд турецкой кухни. К 22:30 вернёмся в отель.

Свободный день с выбором экскурсий и активностейСвободный день с выбором экскурсий и активностейСвободный день с выбором экскурсий и активностейСвободный день с выбором экскурсий и активностей
3 день

Обзорная экскурсия по Каппадокии: долины и город Аванос

В 08:00 завтракам, а уже в 10:00 отправляемся на групповую экскурсию по Каппадокии. Первым делом посетим Гёреме — настоящий музей под открытым небом. Гид расскажет вам о том, как здесь жили монахи. Вы зайдёте в церковь Св. Василия, Св. Варвары, Св. Екатерины, а также в Яблочную и Змеиную церкви. После этого поедем любоваться долиной Любви, погуляем по долине Пашабаг и увидим руины церкви Св. Симеона.

В 13:30 состоится обед, а затем мы доберёмся до центра гончарства и ковроткачества — города Аванос. Пройдёмся по мосту у реки Кызылырмак. Далее поедем фантазировать в долину Воображения, где каждый увидит в скалах что-то своё. Остановимся у крепости Ухчисар, которая возвышается на 1400 метров над уровнем моря и считается символом Каппадокии.

Заглянем в место, где создают турецкие ковры.

Обзорная экскурсия по Каппадокии: долины и город АваносОбзорная экскурсия по Каппадокии: долины и город АваносОбзорная экскурсия по Каппадокии: долины и город АваносОбзорная экскурсия по Каппадокии: долины и город Аванос
4 день

Развлечения на выбор и перелёт в Стамбул

Этот день полностью в вашем распоряжении. Кто-то сможет отдохнуть и самостоятельно погулять по Каппадокии, а желающие разнообразят программу дополнительными экскурсиями и развлечениями. Например, покататься на джипах/квадроциклах или отправиться на конную прогулку. Также у вас будет возможность поучаствовать в фотосессии. В минимальную стоимость съёмки входят фото в двух местах, выбор образа, обработанные снимки, которые вы получите через 2-3 дня после фотосессии, и трансфер из/до отеля. За дополнительную плату — выбор нарядов.

После этого вас ждёт перелёт в Стамбул. По прибытии заселимся в отель в центре города.

Развлечения на выбор и перелёт в СтамбулРазвлечения на выбор и перелёт в СтамбулРазвлечения на выбор и перелёт в СтамбулРазвлечения на выбор и перелёт в Стамбул
5 день

Обзорная экскурсия по Стамбулу + гастрономический трип (по желанию)

В 11:00 собираемся у отеля и идём изучать Стамбул. Местный гид расскажет вам о традициях и обычаях этого города, проведёт по уютным и колоритным районам. Вы увидите Ипподром, музей Святой Софии. Заглянем на площадь Таксим, где расположились Голубая мечеть и комплекс Сулеймание. Зайдём в Кальянный сад Али-паши и попробуем турецкий чай, а желающие ещё и кальян. Обязательно забежим на базар, чтобы прочувствовать ритм жизни торгового Стамбула. На площади Чемберлиташ узнаем легенду о корзине, из которой Иисус раздавал хлеб. Осмотрим Цистерну Феодосия, Малую Софию и церковь Святых Сергия и Вакха.

Завершим экскурсию в 15:30. После этого у вас будет свободное время. Вы также можете продолжить исследовать город вместе со следующей экскурсионной группой.

В 15:30 стартуем от отеля и на пароме добираемся до азиатской части Стамбула, где в лучших заведениях вы продегустируете блюда турецкой кухни: вишнёвый кебаб, лахмаджун, суп «бейран», рагу из кактуса, десерт «кюнефе» и много другое. Настоящий праздник живота! Вернёмся в отель к 20:00.

