Сериал «Великолепный век» оживёт на нашей экскурсии! Вы узнаете какой была жизнь и история 📖 любви Султана Сулеймана и Хюррем. Для этого мы погрузимся в мистическую атмосферу дворца Топкапы, посетим Гарем и разберемся в его иерархии. Мы увидим дворец, в котором жил Ибрагим-паша и узнаем уникальный факт: где же он захоронен на самом деле!

Колоритные улочки Гранд Базара расскажут вам о том, как и где продавали наложниц для гарема и выведут нас к мечети Сулеймание, где нашли свой последний приют Султан Сулейман, Хюррем, Шехзаде Мехмет, Махидевран. В завершении экскурсии 🧭 мы прогуляемся по набережной Золотого Рога.