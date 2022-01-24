Что вы можете увидеть 🤩

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Храм Святой Софии

Этот шедевр древней византийской архитектуры был построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. Император Юстиниан в день рождества открыл его, подняв руки к небу и сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!». Затраты на строительство храма были огромными и составили три годовых дохода государства Византия, примерно 130 тонн золота.

Это самый старый православный храм в мире, ему 1 479 лет. На своем веку он пережил набег крестоносцев и османов, а после основания Турецкой Республики стал музеем. Сейчас это самый популярный объект Византийского периода.

Цистерна Базилика

В VI веке при правлении византийского императора Юстиниана построили огромное водохранилище в акрополе Старого города. В цистерне хранился большой запас питьевой воды на случай засухи или осады города. Здесь помещается около 100 тысяч тонн воды. В основании двух колонн расположены перевернутые головы Медузы Горгоны — одна смотрит вниз, а другая — в сторону. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены головы Медузы. Даже сегодня это самое большое римское подземное водохранилище Европы.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Римский Ипподром

Ипподром построен в III веке для развлечения народа. Здесь проводились гонки колесниц, гладиаторские бои и цирковые представления. Вместимость ипподрома составляла около 100 тыс. человек. Он был сердцем политической и спортивной жизни Константинополя в течение 500 лет.

Здесь мы увидим самый старый памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому 3 500 лет. Его привезли в IV веке из Египта, вес его составляет около 100 тонн. Здесь также находятся обелиск Константина VII и Змеиная колонна.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

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