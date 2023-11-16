Увидеть символ региона, оценить работу ткачей и гончаров и по желанию полетать на шарах
Каппадокия — мистическое место.
Миллионы лет назад из-за извергающихся вулканов здесь возник инопланетный пейзаж из каменных грибов и скульптур уникальных цветов. Вы увидите эту красоту и узнаете, где здесь когда-то жили феи. Побываете в древних пещерах и увидите Трёх красавиц.
Отведаете аутентичную турецкую кухню и по желанию осмотрите Каппадокию с высоты, летая на воздушном шара.
Миллионы лет назад из-за извергающихся вулканов здесь возник инопланетный пейзаж из каменных грибов и скульптур уникальных цветов. Вы увидите эту красоту и узнаете, где здесь когда-то жили феи. Побываете в древних пещерах и увидите Трёх красавиц.
Отведаете аутентичную турецкую кухню и по желанию осмотрите Каппадокию с высоты, летая на воздушном шара.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Первый день: пещеры, легенда о феях и Три красавицы
Первый день экскурсии мы называем Красным туром. В этот день вы увидите и посетите такие локации:
- Подножие крепости Учхисар — большая крепость из пещер, где раньше жили крестьяне
- Музей под открытым небом — вы оцените пещеры, тканые ковры и гончарные изделия
- Церковь Иоанна в Розовой долине — нетипичная церковь, вырезанная из скал
- Базилика крестителя в деревне Чавушин — своеобразное турецкое место, где можно купить локальные сладости
- Ресторан турецкой кухни в деревне Чавушин
- Аванос — центр гончарства и ковроткачества, где вы понаблюдаете за процессом работы мастеров
- Долина Фей в Пашабат, где вы услышите предания о живших здесь феях
- Долина Деврент — здесь можно забраться на камни и посмотреть на скалы
- Угрюп, где находятся Три красавицы — три большие скалы, символ Каппадокии
Также мы подскажем, где можно организовать вкусный ужин.
Второй день: свободное время или активный отдых (на выбор)
Второй день мы назвали Зелёным туром. После сна в отеле вы позавтракаете, а затем на выбор либо проведёте время самостоятельно в свободном режиме, либо воспользуетесь нашими предложениями. Мы можем организовать полёт на воздушном шаре, экскурсию по достопримечательностям, сафари на квадроциклах и прогулку на лошадях.
К вечеру второго дня мы отправимся обратно в Стамбул.
Организационные детали
- Автобус едет из Стамбула до Каппадокии около 13–14 часов. По желанию мы можем организовать для вас перелёт на самолёте — просто выберите нужный билет при бронировании. Полёт длится 1,5 часа.
- Полёт на воздушных шарах возможен только при благоприятных погодных условиях
В стоимость включено
- Проживание в отеле (1 ночь)
- Один завтрак и два обеда
- Входные билеты в рамках Красного тура
- Трансфер на автобусе в обе стороны
- Услуги русскоговорящего гида
Дополнительные расходы (по желанию)
- Полёт на воздушном шаре — $300
- Прогулка на лошадях (1 час) — €80 (допускаются дети от 10 лет)
- Сафари на квадроциклах — €90 (на двоих; можно с профессиональным водителем)
- Ужины в первый и второй день — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aigerim — ваша команда гидов в Стамбуле
Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелёты, экскурсии, полёты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы — я на связи 24/7.
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