Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула — Бейоглу.
Что вас ждет:
Площадь Таксим
Наша экскурсия начинается с самой известной площади Стамбула и Турции. Здесь мы послушаем историю основания Турции и увидим памятники советским генералам, которые в этот период боролись за турецкое освобождение.
Улица Истикляль
Здесь расположились исторические кварталы с изящной архитектурой, центры искусства и культуры, музеи и конечно важнейшие городские достопримечательности. Мы прогуляемся по колоритному пешеходному проспекту Истикляль, полюбуемся на действующую католическую базилику.
Цветочный пассаж
Мы послушаем рассказ о пассаже, где когда-то многие русские дворяне пытались зарабатывать на жизнь продажей цветов, и увидим его прекрасную архитектуру.
Галата
Мы увидим Галатскую башню, которая является символом Стамбула, пройдем по освещенному Галатскому мосту в старый город и завершим нашу экскурсию.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Взрослый (17+)
€15
Детский (12-17 лет)
€7
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Наушники
Что не входит
чай кофе по желанию
Где начинаем и завершаем
Начало: Starbucks, Taksim
Завершение: Египетский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.