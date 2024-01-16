Пройтись по «Золотому пути», прокатиться на кораблике по Босфору и увидеть город с высоты
Найдём фотогеничные красные трамвайчики на улице Истикляль, дойдём до Галатской башни и всех главных мечетей города.
Восхитимся панорамой Стамбула с холма Пьера Лоти и рассмотрим знаменитые здания Турции и мира в миниатюре. В один из дней с нами будет профессиональный фотограф — без эффектных кадров уехать не получится!
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€570
Описание
Организационные детали
Рекомендую взять удобную для пеших прогулок обувь. Утеплённую, если поездка состоится зимой. Будем много гулять.
Если вам нужен 1-местный номер, вы едете в одиночку и не готовы к подселению, просьба заранее сообщить организатору о необходимости 1-местного размещения.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Стамбул
Общая встреча в аэропорту Стамбула ориентировочно с 15:00 до 16:00. Водитель доставит вас в отель, где будет ждать организатор. После заселения будет время отдохнуть и привести себя в порядок, после чего отправимся на вечернюю прогулку в самый старый район Султанахмет. Поужинаем в уютном ресторане и познакомимся.
Где гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки Стамбула
Сегодня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Стамбула на экскурсии с гидом. Посетим изысканный дворец с богатой историей — Топкапы. Пройдёмся по садам, где гуляли султаны, по «Золотому пути» — фанаты «Великолепного века» будут в восторге — и выйдем на балкон султана Сулеймана, откуда открывается вид на Босфор и Золотой Рог.
Полюбуемся Голубой мечетью, Сулеймание, увидим мавзолей Роксоланы. И, конечно, в Стамбуле невозможно обойтись без покупок — посетим самый большой в мире крытый рынок и Египетский рынок с пряностями.
Галатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть Ортакёй
Исполним мечту и отправимся на завтрак по-турецки с видом на Босфор. В любое время года пролив прекрасен!
Затем продолжим наслаждаться улочками Стамбула, атмосферой города и исследовать новые локации. Сегодня увидим Галатскую башню и красные трамвайчики на популярной улице Истикляль. Завершим день прогулкой на кораблике по Босфору и видом с открыток на мечеть Ортакёй в историческом районе города.
Вид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужин
Приготовьтесь к сногсшибательной панораме Стамбула — отправимся на холм Пьер Лоти. Там находится смотровая площадка и кафе, во всей красе открываются залив Золотой Рог и район Эйюп.
Спустимся по канатной дороге и посетим парк миниатюр, в котором прогуляемся и рассмотрим знаменитые архитектурные объекты Турции и других стран, найдём уже знакомые здания Стамбула.
Вечером соберёмся вместе в ресторане на прощальный ужин.
Вылет
После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:00-16:00Завершение: Аэропорт Стамбула, в первую половину дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.