Со мной вы отправитесь на вечернюю прогулку по району Бейголу.



Это один из самых старых и один из самых популярных районов Стамбула.



Вы познакомитесь с историей основания Турции на площади Таксим, насладитесь архитектурой на улице Истикляль и узнаем интересные истории о продаже цветов в Цветочном пассаже.