Вечерний Стамбул с разных ракурсов

Проехать по сияющим улицам города, попробовать национальную кухню и прокатиться на пароме

Приглашаем в комфортное и очень красивое путешествие по вечернему городу в группе до 12 человек! Стамбул прекрасен в любое время дня, но после заката он приобретает особое очарование.

Вы увидите окрашенные цветными огнями мосты и набережные, насладитесь сказочными панорамами с холма Чамлыджа, оцените старинные крепости, башни и дворцы.
Вечерний Стамбул с разных ракурсов
Вечерний Стамбул с разных ракурсов
Вечерний Стамбул с разных ракурсов
Вечерний Стамбул с разных ракурсов
Вечерний Стамбул с разных ракурсов
Вечерний Стамбул с разных ракурсов

Что вас ожидает

Краски европейского Стамбула. Мы проедем по самым колоритным районам города, ярко подсвеченным в вечернее время: торговому Эминеню, старинному Каракею и живописному Ортакею. Увидим Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче, где жили шесть поколений османских султанов. А также прокатимся с ветерком вдоль набережной и по престижным кварталам Бебек и Арнавуткей, где часто снимают турецкие сериалы.

Эффектная азиатская сторона. Переместившись по Второму Босфорскому мосту в Азию, мы попадем в другой волшебный мир. Понаблюдаем за вечерней жизнью местных, полюбуемся ухоженной набережной квартала Ускюдар и погрузимся в таинственные легенды Девичьей башни. Поднимемся на холм Чамлыджа и оценим потрясающую панораму Стамбула с высоты. Завершающим аккордом путешествия станет живописная прогулка на пароме обратно в европейскую часть.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит в группе до 12 человек на автомобиле Мерседес Спринтер или Мерседес Вито
  • Дети до 6 лет бесплатно (отдельное место не предоставляется)
  • В стоимость экскурсии включены: трансфер, ужин, фрукты и напитки, билеты на паром

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 19:00

Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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