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«Великолепный век» в Стамбуле

4.8
13 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Многие после сериала «Великолепный век» влюбляются в Стамбул и отправляются его изучать.

Я помогу вам в этом.

Мы перенесемся на несколько веков в прошлое и окажемся в XVI веке.

В это время время и развернулась история 📖 любви султана Сулеймана и Хюррем.

Мы зайдем в дворец Топкапы, изучим иерархию Гарема и прогуляемся по набережной Золотого Рога.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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«Великолепный век» в Стамбуле
«Великолепный век» в Стамбуле

Что вы увидите

  • дворец Топкапы
  • Гарем
  • дворец Ибрагима-паши
  • Гранд Базар
  • Сулеймание
  • набережная Золотого Рога
Сериал «Великолепный век» оживёт на нашей экскурсии! Вы узнаете какой была жизнь и история 📖 любви Султана Сулеймана и Хюррем. Для этого мы погрузимся в мистическую атмосферу дворца Топкапы, посетим Гарем и разберемся в его иерархии. Мы увидим дворец, в котором жил Ибрагим-паша и узнаем уникальный факт: где же он захоронен на самом деле!
Колоритные улочки Гранд Базара расскажут вам о том, как и где продавали наложниц для гарема и выведут нас к мечети Сулеймание, где нашли свой последний приют Султан Сулейман, Хюррем, Шехзаде Мехмет, Махидевран. В завершении экскурсии 🧭 мы прогуляемся по набережной Золотого Рога.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Топкапы и Гарем
Начало
🚩 Pudding shop Lale Restaurant, Divanyolu Cad., 6
Место завершения
🏁 Eminönü
«Великолепный век» в Стамбуле
«Великолепный век» в Стамбуле
«Великолепный век» в Стамбуле
«Великолепный век» в Стамбуле
«Великолепный век» в Стамбуле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Майя А.
Майя А.
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13 отзывов оставили туристы

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