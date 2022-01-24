Вечерная экскурсия по Стамбулу

Мы прогуляемся по вечернему Стамбулу, я расскажу о жизни города и его жителях

Индивидуально
для 10 чел.
Мы прогуляемся по вечернему Стамбулу, я расскажу о жизни города и его жителях.

Мы увидим храм Святой Софии, Голубую мечеть, Римский Ипподром, Босфорский мост, холм Чамлыджа, Девичью башню, улицу Истикляль и Галатскую башню.
Вечерная экскурсия по Стамбулу
Вечерная экскурсия по Стамбулу
Вечерная экскурсия по Стамбулу
Вечерная экскурсия по Стамбулу
Вечерная экскурсия по Стамбулу

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Римский Ипподром
  • Босфорский мост
  • холм Чамлыджа
  • Девичья башня
  • улица Истикляль
  • Галатская башня.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Все достопримечательности посещаем снаружи.

Храм Святой Софии

Этот шедевр древней византийской архитектуры был построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. Император Юстиниан в день рождества открыл его, подняв руки к небу и сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!». Затраты на строительство храма были огромными и составили три годовых дохода государства Византия, примерно 130 тонн золота.
Это самый старый православный храм в мире, ему 1479 лет. На своем веку он пережил набег крестоносцев и османов, а после основания Турецкой Республики стал музеем. Сейчас это самый популярный объект Византийского периода.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Римский Ипподром

Ипподром построен в III веке для развлечения народа. Здесь проводились гонки колесниц, гладиаторские бои и цирковые представления. Вместимость ипподрома составляла около 100 тыс. человек. Он был сердцем политической и спортивной жизни Константинополя в течение 500 лет.
Здесь мы увидим самый старый памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому 3 500 лет. Его привезли в IV веке из Египта, вес его составляет около 100 тонн. Здесь также находятся обелиск Константина VII и Змеиная колонна.

Босфорский мост

Первый подвесной мост через Босфорский пролив, соединивший европейскую и азиатскую части Стамбула. Длина моста 1 560 метров. Высота над уровнем моря 64 метра. Закладка моста была осуществлена в феврале 1970 года, открытие же моста состоялось 29 октября 1973 года, к 50-летию основания Турецкой Республики.

Холм Чамлыджа

Это высочайшая точка азиатской части Стамбула. На нём разбит уютный городской парк. Высота холма составляет 263 метра. Главным образом, холм Чамлыджа используется в качестве обзорной площадки, с которой открывается прекрасный вид на Босфорский пролив, Мраморное море, Принцевы острова и Стамбул.

Девичья башня

Настоящий символ Стамбула. Расположенная на маленьком островке в Босфоре небольшая башня, больше похожая на часовню, уже много лет является источников вдохновения стамбульских и заезжих художников, поэтов, музыкантов. Именно здесь Айвазовский написал картину «Вид Леандровой башни в Константинополе», а «Кыз кулеси» упоминается в десятках песен турецких исполнителей.
Мы прогулемся по улице Истикляль и полюбуемся на Галатскую башню.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • затраты на автостоянки и топливо.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • затраты на автостоянки и топливо.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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