Обзорная экскурсия по Стамбулу + гастрономический трип (по желанию)Обзорная экскурсия по Стамбулу + гастрономический трип (по желанию)Обзорная экскурсия по Стамбулу + гастрономический трип (по желанию)Обзорная экскурсия по Стамбулу + гастрономический трип (по желанию)
6 день

Район Ускюдар или путешествие к Принцевым островам

После завтрака, если вы улетаете поздно, предлагаем присоединиться к одной из экскурсий.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Сегодня хотим показать вам район Ускюдар — один из самых любимых стамбульцами. Вы окунётесь в колорит азиатской части города, познакомитесь с историей дворца Бейлербей и мечети Михримах-султан и полюбуетесь Босфором. В квартале Кузгунджук сможете выпить кофе в уютном кафе с видом на море.

В 08:00 вас заберут из отеля и доставят на Принцевы острова — группу из 9 островов в Мраморном море. По прибытии вы прокатитесь на электромобиле по улицам Бююкада и осмотрите османские особняки, узнаете легенды монастыря Святого Георгия и полакомитесь византийским мороженым. Увидите дом-музей писателя Решада Нури Гюнтекина, автора романа «Королёк — птичка певчая», мечеть Хамидие и заброшенный греческий детский дом. Вернёмся в Стамбул к 18:00.

Район Ускюдар или путешествие к Принцевым островамРайон Ускюдар или путешествие к Принцевым островамРайон Ускюдар или путешествие к Принцевым островамРайон Ускюдар или путешествие к Принцевым островам
7 день

Водная прогулка по Босфору, район Балат и холм Пьер Лоти

После завтрака — свободное время. Желающим рекомендуем отправиться в увлекательное путешествие по водам Босфора или исследовать район Балат и холм Пьер Лоти.

В 10:30 начнётся водная прогулка, во время которой вы увидите дворец Долмабахче и Чыраган, холм Пьер Лоти и другие достопримечательности. Сделаем остановку у крепости Румелихисар, проплывём под мостом Мехмеда Фатиха и полюбуемся азиатской частью города. Вас ждут дворец Бейлербейи и Девичья башня, а также античный район Ускюдар. Около 12:30 вернёмся к пристани.

Желающие исследуют район Балат и холм Пьер Лоти. По пути к красочному району насладитесь заливом Золотой Рог. На пароме доберёмся до Эйюпа, где с помощью канатной дороги поднимемся на холм. Здесь заглянем в кафе, чтобы немного перекусить и попробовать турецкий чай и кофе. Со смотровой площадки вам откроются захватывающие дух виды на бухту и город. В Балате прогуляемся по улицам с цветными домами и послушаем факты об этом районе.

В 13:00 вас ждёт трансфер до аэропорта. К 17:20 прибудем в Анталью, затем разместимся в отеле с собственным пляжем.

Водная прогулка по Босфору, район Балат и холм Пьер ЛотиВодная прогулка по Босфору, район Балат и холм Пьер ЛотиВодная прогулка по Босфору, район Балат и холм Пьер ЛотиВодная прогулка по Босфору, район Балат и холм Пьер Лоти
8 день

Дополнительная экскурсия по Зелёному каньону

Позавтракав, вы сможете посвятить день отдыху в Антальи. Желающим предлагаем отправиться на экскурсию по огромному водохранилищу, Зелёному каньону, которое образовалось после установки плотины Оймапынар. Территория вокруг водоёма — национальный природный парк. Скалы обнимают бирюзовую гладь, а в долинах раскинулись мандариновые и апельсиновые сады и оливковые рощи.

Дополнительная экскурсия по Зелёному каньонуДополнительная экскурсия по Зелёному каньонуДополнительная экскурсия по Зелёному каньонуДополнительная экскурсия по Зелёному каньону
9 день

Дополнительная экскурсия по каньону Гёйнюк

Утром после завтрака — свободное время. Тем, кто хочет провести последний день путешествия увлекательно, рекомендуем отправиться на экскурсию по каньону Гёйнюк. Он представляет собой ущелье, в разрезах которого можно увидеть пласты горной породы. Гёйнюк входит в территорию национального парка «Бейдаглары», где вы без труда найдёте сувенирные лавки и уютные кафешки для отдыха.

Дополнительная экскурсия по каньону ГёйнюкДополнительная экскурсия по каньону ГёйнюкДополнительная экскурсия по каньону ГёйнюкДополнительная экскурсия по каньону Гёйнюк
10 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 18:00
Завершение: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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