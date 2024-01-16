В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом

Групповой тур в Стамбуле

Пройтись по «Золотому пути», прокатиться на кораблике по Босфору и увидеть город с высоты

Путешествие-мечты всех влюблённых в турецкие сериалы и Стамбул — мы увидим, где жили и гуляли султаны, пройдёмся по «Золотому пути», известному благодаря «Великолепному веку», выйдем на балкон султана Сулеймана и полюбуемся видом на Босфор и Золотой Рог.

Найдём фотогеничные красные трамвайчики на улице Истикляль, дойдём до Галатской башни и всех главных мечетей города.

Восхитимся панорамой Стамбула с холма Пьера Лоти и рассмотрим знаменитые здания Турции и мира в миниатюре. В один из дней с нами будет профессиональный фотограф — без эффектных кадров уехать не получится!
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
В объятиях Стамбула: где жили султаны, главные локации и один день с фотографом
Ближайшие даты:
16
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€570
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендую взять удобную для пеших прогулок обувь. Утеплённую, если поездка состоится зимой. Будем много гулять.

Если вам нужен 1-местный номер, вы едете в одиночку и не готовы к подселению, просьба заранее сообщить организатору о необходимости 1-местного размещения.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Стамбул

Общая встреча в аэропорту Стамбула ориентировочно с 15:00 до 16:00. Водитель доставит вас в отель, где будет ждать организатор. После заселения будет время отдохнуть и привести себя в порядок, после чего отправимся на вечернюю прогулку в самый старый район Султанахмет. Поужинаем в уютном ресторане и познакомимся.

Добро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в Стамбул
2 день

Где гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки Стамбула

Сегодня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Стамбула на экскурсии с гидом. Посетим изысканный дворец с богатой историей — Топкапы. Пройдёмся по садам, где гуляли султаны, по «Золотому пути» — фанаты «Великолепного века» будут в восторге — и выйдем на балкон султана Сулеймана, откуда открывается вид на Босфор и Золотой Рог.

Полюбуемся Голубой мечетью, Сулеймание, увидим мавзолей Роксоланы. И, конечно, в Стамбуле невозможно обойтись без покупок — посетим самый большой в мире крытый рынок и Египетский рынок с пряностями.

Где гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки СтамбулаГде гуляли и жили султаны, главные мечети и рынки Стамбула
3 день

Галатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть Ортакёй

Исполним мечту и отправимся на завтрак по-турецки с видом на Босфор. В любое время года пролив прекрасен!

Затем продолжим наслаждаться улочками Стамбула, атмосферой города и исследовать новые локации. Сегодня увидим Галатскую башню и красные трамвайчики на популярной улице Истикляль. Завершим день прогулкой на кораблике по Босфору и видом с открыток на мечеть Ортакёй в историческом районе города.

Галатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть ОртакёйГалатская башня, трамвайчики на улице Истикляль, водная прогулка по Босфору и мечеть Ортакёй
4 день

Вид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужин

Приготовьтесь к сногсшибательной панораме Стамбула — отправимся на холм Пьер Лоти. Там находится смотровая площадка и кафе, во всей красе открываются залив Золотой Рог и район Эйюп.

Спустимся по канатной дороге и посетим парк миниатюр, в котором прогуляемся и рассмотрим знаменитые архитектурные объекты Турции и других стран, найдём уже знакомые здания Стамбула.

Вечером соберёмся вместе в ресторане на прощальный ужин.

Вид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужинВид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужинВид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужинВид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужинВид на Стамбул с высоты, парк миниатюр и прощальный ужин
5 день

Вылет

После завтрака за вами заедет водитель и проводит в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:00-16:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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