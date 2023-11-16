Каппадокия — мистическое место. Миллионы лет назад из-за извергающихся вулканов здесь возник инопланетный пейзаж из каменных грибов и скульптур уникальных цветов. Вы увидите эту красоту и узнаете, где здесь когда-то жили феи. Побываете в древних пещерах и увидите Трёх красавиц. Отведаете аутентичную турецкую кухню и по желанию осмотрите Каппадокию с высоты, летая на воздушном шара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первый день: пещеры, легенда о феях и Три красавицы

Первый день экскурсии мы называем Красным туром. В этот день вы увидите и посетите такие локации:

Подножие крепости Учхисар — большая крепость из пещер, где раньше жили крестьяне

Музей под открытым небом — вы оцените пещеры, тканые ковры и гончарные изделия

Церковь Иоанна в Розовой долине — нетипичная церковь, вырезанная из скал

Базилика крестителя в деревне Чавушин — своеобразное турецкое место, где можно купить локальные сладости

Ресторан турецкой кухни в деревне Чавушин

Аванос — центр гончарства и ковроткачества, где вы понаблюдаете за процессом работы мастеров

Долина Фей в Пашабат, где вы услышите предания о живших здесь феях

Долина Деврент — здесь можно забраться на камни и посмотреть на скалы

Угрюп, где находятся Три красавицы — три большие скалы, символ Каппадокии

Также мы подскажем, где можно организовать вкусный ужин.

Второй день: свободное время или активный отдых (на выбор)

Второй день мы назвали Зелёным туром. После сна в отеле вы позавтракаете, а затем на выбор либо проведёте время самостоятельно в свободном режиме, либо воспользуетесь нашими предложениями. Мы можем организовать полёт на воздушном шаре, экскурсию по достопримечательностям, сафари на квадроциклах и прогулку на лошадях.

К вечеру второго дня мы отправимся обратно в Стамбул.

Организационные детали

Автобус едет из Стамбула до Каппадокии около 13–14 часов. По желанию мы можем организовать для вас перелёт на самолёте — просто выберите нужный билет при бронировании. Полёт длится 1,5 часа.

Полёт на воздушных шарах возможен только при благоприятных погодных условиях

В стоимость включено

Проживание в отеле (1 ночь)

Один завтрак и два обеда

Входные билеты в рамках Красного тура

Трансфер на автобусе в обе стороны

Услуги русскоговорящего гида

Дополнительные расходы (по желанию)