Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле

Со мной вы отправитесь на вечернюю прогулку по району Бейголу

5
4 отзыва
Со мной вы отправитесь на вечернюю прогулку по району Бейголу.

Это один из самых старых и один из самых популярных районов Стамбула.

Вы познакомитесь с историей основания Турции на площади Таксим, насладитесь архитектурой на улице Истикляль и узнаем интересные истории о продаже цветов в Цветочном пассаже.
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле
Вечерняя прогулка в популярном Стамбуле

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Таксим
  • Улица Истикляль
  • Цветочный пассаж
  • Второе старейшее метро в мире
  • Галатская башня
  • Мечеть Таксим (снаружи)
  • Католическая и Православная церкви (снаружи)
  • Галатский мост
  • Золотой рог
Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула — Бейоглу.

Что вас ждет:

  • Площадь Таксим
  • Наша экскурсия начинается с самой известной площади Стамбула и Турции. Здесь мы послушаем историю основания Турции и увидим памятники советским генералам, которые в этот период боролись за турецкое освобождение.
  • Улица Истикляль
  • Здесь расположились исторические кварталы с изящной архитектурой, центры искусства и культуры, музеи и конечно важнейшие городские достопримечательности. Мы прогуляемся по колоритному пешеходному проспекту Истикляль, полюбуемся на действующую католическую базилику.
  • Цветочный пассаж
  • Мы послушаем рассказ о пассаже, где когда-то многие русские дворяне пытались зарабатывать на жизнь продажей цветов, и увидим его прекрасную архитектуру.
  • Галата
  • Мы увидим Галатскую башню, которая является символом Стамбула, пройдем по освещенному Галатскому мосту в старый город и завершим нашу экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый (17+)
€15
Детский (12-17 лет)
€7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Наушники
Что не входит
  • чай кофе по желанию
Где начинаем и завершаем
Начало: Starbucks, Taksim
Завершение: Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день в 20:30

Cevher D.
Cevher D.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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