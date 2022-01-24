Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу

Мы прогуляемся по улочкам Старого города - Константинополя

Входной билет
Мы прогуляемся по улочкам Старого города — Константинополя.

Мы увидим храм Святой Софии, Цистерну Базилику, Голубую мечеть, Римский ипподром, самый старый памятник Стамбула.

Я расскажу о разных эпохах, правителях и легендах города.
Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу
Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу
Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу
Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу
Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу
Величественный Константинополь: короткая прогулка по Старому городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм Святой Софии
  • Цистерна Базилика
  • Голубая мечеть
  • Римский ипподром.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Храм Святой Софии

Этот шедевр древней византийской архитектуры был построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. Император Юстиниан в день рождества открыл его, подняв руки к небу и сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!». Затраты на строительство храма были огромными и составили три годовых дохода государства Византия, примерно 130 тонн золота.
Это самый старый православный храм в мире, ему 1 479 лет. На своем веку он пережил набег крестоносцев и османов, а после основания Турецкой Республики стал музеем. Сейчас это самый популярный объект Византийского периода.

Цистерна Базилика

В VI веке при правлении византийского императора Юстиниана построили огромное водохранилище в акрополе Старого города. В цистерне хранился большой запас питьевой воды на случай засухи или осады города. Здесь помещается около 100 тысяч тонн воды. В основании двух колонн расположены перевернутые головы Медузы Горгоны — одна смотрит вниз, а другая — в сторону. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены головы Медузы. Даже сегодня это самое большое римское подземное водохранилище Европы.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Римский Ипподром

Ипподром построен в III веке для развлечения народа. Здесь проводились гонки колесниц, гладиаторские бои и цирковые представления. Вместимость ипподрома составляла около 100 тыс. человек. Он был сердцем политической и спортивной жизни Константинополя в течение 500 лет.
Здесь мы увидим самый старый памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому 3 500 лет. Его привезли в IV веке из Египта, вес его составляет около 100 тонн. Здесь также находятся обелиск Константина VII и Змеиная колонна.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • входные билеты в музеи: собор Святой Софии 11 $, Цистерна Базилика 5 $. Вход в Голубую мечеть и Римский ипподром бесплатно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты в музеи: собор Святой Софии 40тл/11 $, Цистерна Базилика 20тл/5 $. Вход в Голубую Мечеть и Римский ипподром бесплатно.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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