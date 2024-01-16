Сегодня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Стамбула на экскурсии с гидом. Посетим изысканный дворец с богатой историей — Топкапы. Пройдёмся по садам, где гуляли султаны, по «Золотому пути» — фанаты «Великолепного века» будут в восторге — и выйдем на балкон султана Сулеймана, откуда открывается вид на Босфор и Золотой Рог.

Полюбуемся Голубой мечетью, Сулеймание, увидим мавзолей Роксоланы. И, конечно, в Стамбуле невозможно обойтись без покупок — посетим самый большой в мире крытый рынок и Египетский рынок с пряностями.