Это пакетное предложение включает в себя портативное WiFi устройство, внешний аккумулятор и зарядное устройство. Вы также получите бесплатную смарт-карту Стамбула, скидочные ваучеры для различных развлечений и конверт с обратным адресом.

По прибытии в аэропорт Стамбула обратитесь в соответствующий пункт доставки и покажите персоналу бронирование. Чтобы получить устройство и начать пользоваться безлимитным интернет-соединением, нужно предъявить паспорт или ID.

Если вам нужна помощь, обратитесь в клиентскую службу, которая доступна круглосуточно. Выберите подходящий срок: от одного дня до 21 или до месяца.