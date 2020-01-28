210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

3 часа погружения в историю Османской Империи

Я познакомлю вас с историей Стамбула, расскажу о завоевании города турками, самых выдающихся личностях 600-летней эпохи Османского правления и основателе современной Турецкой Республики. И, конечно, главной темой будет история жизни великого правителя – султана Сулеймана I.

Аутентичные улочки и места старого города

Мы начнем с центральной площади Султанахмет. На этой площади вы увидите и познакомитесь с историей Голубой мечети, собора-музея Айя София, площади Ипподром, подземной цистерны, римского милона, дворца Ибрагима Паши. Также я поделюсь с вами секретом, как и где приобрести музейную карту, которая существенно сократит ваши расходы на входные билеты в музеи и дворцы;

Мечетный комплекс Сулеймание

Большой Базар в комплексе Сулеймание — великое архитектурное творение архитектора Синана — императорскую мечеть Сулеймана I, где он покоится в своем мавзолее рядом с любимой Роксоланой.

Колорит восточного рынка

Мы пройдем сквозь Большой Стамбульский крытый рынок и Египетский рынок специй и завершим прогулку на берегу залива Золотой Рог в районе Эминьоню, знаменитом своими лодками, с которых продают местное традиционное лакомство Balik ekmek — рыба в хлебе.

Правда и вымысел “Великолепного века”

В популярном сериале показана история любви величайшего из османских султанов, Сулеймана Великолепного, к славянской наложнице Роксолане. Вы узнаете ответы на многие вопросы, которые помогут вам разобраться в том, правдива ли история, показанная на экране.

Была ли действительно Роксолана огненно-рыжей красавицей?

Правда ли, что Сулейман был искусным ювелиром?

Существовали ли в действительности те интриги, тайны, убийства наследников и визирей?

Каким образом Роксолане удалось пленить сердце султана и стать самой влиятельной женщиной в истории Османской Империи?

Почему нам она известна под именем Роксолана, а в турецкую историю вошла под именем Хюррем?

Что же такое гарем и кто такие евнухи?

Как возможно, что правители-османы, являющиеся святыми защитниками ислама, имели наследников престола от женщин не мусульманского происхождения?

Действительно ли Сулейман проводил так много времени во дворце, а не в военных походах?

За что Сулейман велел казнить великого визиря Ибрагима Пашу и своих собственных сыновей принцев Мустафу и Беязида?

Как на самом деле сложилась судьба сестер и детей султана? Отчего умерла Роксолана и сам Сулейман и где они похоронены?

Кто же из сыновей унаследовал престол и как это повлияло на дальнейшую судьбу Империи?

Кому подойдет экскурсия

Прогулка отлично подойдет и для тех, кто в Стамбуле впервые, так как проходит по центральным туристическим местам исторической части города. По вашему желанию, повествование о Сулеймане Великолепном легко трансформируется в рассказ об истории Стамбула в целом, который поможет сориентироваться в многообразии маршрутов, музеев и достопримечательностей нашего города.