ежедневно в 19:00

Что вас ожидает

Краски европейского Стамбула. Мы проедем по самым колоритным районам города, ярко подсвеченным в вечернее время: торговому Эминеню, старинному Каракею и живописному Ортакею. Увидим Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче, где жили шесть поколений османских султанов. А также прокатимся с ветерком вдоль набережной и по престижным кварталам Бебек и Арнавуткей, где часто снимают турецкие сериалы.

Эффектная азиатская сторона. Переместившись по Второму Босфорскому мосту в Азию, мы попадем в другой волшебный мир. Понаблюдаем за вечерней жизнью местных, полюбуемся ухоженной набережной квартала Ускюдар и погрузимся в таинственные легенды Девичьей башни. Поднимемся на холм Чамлыджа и оценим потрясающую панораму Стамбула с высоты. Завершающим аккордом путешествия станет живописная прогулка на пароме обратно в европейскую часть.

Организационные детали