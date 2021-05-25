Турция: безлимитный 4.5G WiFi роутер, доставка в аэропорт

Возьмите на прокат беспроводную точку доступа и оставайтесь онлайн в Турции

4.6
29 отзывов
Индивидуально
для 10 чел.
Возьмите на прокат беспроводную точку доступа и оставайтесь онлайн в Турции.
Турция: безлимитный 4.5G WiFi роутер, доставка в аэропорт
Турция: безлимитный 4.5G WiFi роутер, доставка в аэропорт
Турция: безлимитный 4.5G WiFi роутер, доставка в аэропорт
Турция: безлимитный 4.5G WiFi роутер, доставка в аэропорт
Турция: безлимитный 4.5G WiFi роутер, доставка в аэропорт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь простой системой получения и возврата устройств в аэропорту
  2. Оцените круглосуточное обслуживание на английском, французском, немецком, русском или арабском языках
  3. Подключите до 10 мобильных устройств
  4. Оставайтесь онлайн на территории всей Турции
Это пакетное предложение включает в себя портативное WiFi устройство, внешний аккумулятор и зарядное устройство. Вы также получите бесплатную смарт-карту Стамбула, скидочные ваучеры для различных развлечений и конверт с обратным адресом.
По прибытии в аэропорт Стамбула обратитесь в соответствующий пункт доставки и покажите персоналу бронирование. Чтобы получить устройство и начать пользоваться безлимитным интернет-соединением, нужно предъявить паспорт или ID.
Если вам нужна помощь, обратитесь в клиентскую службу, которая доступна круглосуточно. Выберите подходящий срок: от одного дня до 21 или до месяца.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комиссия за доставку в аэропорт
  • Аренда карманного WiFi роутера
  • Внешний аккумулятор
  • Зарядное устройство
  • Круглосуточное обслуживание клиентов
  • Скидочные купоны
  • Смарт-карта Стамбула
Что не входит
  • Плата за потерянное устройство
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
4
3
2
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
25 мая 2021
(Россия)
Перед приездом дали инструкцию быть у одного места. Приехал подхожу к нужному месту никого нет. Интернета тоже нет. Меня ждёт трансфер в отель. . С горем попалам расширили инет. . В вайбере прислали инструкцию подходить к другому месту. И фото человека которого там нет но есть картона м22 помоему у которой стоит другой человек. Ок он на ломаном английском все же как то меня понял и дал модем. Ок думаю все. . поехал в отель. Оставил анбоксинг на завтра. Попробовал подключиться и. . Не работает нет средств на сим карте. Пробовал звонить отвечают не то чтобы сразу. Говорю как есть они морозятся и просят включить выключить… …. В общем самое бесполезное приобретение. Лучше взять роуминг инет
А
24 фев 2020
(Германия)
Спасибо большое
DALIA CAROLINA
29 янв 2020
(Мексика)
Устройство работает отлично, я подобрал его по прибытии в аэропорт и вернул прямо перед прохождением охраны, я очень рекомендую его, потому что везде есть знак, и он очень помогает организовать вашу поездку
K
15 янв 2020
(Греция)
Это было действительно полезно и очень хорошо организовано!
А
7 янв 2020
(Франция)
Очень хорошая и очень полезная, с другой стороны, небольшая квартира, я собирался купить оборудование в магазине, но это был человек, который ждал меня прямо на выходе из зала прибытия! Следить за
А
6 янв 2020
(Турция)
Я не видел человека, который должен был представлять себя в М44 по прибытии в аэропорт, и никто не знал, как мне сказать, поэтому мне пришлось купить еще один в киосках аэропорта.
R
14 дек 2019
(Хорватия)
Вай-фай из Турции сделал возмещение за то время, что устройство не работало.
P
14 дек 2019
(Албания)
Очень полезно, в городе, где, если вы забудете отключить от сети, номер может быть очень дорогим. Куда бы мы ни ехали по городу, я и мои друзья всегда были на связи. Я определенно рекомендую это, легко получить и не слишком дорого. Трое друзей и я, за три дня использования, мы потратили всего 27 евро. Удобно, чтобы встретить в аэропорту прилета и возвращения при вылете.
I
3 дек 2019
(Румыния)
Они отправили мне устройство на ресепшн, но я этого не знал. Я узнал через 2 дня. Устройство работает очень хорошо, и это очень полезно. Конечно, я рекомендую это.
Michael
28 ноя 2019
Я не знал эту услугу, прежде чем использовать ее. Я решил попробовать сервис с советом друга. Пикап был очень легким. Вы можете легко увидеть пункт доставки M44 слева в аэропорту Стамбула, сразу после багажа. Качество интернета было очень хорошим. Telecom Company - Turkcell, лучшая телекоммуникационная компания в Турции. Мы использовали устройство как 3 пользователя, батарея была хорошей, и скорость интернета не снижалась в любое время. Powerbank также поставляется с пакетом, это спасение жизни! Взамен я оставил посылку в магазине Oh My Gift. Увидимся в моей следующей поездке в Турцию!
А
2 ноя 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Великолепное обслуживание клиентов от команды StayinWiFi. Интернет был очень быстрым и безлимитным.
Maximiliane
11 мар 2020
(Германия)
Alles bestens! Die Box wurde ins Hotel geliefert und dort konnten wir sie auch wieder angeben. Dauerhaft eine super Internet Verbindung
Nino
15 фев 2020
Оригинал (it)
Идеально
Giulia
13 янв 2020
Оригинал (it)
Совершенно функциональный и надежный. Мы были группой из 5 человек, и эта услуга позволила всем нам быть на связи, не покупая дополнительных платных пакетов ЕС или турецких симуляторов.
J
8 янв 2020
(Португалия)
Оригинал (pt)
Устройство всегда без проблем работало ни в Стамбуле, ни в Каппадокии. Дружелюбный сотрудник, который всегда поддерживает связь через WhatsApp. Для доставки достаточно было оставить его на ресепшене отеля и прислать фото. очень просто и эффективно
Ещё 14 отзывов

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