210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы

О жизни и любви великого Османского падишаха на экскурсии по историческим достопримечательностям

Gala
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Gala – ваш гид
Во время 3х часовой прогулки по самым достопримечательным местам исторического центра Стамбула я расскажу историю выдающегося Османского падишаха Сулеймана Великолепного, об эпохе, в которую он жил и правил, о его завоеваниях и достижениях.

И, конечно же, о том, что в действительности подлинно известно о любви его жизни — любви, повлиявшей на дальнейшую историю Османской Империи, предрешившую ее упадок и крах.
138 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии210 отзывов
4.98
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы

Что вас ожидает

3 часа погружения в историю Османской Империи
Я познакомлю вас с историей Стамбула, расскажу о завоевании города турками, самых выдающихся личностях 600-летней эпохи Османского правления и основателе современной Турецкой Республики. И, конечно, главной темой будет история жизни великого правителя – султана Сулеймана I.

Аутентичные улочки и места старого города
Мы начнем с центральной площади Султанахмет. На этой площади вы увидите и познакомитесь с историей Голубой мечети, собора-музея Айя София, площади Ипподром, подземной цистерны, римского милона, дворца Ибрагима Паши. Также я поделюсь с вами секретом, как и где приобрести музейную карту, которая существенно сократит ваши расходы на входные билеты в музеи и дворцы;

Мечетный комплекс Сулеймание
Большой Базар в комплексе Сулеймание — великое архитектурное творение архитектора Синана — императорскую мечеть Сулеймана I, где он покоится в своем мавзолее рядом с любимой Роксоланой.

Колорит восточного рынка
Мы пройдем сквозь Большой Стамбульский крытый рынок и Египетский рынок специй и завершим прогулку на берегу залива Золотой Рог в районе Эминьоню, знаменитом своими лодками, с которых продают местное традиционное лакомство Balik ekmek — рыба в хлебе.

Правда и вымысел “Великолепного века”
В популярном сериале показана история любви величайшего из османских султанов, Сулеймана Великолепного, к славянской наложнице Роксолане. Вы узнаете ответы на многие вопросы, которые помогут вам разобраться в том, правдива ли история, показанная на экране.

  • Была ли действительно Роксолана огненно-рыжей красавицей?
  • Правда ли, что Сулейман был искусным ювелиром?
  • Существовали ли в действительности те интриги, тайны, убийства наследников и визирей?
  • Каким образом Роксолане удалось пленить сердце султана и стать самой влиятельной женщиной в истории Османской Империи?
  • Почему нам она известна под именем Роксолана, а в турецкую историю вошла под именем Хюррем?
  • Что же такое гарем и кто такие евнухи?
  • Как возможно, что правители-османы, являющиеся святыми защитниками ислама, имели наследников престола от женщин не мусульманского происхождения?
  • Действительно ли Сулейман проводил так много времени во дворце, а не в военных походах?
  • За что Сулейман велел казнить великого визиря Ибрагима Пашу и своих собственных сыновей принцев Мустафу и Беязида?
  • Как на самом деле сложилась судьба сестер и детей султана? Отчего умерла Роксолана и сам Сулейман и где они похоронены?
  • Кто же из сыновей унаследовал престол и как это повлияло на дальнейшую судьбу Империи?

Кому подойдет экскурсия

Прогулка отлично подойдет и для тех, кто в Стамбуле впервые, так как проходит по центральным туристическим местам исторической части города. По вашему желанию, повествование о Сулеймане Великолепном легко трансформируется в рассказ об истории Стамбула в целом, который поможет сориентироваться в многообразии маршрутов, музеев и достопримечательностей нашего города.

Организационные детали

При посещении мечети девушкам стоит одеваться соответственно: захватить с собой платки/шали и не надевать короткие юбки/шорты, так как при посещении действующей мечети голова, плечи и колени женщин должны быть покрыты (при этом брюки/джинсы вполне допустимы).

Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gala
Gala
Я профессиональный историк и преподаватель ВУЗа, специализируюсь на культуре и искусстве Османской Империи и Византии. Живу в Стамбуле почти 10 лет. Работаю в команде лицензированных гидов и рада делиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
Великолепная экскурсия. Галя настолько увлеченно рассказывающем, что время пролетело незаметно. Очень глубокие знания истории османской империи. Жена - поклонница сериала «Великолепный век», была под огромным впечатлении от экскурсии
27 декабря 2019
Замечательный город, замечательный экскурсовод! Галина - молодая интересная женщина любящая город, живущая в нем , много знающая, интересующаяся историей. Так как мы были в Стамбуле не первый раз, для нас она провела индивидуальную экскурсию по тем местам, где мы не были раньше . Услышали много интересного о времени правления Сулеймана и вообще о истории Стамбула и Турции. Не смотря на периодически идущий дождь экскурсия прошла очень хорошо, время пролетело незаметно. Хотим поздравить Галину с Новым годом и пожелать ей личного счастья и творческих успехов
21 ноября 2019
Экскурсия очень понравилось. Тот самый случай, когда полностью совпадаешь по энергетике с человеком и время пролетает незаметно. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Эта экскурсия сделала мою поездку незабываемой.
18 ноября 2019
Потрясающий гид!!! Огромное количество интересной информации! Индивидуальный подход!
Все просто шикарно! Рассказ не только в рамках темы экскурсии, но еще и много других фактов и событий. Гала показала нам настоящий Стамбул от его возникновения до современности!
27 августа 2019
Спасибо огромное за экскурсию, сколько всего интересного и нового мы узнали. На экскурсию мы пошли с дочерью двоем (ей 14), для меня важно было через личное общение привить ей интерес к истории - это получилось на 100%, дочь до сих размышляет над информацией, задает интересные вопросы, решила смотреть весь сериал, чтобы узнать еще глубже историю и хочет в Стамбу леще раз, чтобы уже пройти по другим маршрутам и поговорить с вами еще)
5 августа 2019
Потрясающая экскурсия, было интересно, информативно, Галина настоящий профессионал своего дела. Остались очень довольны.
Евгения
9 июля 2019
Гала влюблена в свой город, блестяще эрудирована и разносторонне образована, обладает даром увлекательного рассказа, что редкость даже для экскурсовода. Все это гарантирует вам моментально пролетевшее время в увлекательнейшей прогулке. Самые лучшие рекомендации.
23 января 2019
Я заказывала у Галины экскурсии по Стамбулу для своих родителей. Мама большая фантка сериала. Родители остались в полном восторге от обеих экскурсий. "Галина просто умница! Обладает огромным объемом информации о городе и его истории. На любой вопрос дает исчерпывающий развернутый ответ" Выражаем большую благодарность за чудесные туры от все нашей семьи.
15 декабря 2018
Выбрали эту экскурсию, основываясь на отзывах. Гала действительно приятный в общении человек, много знает про древнюю историю Византии. Лично мне не хватило эмоций во время экскурсии (речь действительно правильная, но сам текст простой пересказ) , каких-то ярких образных рассказов и впечатлений. Не понравилось, что часть экскурсии мы шли отдельно от экскурсовода, т.к. есть разногласия у трипстера и официальных гидов. Цена данной экскурсии в итоге показалась довольно завышенной.
13 декабря 2018
Хочу сказать большое спасибо Гале за эту экскурсию!!! Мне безумно не повезло с погодой, я взяла сразу три экскурсии у Гали, и все три дня было безумно холодно , и шёл дождь. Но не смотря на это, мне все очень понравилось. Галина смогла на ходу перепланировать экскурсию, чтоб мы могли где-то погреться, для этого она выбирала маленькие кафешки со своим стилем и с вкусным кофем! Галя умеет очень интересно приподносить информацию, не сыплет фактами, а рассказывает то, что действительно запоминается, я уже всей семье пересказала ее рассказы. История Стамбула расставляется по полочкам, все становится предельно понятно и захватывает. Одновременно Галя рассказывает о жизни Турции сегодня, не вставая на какую-то сторону, а как независимый влюблённый в Турцию и Стамбул, наблюдатель. Знания Галины очень обширны, она знает обо всем))), за время проживания в Турции она чему только не успела поучиться, но больше всего меня поразило то, что она изучала в институте 8 месяцев древний османский язык, чтоб иметь доступ к письмам Роксоланы и Сулеймана. Восхищаюсь такими людьми, которые с такой страстью и любовью подходят к своему делу. Экскурсия по Истиклялю была тоже очень необычная, не ожидала увидеть такую архитектуру в самом центре Стамбула, это стоит посмотреть для понимания разных эпох и осознания всего колорита города. Трущобы - тоже очень интересная экскурсия, которая началась с поездке на водном автобусе))), а потом мы окунулись в район, который переживал как расцвет, так и полный упадок, а сейчас постепенно возрождается. Очень необычно там, и тоже совсем не похоже на Стамбул в нашем представлении. И все это сопровождается очень познавательными рассказами!!! Спасибо Гале за то, что показала нам разный Стамбул! В общении Галина очень приятная, не опаздывала ни разу. Так что всем рекомендую от души, будем в Стамбуле, надеюсь, что встретимся с Галей вновь.
Ещё 200 отзывов

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